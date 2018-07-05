 Около 12 тысяч мигрантов получили пособия на выезд из Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 05.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Около 12 тысяч мигрантов получили пособия на выезд из Германии

Мигрантам, которые решат добровольно покинуть Германию, выплачивают специальные денежные пособия. За год их получили 11618 человек, большая часть из них - из Ирака, России и Афганистана.

Мигранты из Ирака возвращаются домой из Германии

Мигранты из Ирака возвращаются домой из Германии

За первый год существования программы StarthilfePlus, поощряющей мигрантов, которые добровольно покидают Германию, ею воспользовались 11618 человек. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 5 июля, ответе министерства внутренних дел ФРГ на парламентский запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Контекст

Выступая в бундестаге, канцлер ФРГ заявила о дееспособности правящей коалиции, которая недавно находилась на грани развала из-за спора Меркель с главой МВД Зеехофером о беженцах. (04.07.2018)

Среди своих приоритетов Австрия, перенявшая с 1 июля председательство в ЕС, назвала безопасность и миграцию. Тенденция к ужесточению политики в отношении беженцев, скорее всего, продолжится. (03.07.2018)

Эту программу, предусматривающую выплату денежных премий мигрантам, у которых мало шансов на получение статуса беженца, правительство Германии начало осуществлять в феврале 2017 года. Если взрослый мигрант покидает ФРГ до окончания рассмотрения его ходатайства об убежище, он получает пособие в размере 1200 евро, подросток до 12 лет - 600 евро. За первый год реализации программы StarthilfePlus по 1200 евро получили 1585 человек.

Выезжающая семья численностью более 4 человек получает дополнительно 500 евро. Если мигрант добровольно уезжает после того, как ему отказали в убежище, но он отказывается опротестовывать это решение властей, ему выплачивают 800 евро.  

По данным МВД Германии, в 2017 году в рамках программы StarthilfePlus было выплачено 10 тысяч пособий. Из них 2261 получили мигранты из Ирака, 1307 - из России и 951 - из Афганистана.  При этом в министерстве подчеркивают, что решение воспользоваться программой мигранты принимают самостоятельно, как и решение "добровольно вернуться в кризисный регион и отозвать заявление о предоставлении статуса беженца".  

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:31
Now live
02:31 мин

Сирийская кухня на саммите ЕС - "Заповедник"

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Беженцы в Германии: как Меркель ужесточит миграционную политику - DW Новости  

Транзитные центры для беженцев, или почему Зеехофер передумал уходить  

Сирийская кухня на саммите ЕС - "Заповедник"  

Также по теме

Paderborn Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Ведомство ФРГ по делам беженцев в 2017 году уволило 30 переводчиков 21.04.2018

Из-за недостаточного профессионализма в 2017-2018 годах BAMF отстранило от выполнения заданий 2100 переводчиков, сообщает Bild.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

В 2017 году в Германии попросили убежища 187 тысяч человек 16.01.2018

Число иностранцев, подающих ходатайство об убежище в Германии, сокращается второй год подряд. В 2015 году в стране было зарегистрировано 890 тысяч просителей убежища.

Österreich Deutschland Flüchtlinge Grenzübergang Wegscheid Wintereinbruch

В 2016 году поток мигрантов в Германию существенно уменьшился 11.01.2017

В прошлом году в ФРГ въехало в три с лишним раза меньше беженцев, чем в 2015-м, однако число заявлений на предоставление статуса беженца увеличилось.

Самые читаемые

Двое англичан под Солсбери были отравлены "Новичком"  

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

После инцидента с ядом в аэропорту Тбилиси задержан россиянин  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно