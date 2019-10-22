Олег Кашин, российский журналист

Комментарий: "Плохие дни" Владимира Путина - плохие дни для всей вертикали

В интервью Оливеру Стоуну Владимир Путин допустил две рискованные с точки зрения современной морали шутки о геях и женщинах. Почему это не курьез, а важная политическая новость, объясняет Олег Кашин.