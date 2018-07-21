Озил выступил в защиту своего фото с Эрдоганом

Футболист Месут Озил (Mesut Özil) прокомментировал скандал вокруг его фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Тогда как я вырос в Германии, корни моей семьи были крепко связаны с Турцией. У меня два сердца: одно германское, второе - турецкое. В детстве моя мама всегда учила меня с уважением относиться к тому, откуда я, и не забывать об этом, и для меня это остается теми ценностями, о которых я думаю и по сей день", - написал Озил в воскресенье, 22 июля.

"Для меня сделать фотографию с президентом Эрдоганом не было чем-то политическим..., это было знаком уважения к высшей инстанции в стране моей семьи", - отмечает Озил. По его словам, с Эрдоганом он тогда обсуждал футбол. "Будь то турецкий или германский президент в моих действиях не было бы разницы", - добавил Озил. Он подчеркнул, что какими бы ни были результаты выборов в Турции, он бы все равно сделал это фото.

Скандал из-за фото с Эрдоганом

Месут Озил и еще один футболист - Илкай Гюндоган (Ilkay Gündogan) встретились с Эрдоганом и сделали общую фотографию с ним во время предвыборной кампании политика. Гюндоган на снимке держит в руках футболку своего клуба "Манчестер Сити", на которой по-турецки написано: "Моему уважаемому президенту, с почтением".

Родители обоих футболистов из Турции, а сами они на следующий день были утверждены в состав немецкой сборной на ЧМ-2018. В Германии из-за этого снимка разгорелся скандал, футболистов стали критиковать. Так, глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) заявлял: "Футбол и DFB защищают ценности, которые недостаточно уважает господин Эрдоган. Поэтому нехорошо, что игроки нашей национальной сборной позволили злоупотреблять собой в предвыборных целях".

Главный тренер бундестим Йоахим Лёв (Joachim Löw) назвал поступок Озила и Гюндогана "неудачным" и добавил, что "этот случай станет им уроком".

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