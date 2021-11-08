Окружающая среда

Страшное наводнение на западе Германии: как предотвратить такие катастрофы и что могут власти?

Одной из тем предвыборной кампании в ФРГ стало изменение климата. Оно происходит прямо здесь, говорит Рафаэль Рилль, житель пострадавшего от наводнения района на западе ФРГ. "Германия также несет большую ответственность за изменение климата", - уверен Рафаэль. Так что, по его словам, катастрофа когда-то должна была случиться и здесь, а властям следует лучше готовиться к подобному развитию событий.