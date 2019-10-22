Олег Кашин, российский журналист

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Российский журналист Олег Кашин - специально для DW.
Вячеслав Борисов получил восемь лет лишения свободы за похищение гендиректора завода "Ленинец" Александра Горбунова. Тот, предположительно, заказал покушение на журналиста Кашина.
Александр Плющев и Олег Кашин просят суд признать незаконными действия ФСБ и Роскомнадзора в связи с требованиями расшифровать переписку в Telegram.
Минобороны России отрицает принадлежность к российской армии Виктора Агеева, взятого в плен украинской армией под Луганском. Олег Кашин об этической составляющей "гибридной войны".
Госдума приняла закон, засекречивающий сведения, уже не раз становившиеся поводом для антикоррупционных расследований. О бесстыдстве нового закона - комментарий Олега Кашина.
Очередная "прямая линия" Путина не принесла политических сенсаций, но продемонстрировала торжество телеформата, доведенного до совершенства. Олег Кашин о главном телешоу России.
В интервью Оливеру Стоуну Владимир Путин допустил две рискованные с точки зрения современной морали шутки о геях и женщинах. Почему это не курьез, а важная политическая новость, объясняет Олег Кашин.
Система оповещения о стихийных бедствиях не сработала в Москве в день урагана. Олег Кашин - о том, что ведомство, которому доверяют россияне, склонно к самым большим провалам.
Дело о митинге 26 марта выглядит менее масштабно, но более зловеще, чем "болотное". Судят тихо и быстро. Олег Кашин рассуждает о том, как право стало орудием в руках власти РФ.
Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс в своей новой песне призывает школьников не лезть в политику. Олег Кашин уверен, что и такой призыв работает на политизацию общества.
Будут ли отмечать День Победы в будущей демократической России, и если да, то как? Праздничная фантазия Олега Кашина специально для DW.
В Мосгорсуде заявили, что Навальный, получивший загранпаспорт, может выехать из России. Во ФСИН - чтобы даже не думал уезжать. Чье слово весомее? Олег Кашин специально для DW.
После седьмого митинга новосибирцев против повышения тарифов на ЖКХ власти отступили. Неполитические митинги - эффективный способ давления на власти? Комментарий Олега Кашина.
Суд в Москве арестовал до 8 июня преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и массовым беспорядкам. О деле Богатова - комментарий Олега Кашина для DW.
После ареста Александра Соловьева Удмуртию возглавит бывший секретарь Общественной палаты Александр Бречалов. Олег Кашин о том, как вмешательство силовиков обновляет российскую власть.
Рекордное количество задержанных на несанкционированной акции в Москве - за день Россия вернулась во времена Болотной. Это политическая дестабилизация или оттепель? Комментарий Олега Кашина.
Европейский университет лишился лицензии, возможно, из-за соседства с элитным особняком, принадлежащим фонду Дмитрия Медведева. Олег Кашин ищет грань между имущественными спорами, политикой и архаизацией общества.
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