 Одиночные пикеты в Москве: активисты протестуют на бульварах | Новости из Германии о России | DW | 17.08.2019

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Россия

Одиночные пикеты в Москве: активисты протестуют на бульварах

На Страстном, Сретенском и Петровском бульварах проходят одиночные пикеты "за честные выборы и против политрепрессий". Поддержать участников вышли журналист Сванидзе, политик Митрохин, муниципальный депутат Азар.

Одиночные пикеты в Москве

Одиночные пикеты в Москве

Одиночные пикеты "за честные выборы и против политических репрессий" проходят в субботу, 17 августа, в Москве. Столичная мэрия не согласовала массовые пикеты (число участников - до 50 человек), связав это "с нарушениями в оформлении уведомлений". Одиночные акции проводятся по инициативе муниципальных депутатов на Страстном, Сретенском и Петровском бульварах. Кроме того, в знак солидарности митингующие вышли к зданию Гостиного двора в Санкт-Петербурге

Как передала корреспондент DW, у памятника Владимиру Высоцкому, недалеко от Петровских ворот, собралось несколько десятков человек, среди них много журналистов в желтых жилетах с надписью: "Press". Возле Пушкинской площади установлены ограждения. Вдоль бульваров стоят автозаки, у скульптуры барда дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.

Контекст

ЦИК отклонил жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на фоне продолжающихся протестов. Карикатурист Сергей Елкин о том, отличается ли ЦИК от полицейских, разгоняющих митинги. (15.08.2019)

Мосгорсуд оставил под стражей участников протеста 27 июля. Егор Жуков, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Даниил Конон будут в СИЗО до сентября. Кто пришел их поддержать - в репортаже DW. (15.08.2019)

Одной из первых на пикет вышла активистка Мария Размерова. Женщина-инвалид пикетировала на коляске и держала в руках два плаката: "Нарушителей конституции к ответу!" и "Требуем допустить независимых кандидатов на выборы". К ней подходили сотрудники полиции, однако не задержали. Женщина сказала, что если ее поместят в автозак, она не проживет и нескольких часов.

Участник акции: "Раз нас тянут обратно в это время, нужно действовать"

На Петровский бульвар вышел, в частности, журналист и общественный деятель Николай Сванидзе. Он сказал, что будет стараться донести реальную картину происходящего до президента РФ Владимира Путина. 

Муниципальный депутат от района Проспект Вернадского Елена Филина принесла плакат с надписью: "Отменяй #212 Отпускай". Речь идет о статье о "массовых беспорядках", Следственный комитет РФ впервые после 6 мая 2012 года возбудил уголовные дела по ней.

Одна из женщин, в колоритной соломенной шляпе, захватила с собой конституцию. Пенсионер Евгений, державший в руках плакат "Пора менять!", - сказал DW, что в советское время не простоял бы с ним и пяти секунд. "Раз нас тянут обратно в это время, нужно действовать", - уверен он.

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