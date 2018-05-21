 Олег Сенцов объявил о создании общественной организации | Новости из Германии об Украине | DW | 22.10.2019

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Украина

Олег Сенцов объявил о создании общественной организации

Режиссер отметил, что время, когда он всем интересен, продлится недолго, и надо сделать его поездки более профессиональными. Возможно, он создаст фонд собственного имени.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов, пять лет проведший в российских тюрьмах и освобожденный в сентябре в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, объявил о создании своей общественной организации. Он сделал это в понедельник, 21 октября, в Киеве, выступая с речью после получения премии Ukrainian ID Awards.

Контекст

Объятия, слезы радости, первая сигарета на свободе и смущение от того, в какую Украину они вернулись. Таким было возвращение домой 35 украинцев, которых отдала Украине Россия в рамках обмена. Репортаж DW из Киева. (07.09.2019)

Об умении прощать, российских тюрьмах, 22 кг "макулатуры", Путине и "шпионском прошлом" с пивом под зданием ФСБ: бывшие "узники Кремля" Олег Сенцов и Александр Кольченко дали первую пресс-конференцию после освобождения. (10.09.2019)

Сенцов заявил, что время, когда он "везде катается, всем интересен" продлится недолго, и надо "делать это" более профессионально. "И поэтому я сегодня принял решение о создании общественной организации, в которой я буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной и культурной", - заявил режиссер.

Сенцов допустил, что для функционирования этой организации может быть создан фонд. "Может, даже я назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги", - отметил он.

Проживавший в Крыму Олег Сенцов был задержан весной 2014 года и в августе 2015-го приговорен в Ростове-на-Дону к 20 годам лишения свободы, ему вменили в вину создание в Крыму "террористического сообщества". Накануне Сенцов вернулся из Франкфурта-на-Майне, где представлял свою книгу на Франкфуртской книжной ярмарке.

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Олег Сенцов: Я бы хотел, чтобы Путин ответил в суде в Гааге

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    Премия и резолюция от Европарламента

    Олег Сенцов удостоен премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. Европарламент и ранее выражал солидарность с украинским режиссером, приняв в июне резолюцию с требованием об освобождении его из российской тюрьмы. В поддержку Сенцова высказывались и многие другие крупные организации и деятели культуры.

  • Жюри Венецианского фестиваля

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Жюри Венецианского фестиваля

    В сентябре 2018 года за освобождение украинского режиссера выступило жюри 75-го Венецианского кинофестиваля (на фото) во главе с двукратным обладателем "Оскара" Гильермо Дель Торо. Сенцова "заключили в тюрьму и подвергли пыткам... после суда, который явно не уважал право на защиту", говорилось в письме. Среди членов жюри были также английская актриса Наоми Уоттс и австрийский актер Кристоф Вальц.

  • мэр Парижа Анна Идальго

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Акты поддержки от мэра Парижа

    В июльской акции за освобождение украинского режиссера приняла участие и мэр Парижа Анна Идальго. Тогда участники мероприятия разместили на здании мэрии города баннер с фотографией Сенцова. А в сентябре Идальго сообщила, что он стал почетным гражданином французской столицы. "Это символический акт. Акт надежды", - написала мэр Парижа в Twitter.

  • Арлем Дезир

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Призыв ОБСЕ к Лаврову

    В июне 2018 года представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (на фото) направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом к Москве освободить украинского режиссера. "Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно отпустить его. Содержание его под стражей является необоснованным", - писал Дезир.

  • Стивен Кинг

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Стивен Кинг - к первому дню ЧМ-2018

    Один из крупнейших современных писателей Стивен Кинг в первый день ЧМ-2018 в России в своем профиле в Twitter напомнил о голодовке Олега Сенцова. "Присоединяйтесь к моей борьбе за освобождение этого украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Времени мало, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг.

  • Джонни Депп и Олег Сенцов

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Проект при участии Джонни Деппа

    В конце 2016 года звезда Голливуда Джонни Депп поучаствовал в кампании "Заключены в тюрьму за искусство". В ее рамках он сфотографировался для футболки с призывом "Освободите Олега Сенцова! Искусство - это не преступление".

  • Светлана Алексиевич

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    "Олег, живи!"

    Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в мае 2018 года подписала обращение 130 ученых и деятелей культуры в поддержку режиссера. А в июле, когда белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к кампании за освобождение Сенцова, она отметила: "Мы знаем, что свобода - это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен".

  • Жан-Люк Годар

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Французские деятели искусства

    В августе газета Le Mond опубликовала коллективное заявление более ста французских деятелей искусства во главе с министром культуры страны Франсуазом Ниссеном. "Бездействовать - значит дать Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - подчеркивалось в письме. В числе подписантов был и режиссер Жан-Люк Годар (на фото), обладатель почетного "Оскара" за вклад в развитие кинематографа.

  • Джонатан Литтелл

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Эстафетная голодовка в Париже

    Во второй половине сентября перед зданием посольства РФ в Париже активисты и деятели искусства проводили поочередную голодовку, сменяя друг друга каждые 24 часа. Поучаствовал в ней и лауреат Гонкуровской премии американо-французский писатель Джонатан Литтелл (на фото). "Цель наших акций - поднять политическую цену смерти Олега Сенцова", - рассказал он в интервью DW.

  • Арт Шпигельман

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Лауреаты Пулитцера и Букера

    Июньское обращение американского ПЕН-центра за освобождение Олега Сенцова подписали порядка 50 деятелей культуры. Среди них - лауреат Букеровской премии писатель Салман Рушди и лауреат Пулитцеровской премии Арт Шпигельман (на фото).

  • Андрей Звягинцев

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Обращение Звягинцева, Хаматовой и других к Путину

    Ряд российских деятелей культуры тоже выступили в поддержку украинского режиссера в июне 2018 года. "Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - сказано в обращении к Владимиру Путину, которое подписали режиссеры Андрей Звягинцев (на фото) и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

Как всемирно известные деятели культуры выступают в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. (25.10.2018)  

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