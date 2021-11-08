Окружающая среда - общий термин, обозначающий природные условия и экологическое состояние конкретной местности.
Окружающая среда чаще всего означает часть среды, которая взаимодействует с живыми организмами, включая объекты живой и неживой природы. Этот термин описывает природные условия на поверхности Земли, состояние локальных и глобальных экологических систем и их взаимодействие с человеком. В качестве синонима к словосочетанию "окружающая среда" нередко используется слово "экология" (обычно когда речь идет о плохом состоянии среды обитания).
В Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит конференция по изменению климата COP26. Президент США Джо Байден в своей речи раскритиковал отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите, а также указал на проблемы российского президента с защитой окружающей среды.
По оценкам исследователей, к 2030 году в мире планируется добывать "примерно на 110 процентов больше ископаемого топлива, чем это было бы совместимо с ограничением глобального потепления в пределах 1,5 градуса".
Премия Comedy Wildlife Photography Awards с 2015 года присуждается за самые забавные фотографии животных. Победитель этого года будет объявлен в ноябре, а пока в фотогалерее DW можно познакомиться с финалистами.
Одной из тем предвыборной кампании в ФРГ стало изменение климата. Оно происходит прямо здесь, говорит Рафаэль Рилль, житель пострадавшего от наводнения района на западе ФРГ. "Германия также несет большую ответственность за изменение климата", - уверен Рафаэль. Так что, по его словам, катастрофа когда-то должна была случиться и здесь, а властям следует лучше готовиться к подобному развитию событий.