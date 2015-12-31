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Олесь Бузина

Украинский писатель, журналист, телеведущий

После Майдана Олесь Бузина неоднократно критиковал новую власть на Украине. Был частым гостем на многочисленных ток-шоу на российском телевидении. Был застрелен возле своего дома 16 апреля 2015 года

17.04.2015**** MOSCOW, RUSSIA. APRIL 17, 2015. Flowers laid at Ukraine s Embassy in Moscow in memory of Ukrainian journalist Oles Buzina. Buzina was shot dead in Kiev on April 16. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0006C3

Подозреваемый в убийстве украинского журналиста Бузины отпущен под домашний арест 31.12.2015

Суд в Киеве отправил под домашний арест фигуранта дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Андрея Медведько обязали носить электронный браслет.
epa04169949 A TV screen is seen in a street cafe during the live broadcast of Russian President Vladimir Putin's annual call-in live broadcast, in St. Petersburg, Russia, 17 April 2014. The decision to send tanks and combat aircraft to eastern Ukraine is another serious crime committed by the authorities in Kiev, Putin said. He called on the Ukrainian government to engage in 'real dialogue' with its Russian-speaking population, adding that the deployment of 'military planes and tanks' would not solve the crisis in eastern Ukraine. In his televised call-in show Putin said that Kiev's decision to curb the protests in the eastern region of Donetsk with military force was a 'crime.' EPA/ANATOLY MALTSEV

Турция стала новым главным врагом в российских СМИ 29.12.2015

На протяжении первых девяти месяцев года главными врагами РФ в российских медиа были Украина и США. Однако после инцидента с Су-24 на первое место вышла Турция.
17.04.2015**** MOSCOW, RUSSIA. APRIL 17, 2015. Flowers laid at Ukraine s Embassy in Moscow in memory of Ukrainian journalist Oles Buzina. Buzina was shot dead in Kiev on April 16. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0006C3

Украина: убийство Олеся Бузины остается нераскрытым 04.12.2015

Киевский райсуд оставил под стражей подозреваемых в убийстве оппозиционного публициста Олеся Бузины. Эксперты и общественность считают, что следствие зашло в тупик.
epa04707167 Ukrainian experts inspect body of killed journalist Oles Buzina in Kiev, Ukraine, 16 April 2015. Former 'Sevodnya' daily newspaper chief editor Oles Buzina was shot by two gunmen near of his home at Thursday as Interior Ministry officials said. The journalist and writer Oles Buzina was known his pro-Russian position and supporting of Antimaydan, which was organized by former President Yanukovych supporters during Euromaydan movement one year ago. EPA/VLADISLAV MUSIENKO/UNIAN (zu dpa Prominenter Publizist in Kiew getötet - Putin kritisiert Mordserie vom 16.04.2015)

Суд в Киеве арестовал обоих подозреваемых в убийстве журналиста Бузины 18.06.2015

Суд в Киеве арестовал на два месяца Дениса Полищука и Андрея Медведько, подозреваемых в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины.
16.04.2015 * ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH Investigators work near the body of journalist Oles Buzina in Kiev April 16, 2015. A prominent Ukrainian journalist known for his pro-Russian views was shot dead on Thursday in Kiev by two masked gunmen, the interior ministry said, a day after a former lawmaker loyal to ousted President Viktor Yanukovich was also killed. Oles Buzina, 45, was known for his pro-Russian opinion pieces published in Ukraine's Sevodnya daily newspaper, which is part of the media empire of Ukraine's richest businessman Rinat Akhmetov. REUTERS/Valentyn Ogirenko TEMPLATE OUT

Убийства Бузины и Калашникова: что нового в расследовании? 15.05.2015

Прошел месяц после убийств в Киеве бывшего депутата Рады Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины. Следствие пока хранит молчание. DW с некоторыми подробностями расследований.
ARCHIV Journalist Oles Buzina looks on at the office of Sevodnya daily newspaper in Kiev in this October 12, 2012 file photo. A prominent Ukrainian journalist known for his pro-Russian views was shot dead on Thursday in Kiev by two masked gunmen, the interior ministry said, a day after a former lawmaker loyal to ousted President Viktor Yanukovich was also killed. Oles Buzina, 45, was known for his pro-Russian opinion pieces published in Ukraine's Sevodnya daily newspaper, which is part of the media empire of Ukraine's richest businessman Rinat Akhmetov. Picture taken October 12, 2012. REUTERS/Stringer

Комментарий: Кому мешали Бузина и Калашников? 20.04.2015

Расстрелы в Киеве пророссийских журналиста и экс-депутата, вероятно, рассчитаны на одно: продемонстрировать "звериный оскал" украинской "хунты" и посеять панику.
epa04686615 United Nations Secretary-General Ban Ki-moon looks on during a meeting with Speaker of the Iraqi Council of Representatives, Salim al-Jabouri (not pictured), in Baghdad, Iraq, 30 March 2015. The United Nations Secretary General, Ban Ki-moon, visited Iraq for talks with the Iraqi officials on security, political and other issues. EPA/KARIM KADIM / POOL

ООН и ЕС настаивают на скорейшем расследовании убийств в Киеве 17.04.2015

Генсек ООН Пан Ги Мун заявил о решающем значении расследования резонансных убийств на Украине. В ЕС подчеркнули, что безопасность журналистов - неотъемлемая часть свободы слова.
16.04.2015 * ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH Investigators work near the body of journalist Oles Buzina in Kiev April 16, 2015. A prominent Ukrainian journalist known for his pro-Russian views was shot dead on Thursday in Kiev by two masked gunmen, the interior ministry said, a day after a former lawmaker loyal to ousted President Viktor Yanukovich was also killed. Oles Buzina, 45, was known for his pro-Russian opinion pieces published in Ukraine's Sevodnya daily newspaper, which is part of the media empire of Ukraine's richest businessman Rinat Akhmetov. REUTERS/Valentyn Ogirenko TEMPLATE OUT TPX IMAGES OF THE DAY

Неизвестные заявили о причастности УПА к убийствам в Киеве 17.04.2015

СБУ заявляет, что электронное письмо с угрозой "убивать антиукраински настроенных лиц" было отправлено от имени УПА лицами, не являющимися носителями украинского языка с территории ФРГ.

Украинские следователи ищут убийц Бузины и Калашникова (17.04.2015) 17.04.2015

Президент Украины подчеркнул важность расследования резонансных убийств в Киеве. В последние месяцы на Украине при подозрительных обстоятельствах ушли из жизни несколько экс-депутатов Партии регионов.
01.04.2015 *** epa04688479 UN High Commissioner for Human Rights Prince Zeid Ra'ad al Hussein speaks during the 23rd special session of the Human Rights Council on Boko Haram, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, 01 April 2015. EPA/SALVATORE DI NOLFI +++(c) dpa - Bildfunk+++

ООН призвала к независимым расследованиям убийств оппозиционеров в Киеве 17.04.2015

Убийства журналиста Бузины и бывшего депутата Калашникова вызывают тревогу Верховного комиссара ООН по правам человека. Также в ООН озабочены нарушениями перемирия в Донбассе.

Геофактор коротко: 17.04.2015 15:00 (мск) 17.04.2015

Барак Обама не приедет в Москву 9 мая из-за кризиса на Украине. Петр Порошенко потребовал расследования убийств Олега Калашникова и Олеся Бузины. Глава МВФ Кристин Лагард отказала Греции в отсрочке выплаты долгов.
20. feb KIEV, UKRAINE - FEBRUARY 20: Ukrainian President Petro Poroshenko attends an evening ceremony to commemorate victims of the Maidan uprising one year ago at Maidan square on February 20, 2015 in Kiev, Ukraine. Ukraine is commemorating the first anniversary of the February 20, 2014 sniper attacks that killed dozens of protesters on the Maidan and were followed by the ouster of Ukrainian President Viktor Yanukovich shortly later. Meanwhile fighting between pro-Ukrainian troops and pro-Russian separatists is continuing in the Donbas region of eastern Ukraine despite the recent Minsk ceasefire agreements. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Президент Украины потребовал быстрого расследования резонансных убийств 16.04.2015

Процесс расследования убийств политика Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины в Киеве должен быть максимально быстрым и открытым, заявил президент Украины Петр Порошенко.
ARCHIV Kiev, Ukraine - A file photo shows journalist and writer Oles Buzina. He was killed afternoon near the house in Kiev,Ukraine,on April 16,2015

Журналист Олесь Бузина застрелен в Киеве 16.04.2015

Убитый телеведущий и писатель Олесь Бузина, баллотировавшийся в Раду, придерживался пророссийских взглядов. Ранее, 16 апреля, был убит еще один украинский журналист, Сергей Сухобок.