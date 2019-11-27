 ОЗХО одобрила запрет яда ″Новичок″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.11.2019

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Мир

ОЗХО одобрила запрет яда "Новичок"

В список запрещенных ОЗХО веществ, которые могут быть использованы для создания химоружия, были добавлены четыре химиката из семейства ядов "Новичок".

Головной офис Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) приянла решение о запрете яда "Новичок"

Спустя полтора года после попытки отравления в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим ядом "Новичок" в среду, 27 ноября, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила о введении запрета на яд "Новичок" и еще несколько химикатов из этого семейства. Соответствующие предложения Канады, Нидерландов и США, а также России были единогласно одобрены на ежегодной конференции государств-участников конвенции о запрещении химического оружия (КХО) в Гааге. 

По словам главы ОЗХО Фернандо Ариаса, это стало "первым в истории" расширением утвержденного в 1997 году списка запрещенных субстанций, которые можно использовать для производства химического оружия или в качестве него. 

Объявление о решении запретить яд "Новичок" было встречено аплодисментами, сообщает информагентство AFP. Предшествовали же ему месяцы споров между Россией и США, являющимися членами ОЗХО. Соединенные Штаты, а также ряд других западных стран обвиняли Москву в причастности к  покушению на Сергея Скрипаля, совершенному в марте 2018 года.  Россия отрицала все обвинения и заявляла, что уничтожила все запасы разработанного в СССР отравляющего вещества "Новичок".

Россия считает, что США разработали химоружие на основе формулы "Новичка"

После того как Канада, Нидерланды и Соединенные Штаты в октябре 2018 года потребовали ввести международный запрет на использование яда "Новичок", Россия подала заявку на запрет нескольких химикатов из того же семейства, на основе которых, по данным Москвы, в США было разработано химическое оружие. В итоге в список запрещенных ОЗХО веществ были включены два химиката семейства "Новичок", предложенные "тройкой" западных стран, и еще два химиката из российского списка.

Контекст

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Bellingcat и The Insider опубликовали новые результаты расследования отравления Скрипалей. В них представлены неопровержимые доказательства участия Кремля в атаке в Солсбери, считает Инго Маннтойфель. (27.09.2018)

Единогласно принятое решение о запрете яда "Новичок" стало редким примером единства на ежегодной конференции ОЗХО, которая в последние годы неизменно проходила на фоне конфликтов между членами организации США и Россией, отмечает информагентство AFP.

При этом Москва не одобрила новый план бюджета организации, в котором предусматривалось выделение средств на создание новой рабочей группы для расследования в связи с химическими атаками в Сирии. Москва, поддерживающая президента Сирии Башара Асада, подвергает сомнению факт использования химоружия правительственными войсками в Сирии.

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Смотреть видео 14:43

Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес.  

Ссылки в интернете

Статья DW о химатаках в Сирии

Статья DW о химатаках в Сирии  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости  

Ждать ли Кремлю новых санкции за Солсбери?  

Петров - это Мишкин: личность второго солсберецкого отравителя установлена?  

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