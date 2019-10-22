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Олег Кашин, российский журналист

Российский журналист Олег Кашин - специально для DW.

Beschreibung: Russischer Journalist Oleg Kashin (Kaschin), Kommentator der Russischen Redaktion Jahr/Ort: 2015

Подозреваемый в нападении на Олега Кашина получил срок по другому делу 22.10.2019

Вячеслав Борисов получил восемь лет лишения свободы за похищение гендиректора завода "Ленинец" Александра Горбунова. Тот, предположительно, заказал покушение на журналиста Кашина.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 23, 2017: The logo of Telegram, a free cloud-based instant messaging service. Sergei Konkov/TASS Foto: Sergei Konkov/TASS/dpa |

Журналисты Плющев и Кашин судятся с ФСБ и Роскомнадзором из-за Telegram 26.10.2017

Александр Плющев и Олег Кашин просят суд признать незаконными действия ФСБ и Роскомнадзора в связи с требованиями расшифровать переписку в Telegram.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 28, 2012. The offices of the Russian Ministry of Defense at Znamenka Street in central Moscow. (Photo ITAR-TASS / Sergei Karpov)

Комментарий: Российский пленный под Луганском и границы допустимого 28.06.2017

Минобороны России отрицает принадлежность к российской армии Виктора Агеева, взятого в плен украинской армией под Луганском. Олег Кашин об этической составляющей "гибридной войны".
Antikorruptions-Films der russischen Oppositionellen Chaika Navalny, Film, Staatsanwaltschaft, Russland, Korruption, Screenshot

Комментарий: Закрытие данных об имуществе чиновников - легализация коррупции 22.06.2017

Госдума приняла закон, засекречивающий сведения, уже не раз становившиеся поводом для антикоррупционных расследований. О бесстыдстве нового закона - комментарий Олега Кашина.
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 15, 2017: An annual televised question-and-answer session held by Russian President Vladimir Putin at Moscow's Gostiny Dvor. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Foto: Alexei Druzhinin/TASS/dpa |

Комментарий: "Прямая линия" Путина - гениальный и аморальный телепродукт 16.06.2017

Очередная "прямая линия" Путина не принесла политических сенсаций, но продемонстрировала торжество телеформата, доведенного до совершенства. Олег Кашин о главном телешоу России.
Screenshot Showtime Putin Interview Oliver Stone

Комментарий: "Плохие дни" Владимира Путина - плохие дни для всей вертикали 08.06.2017

В интервью Оливеру Стоуну Владимир Путин допустил две рискованные с точки зрения современной морали шутки о геях и женщинах. Почему это не курьез, а важная политическая новость, объясняет Олег Кашин.
A view shows a car lifted by the roots of a tree, which was toppled during a heavy storm, in Moscow, Russia, May 29, 2017. REUTERS/Alexander Panchenko TPX IMAGES OF THE DAY

Комментарий: Ураган в Москве - очередной провал МЧС 30.05.2017

Система оповещения о стихийных бедствиях не сработала в Москве в день урагана. Олег Кашин - о том, что ведомство, которому доверяют россияне, склонно к самым большим провалам.
Proteste gegen Korruption in Russland, Opposition, Alexey Navalny, Moskau 26 März 2017 DW/Ewlalia Samedowa

Комментарий: Репрессии в РФ не укрепляют, а разрушают государство 25.05.2017

Дело о митинге 26 марта выглядит менее масштабно, но более зловеще, чем "болотное". Судят тихо и быстро. Олег Кашин рассуждает о том, как право стало орудием в руках власти РФ.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Urt4fifrsls

Комментарий: Политика возвращается в Россию "на лабутенах" 16.05.2017

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс в своей новой песне призывает школьников не лезть в политику. Олег Кашин уверен, что и такой призыв работает на политизацию общества.
09.05.2016 **** A woman and a girl dressed in historical Red Army uniform, wait before watching the Victory Day parade, marking the 71st anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, at Red Square in Moscow, Russia, May 9, 2016. REUTERS/Grigory Dukor © Reuters/G. Dukor

Комментарий: "Никогда больше" - это не только о войне 09.05.2017

Будут ли отмечать День Победы в будущей демократической России, и если да, то как? Праздничная фантазия Олега Кашина специально для DW.
27.04.2017+++Moskau, Russland++ In this photo taken on Thursday, April 27, 2017, Yulia, wife of Russian opposition leader Alexei Navalny treats him after unknown attackers doused him with green antiseptic outside a conference venue in Moscow, Russia. Navalny, who authored a documentary about the Russian prime minister's alleged corrupt wealth that was viewed more than 20 million times online, was the key force behind nationwide anti-government rallies in March, Russia's largest and most widespread in years. (Evgeny Feldman/Pool Photo via AP) |

Комментарий: Загранпаспорт Навального как чудо 05.05.2017

В Мосгорсуде заявили, что Навальный, получивший загранпаспорт, может выехать из России. Во ФСИН - чтобы даже не думал уезжать. Чье слово весомее? Олег Кашин специально для DW.
1395995 Russia, Moscow. 03/02/2013 Taking part in the march for the rights of Muscovites. Alexey Kudenko/RIA Novosti

Комментарий: Если не требовать отставки Путина, митинги могут побеждать 21.04.2017

После седьмого митинга новосибирцев против повышения тарифов на ЖКХ власти отступили. Неполитические митинги - эффективный способ давления на власти? Комментарий Олега Кашина.
April 10, 2017 - Moscow, Russia - April 10, 2017. - Russia, Moscow. - A court in Moscow has arrested for two months mathematics teacher Dmitry Bogatov, of a Moscow university, for calls in the Internet for terrorism and attempts to stage unrest in Moscow on April 2. In picture: Dmitry Bogatov at Moscow's Presnensky Court. Photo from twitter.com/polinanem |

Комментарий: Кафкианская драма в стиле киберпанк учителя Богатова 12.04.2017

Суд в Москве арестовал до 8 июня преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и массовым беспорядкам. О деле Богатова - комментарий Олега Кашина для DW.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 4, 2017: Alexander Solovyev, former head of the Republic of Udmurtia, suspected of taking bribes of more than 140 million rubles (~$ 2.5 mln), seen ahead of a hearing at Moscow's Basmanny District Court. Stanislav Krasilnikov/TASS |

Комментарий: Арест губернатора как двигатель смены поколений во власти 05.04.2017

После ареста Александра Соловьева Удмуртию возглавит бывший секретарь Общественной палаты Александр Бречалов. Олег Кашин о том, как вмешательство силовиков обновляет российскую власть.

Bildgalerie Bitte als Bildbeschreibung: Antikorruption Kundgebung in Moskau, Alexey Nawalny und seine Anhänger,Verhaftungen, Moskau, Russland, 27 März 2017

Комментарий: Протестная улица в России - важный политический субъект 27.03.2017

Рекордное количество задержанных на несанкционированной акции в Москве - за день Россия вернулась во времена Болотной. Это политическая дестабилизация или оттепель? Комментарий Олега Кашина.
Europäische Universität in Sankt Petersburg, Eingang6 März 2017 Europäische Universität in Sankt Petersburg, Russland, Konflikt, März 2017 Foto: DW Korrespondent Wladimir Izotov

Комментарий: Новость об образовании из рубрики "недвижимость" 22.03.2017

Европейский университет лишился лицензии, возможно, из-за соседства с элитным особняком, принадлежащим фонду Дмитрия Медведева. Олег Кашин ищет грань между имущественными спорами, политикой и архаизацией общества.
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