 Одного из лидеров Либертарианской партии Светова арестовали на 30 суток | Новости из Германии о России | DW | 31.07.2019

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Россия

Одного из лидеров Либертарианской партии Светова арестовали на 30 суток

После того как Либертарианская партия отказалась от предложений властей о месте проведения акции оппозиции 3 августа, одного из ее лидеров Михаила Светова арестовали на 30 суток. Он обвинен в нарушении закона о митингах.

Акция протеста в Москве, 27 июля 2019 г.

Акция протеста в Москве, 27 июля 2019 г.

Пресненский суд Москвы приговорил в среду, 31 июля, одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова к 30 суткам административного ареста. Светова признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах в связи с участием в акции протеста на Трубной площади в Москве 16 июля.

Сам политик утверждает, что следовал 31-й статье Конституции. Выступая в суде, он назвал арест акцией устрашения лично в свой адрес и "местью за отказ провести митинг на проспекте Сахарова, который был желателен мэрии". "Я воспринимаю это как политическое дело, никак не связанное с установлением справедливости, как попытку запугать лично меня и людей, которые меня поддерживают", - приводит портал "Медиазона" слова Светова.

Контекст

Власти ГДР сфальсифицировали победу на местных выборах, а через полгода рухнула Берлинская стена. Незадолго до выборов в Мосгордуму Федор Крашенинников призывает учиться на уроках истории. (25.07.2019)

Протестные акции против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму не утихают в столице. По прогнозу карикатуриста Сергея Елкина, 3 августа протесты могут стать еще более массовыми. (30.07.2019)

Представитель федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов был задержан 30 июля после переговоров в мэрии Москвы о проведении 3 августа акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Ранее Либертарианская партия, выступившая организатором акции, получила от мэрии Москвы отказ на все три альтернативных предложения о месте ее проведения. Чиновники предложили проспект имени Сахарова, в то время как оппозиция настаивает на площадках в центре Москвы.

Массовые задержания протестующих за свободные выборы

В начале июля избиркомы муниципальных округов Москвы отказали ряду независимых кандидатов в депутаты на выборах в Мосгордуму, которые должны пройти 8 сентября. Это вызвало массовые акции протеста, последняя из которых состоялась 27 июля и не была согласована с властями Москвы. По официальным данным полиции, в ходе митинга были задержаны более 1000 человек. В результате разгона демонстрации пострадали около 80 человек. Жесткие действия представителей правоохранительных органов против мирных демонстрантов осудили на Западе, в частности в Евросоюзе.

29 и 30 июля московские суды арестовали 61 демонстранта, задержанного во время акции, которых приговорили к административному аресту сроком от 3 до 30 суток. Среди арестованных - кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьев, Константин Янкаускас, политик Владимир Милов. Оштрафован, по данным "Интерфакса", 161 человек.

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Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


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Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве (29.07.2019)

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Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

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Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве (29.07.2019)  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России. #НаВолне  

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