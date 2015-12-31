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Украинский писатель, журналист, телеведущий
После Майдана Олесь Бузина неоднократно критиковал новую власть на Украине. Был частым гостем на многочисленных ток-шоу на российском телевидении. Был застрелен возле своего дома 16 апреля 2015 года
Суд в Киеве отправил под домашний арест фигуранта дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Андрея Медведько обязали носить электронный браслет.
На протяжении первых девяти месяцев года главными врагами РФ в российских медиа были Украина и США. Однако после инцидента с Су-24 на первое место вышла Турция.
Киевский райсуд оставил под стражей подозреваемых в убийстве оппозиционного публициста Олеся Бузины. Эксперты и общественность считают, что следствие зашло в тупик.
Суд в Киеве арестовал на два месяца Дениса Полищука и Андрея Медведько, подозреваемых в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины.
Прошел месяц после убийств в Киеве бывшего депутата Рады Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины. Следствие пока хранит молчание. DW с некоторыми подробностями расследований.
Расстрелы в Киеве пророссийских журналиста и экс-депутата, вероятно, рассчитаны на одно: продемонстрировать "звериный оскал" украинской "хунты" и посеять панику.
Генсек ООН Пан Ги Мун заявил о решающем значении расследования резонансных убийств на Украине. В ЕС подчеркнули, что безопасность журналистов - неотъемлемая часть свободы слова.
СБУ заявляет, что электронное письмо с угрозой "убивать антиукраински настроенных лиц" было отправлено от имени УПА лицами, не являющимися носителями украинского языка с территории ФРГ.
Президент Украины подчеркнул важность расследования резонансных убийств в Киеве. В последние месяцы на Украине при подозрительных обстоятельствах ушли из жизни несколько экс-депутатов Партии регионов.
Убийства журналиста Бузины и бывшего депутата Калашникова вызывают тревогу Верховного комиссара ООН по правам человека. Также в ООН озабочены нарушениями перемирия в Донбассе.
Барак Обама не приедет в Москву 9 мая из-за кризиса на Украине. Петр Порошенко потребовал расследования убийств Олега Калашникова и Олеся Бузины. Глава МВФ Кристин Лагард отказала Греции в отсрочке выплаты долгов.
Процесс расследования убийств политика Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины в Киеве должен быть максимально быстрым и открытым, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Убитый телеведущий и писатель Олесь Бузина, баллотировавшийся в Раду, придерживался пророссийских взглядов. Ранее, 16 апреля, был убит еще один украинский журналист, Сергей Сухобок.
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