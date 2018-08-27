 Олег Дерипаска оспаривает в суде правомерность санкций США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.03.2019

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Мир

Олег Дерипаска оспаривает в суде правомерность санкций США

Дерипаска обратился в федеральный суд США в Вашингтоне с требованием отменить действующие против него санкции Минфина. Себя он считает "жертвой политической борьбы".

Бизнесмен Олег Дерипаска (фото из архива)

Бизнесмен Олег Дерипаска (фото из архива)

Российский миллиардер Олег Дерипаска обратился в пятницу, 15 марта, в федеральный окружной суд США в Вашингтоне с требованием снять с него финансовые санкции министерства финансов США.

В своем заявлении Дерипаска назвал себя жертвой продолжающейся политической борьбы, а санкции - реакцией на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.

Иск Дерипаски с Минфину США

Контекст

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"Я подал иск против Министерства финансов и Управления по контролю за иностранными активами, чтобы защитить свое честное имя и добиться снятия с меня санкций, которые были наложены исключительно по политическим причинам, - сообщил миллиардер на своей странице в соцсети Instagram в пятницу, 15 марта. - Цель моего иска - добиться справедливости".

После введения санкций мировые банки отказали Дерипаске в предоставлении кредитов, а другие компании перестали сотрудничать с ним. Суммарная стоимость активов бизнесмена упала на 7,5 миллиардов долларов и составляет сегодня, согласно списку миллиардеров агентства Bloomberg, около 3,9 миллиарда долларов.

Таким образом, по оценке Bloomberg, Дерипаска наиболее сильно по сравнению с другими российскими бизнесменами пострадал  от финансовых санкций США.

За что ввели санкции против Дерипаски

До начала 2019 года Дерипаска был крупнейшим акционером компании "Русал", являющейся вторым в мире производителем алюминия.

В апреле 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и шести других российских олигархов, которые обвинялись в связях с Кремлем и участии "в его злотворной активности по всему миру".

Это привело к серьезным волнениям на рынке, связанным с опасениями, что потребности мирового производства в алюминии без "Русала" не будут удовлетворены. В результате цены на алюминий достигли максимума за последние семь лет.

Ситуация на рынке стабилизировалась только после того, как министерство финансов США заявило о том, что продляет срок, в течение которого другие предприятия могут беспрепятственно заключать сделки с "Русалом".

Почему Минфин США снял часть санкций с компаний Дерипаски

В конце января 2019 года Минфин США снял часть санкций с подконтрольных Дерипаске фирм "Русал", En+ и "Евросибэнерго" после того, как бизнесмен снизил свою долю участия в этих компаниях.

Обосновывая правомерность своего иска к Минфину США, Дерипаска заявил в Instagram: "Я посвятил 30 лет своей жизни созданию компаний, которые стали ведущими игроками мировой экономики, и я не позволю уничтожить то, что было создано мной с таким трудом. Если у OFAC есть доказательства, подтверждающие слухи и инсинуации, на которые оно ссылается, настало время их предъявить".

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    Автор: Елена Барышева


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