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Окружающая среда

Окружающая среда - общий термин, обозначающий природные условия и экологическое состояние конкретной местности.

Окружающая среда чаще всего означает часть среды, которая взаимодействует с живыми организмами, включая объекты живой и неживой природы. Этот термин описывает природные условия на поверхности Земли, состояние локальных и глобальных экологических систем и их взаимодействие с человеком. В качестве синонима к словосочетанию "окружающая среда" нередко используется слово "экология" (обычно когда речь идет о плохом состоянии среды обитания).

26.03.2019, Rheinland-Pfalz, Mülheim-Kärlich: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt den einst 162 Meter hohen Kühlturm des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich, von dem mit Hilfe einer ferngesteuerten Spezialmaschine bereits rund 50 Meter abgetragen wurden. Schon seit 2004 läuft der Abriss des Meilers Mülheim-Kärlich - und er wird sich laut Planung noch fast zehn Jahre hinziehen. (Zu dpa: Landmarken verschwinden - AKW-Abriss in Mülheim-Kärlich und Biblis). Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Министр охраны окружающей среды ФРГ раскритиковала АЭС 08.11.2021

Франция и еще семь европейских стран добиваются признания атомной энергии экологичной. Но Германия больше не хочет ее использовать. АЭС не решают проблему изменения климата, считает министр Шульце.

Как Байден вспомнил про Путина и тундру, и что ответил Песков (03.11.2021) 03.11.2021

В Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит конференция по изменению климата COP26. Президент США Джо Байден в своей речи раскритиковал отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите, а также указал на проблемы российского президента с защитой окружающей среды.
Ein Mann hält am 30.10.2016 in Würzburg (Bayern) das Fairphone in den Händen. Das Fairphone soll möglichst nachhaltig und unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Viele der Rohstoffe, die für Smartphones benötigt werden, kommen aus Krisenregionen wie dem Kongo. (zu dpa-Story «Der Fluch des Reichtums im Kongo» vom 20.04.2017) Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

Починить, а не заменить: может ли смартфон быть экологичным 21.10.2021

Мобильные телефоны оказывают огромное влияние на экологию. Компания Fairphone пытается изменить ситуацию к лучшему. Недавно она выпустила очередную эконовинку. Но насколько эко-френдли может быть смартфон?
Women of the Huni Kuin tribe attend a ceremony at a protest camp in Brasilia, on August 22, 2021. - Over 1000 indigenous protestors have converged on Brasilia to take part in a week of protests organised by Brazilís Indigenous People Articulation (APIB). The main focus of the protests is a judgement at the Supreme Court (STF) taking place on August 25, which may define the future demarcation of indigenous lands. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

За бортом англоязычных публикаций: какие знания теряет мировая наука 21.10.2021

Важные научные открытия остаются незамеченными, если они не опубликованы на английском. А со смертью малых языков умирает и многолетний медицинский опыт коренных народов.
--FILE--A coal plant gives off heavy smoke in Hangzhou, east Chinas Zhejiang province, 3 February 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

ООН: Планы по добыче углеводородов несовместимы с борьбой с глобальным потеплением 20.10.2021

По оценкам исследователей, к 2030 году в мире планируется добывать "примерно на 110 процентов больше ископаемого топлива, чем это было бы совместимо с ограничением глобального потепления в пределах 1,5 градуса".
***ACHTUNG: Bild nur im Kontext des Comedy Wildlife Photo Awards 2021 verwenden!*** The Comedy Wildlife Photography Awards 2021 Martina Novotna Elvington United Kingdom Title: Mr. Giggles Description: Grey seal pup appears to be giggling. I loved the expression captured. It looks so human-like. I was lying on a rocky beach for hours, as motionlessly as possible, patiently waiting for seal life to unfold around me. This seal pup came onto the shore for a bit of rest and ended up sleeping on its chosen rock for hours before the incoming tide forced it to move more inland. Occasionally, it would stretch and yawn and it was one of the yawns that led to this expression, looking as if the seal was giggling. Animal: Grey seal Location of shot: Ravenscar

Кто станет победителем премии за самый смешной снимок животного? (фотогалерея) 15.10.2021

Премия Comedy Wildlife Photography Awards с 2015 года присуждается за самые забавные фотографии животных. Победитель этого года будет объявлен в ноябре, а пока в фотогалерее DW можно познакомиться с финалистами.
07.08.2019, Berlin: Schüler beim Mittagessen in der Mensa in der Grundschule an der Wuhlheide. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Зачем немецким университетам становиться более экологичными 14.10.2021

Отказаться от мяса из университетских столовых, ездить в командировки на поездах и перестраивать здания в кампусе. Вузы Германии пытаются стать экологичнее, но какой ценой?
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht den Deutschen Umweltpreis an die Frankfurter Wissenschaftlerin Katrin Böhning-Gaese (vorn l) und den Greifswalder Forscher Hans Joosten (vorn r). Im Hintergrund stehen Svenja Schulze (l-r, SPD), Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, DBU-Generalsekretär Alexander Bonde, DBU-Kuratoriumsvoritzende Rita Schwarzleühr-Sutter und Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen), Umweltministerin des Landes Hessen. Der Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gehört zu den höchstdotierten Umweltauszeichnungen Europas. +++ dpa-Bildfunk +++

Немецкую экопремию вручили за исследования экосистем и болот 10.10.2021

Крупнейшей экологической премии в Европе удостоены глава Центра исследований биоразнообразия и климата Катрин Бёнинг-Гезе и профессор университета Грайфсвальда Ханс Йостен.

Как живут беженцы из Афганистана в Европе. Европа в фокусе 07.10.2021

Также в программе: кто и как защищает окружающую среду в Великобритании, кто спасает маленьких черепашат на Кипре, кому в Италии выделят многомиллионую помощь, как любовь помогает делать козий сыр.

Женщины в политике. Пример Германии. Европа в фокусе 24.09.2021

Также в программе: кто ограничивает права ЛГБТ-сообщества в Венгрии, где производят самое дорогое масло в мире, мода из Афганистана покоряет Европу, что общего у английского юмора и защиты окружающей среды.
Anna Heringer © DW

Из чего мы будем строить дома в будущем? 21.09.2021

Цены на древесину растут, а предложение едва покрывает спрос, ведь многим лесам угрожает жук-короед. Да и в целом природных ресурсов больше на планете не становится. Что делать? У архитекторов есть идеи.

Страшное наводнение на западе Германии: как предотвратить такие катастрофы и что могут власти? 14.09.2021

Одной из тем предвыборной кампании в ФРГ стало изменение климата. Оно происходит прямо здесь, говорит Рафаэль Рилль, житель пострадавшего от наводнения района на западе ФРГ. "Германия также несет большую ответственность за изменение климата", - уверен Рафаэль. Так что, по его словам, катастрофа когда-то должна была случиться и здесь, а властям следует лучше готовиться к подобному развитию событий.
Der Kölner Arzt Bastian Kirsch sitzt neben einem Modell des Kölner Doms, das er aus 220 leeren Impfflaschen gebaut hat.

Куда девать пузырьки из-под вакцины? Лайфхак из Германии (фото) 14.09.2021

Утилизация флаконов и ампул - дело непростое, поскольку даже остатки вакцин могут представлять опасность для здоровья людей и окружающей среды. Кельнский врач креативно подошел к решению данной задачи.
11.09.2ß21 People attend a protest against pollution and the exploitation of a lithium mine in western part of the country, in Belgrade, Serbia, Saturday, Sept. 11, 2021. Hundreds activists gathered to protest against the exploitation of a lithium mine by international Rio Tinto company. (AP Photo/Darko Vojinovic)

В столице Сербии прошли массовые протесты в защиту окружающей среды 12.09.2021

Защитники природы потребовали от правительства Сербии отказаться от обязательств по договору о создании литиевого рудника, данных им компании Rio Tinto.
***ACHTUNG: Bild nur im Kontext des Comedy Wildlife Photo Awards 2021 verwenden!*** Axel Bocker_Don't worry be happy.jpg

Самые смешные фото животных 2021 года 08.09.2021

Премия Comedy Wildlife Photography Awards присуждается за самые забавные фотографии животных. Снимки финалистов - в фотогалерее DW.
ARCHIV - 10.08.2015, Hannover: Eine Wespe sitzt auf einem Tisch. (zu dpa «Nicht tolerieren, lieber wegschieben - Wespen haben Hochsaison») Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Достали осы? Что советуют эксперты 20.08.2021

Даже если вы не страдаете апифобией, то есть иррациональным страхом пчел и ос, эти насекомые могут сильно мешать общению или отдыху на свежем воздухе. Что делать?
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