Ограничение скорости на улицах Берлина: тише едешь - чище воздух

Даже не в часы пик автомобильное движение по центру Берлина напоминает кадры замедленной съемки: и по широким многополосным магистралям машины едут еле-еле. На первых порах столичные автолюбители были отнюдь не рады нововведению городских властей. Но теперь начинают привыкать к размеренной неторопливой езде со скоростью 30 километров в час.

Берлин с населением в 3,7 млн человек - самый большой город в Германии. И каждый год сюда переезжают еще по 20 тысяч человек - вместе со своими автомобилями. Чтобы предотвратить транспортный коллапс, снизить остроту проблем загазованности воздуха и уровня шума, столичному сенату пришлось принимать неординарные меры. Одна из них - ограничение скорости на многих улицах в центре города 30-ю километрами в час.

Норма ЕС на содержание двуокиси азота в воздухе

Берлин - один из тех немецких городов, в которых среднегодовое содержание в воздухе двуокиси азота превышает установленную Евросоюзом норму в 40 микрограммов на кубометр. Эксперты немецкого Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA) считают, что повышенная загазованность воздуха вредит здоровью человека, может, в частности, вызывать астму.

"Красная ратуша" - резиденция берлинского сената

В интервью DW пресс-секретарь столичного сената Ян Томсен (Jan Thomsen) рассказал, что начатый в апреле 2018 года эксперимент оказался удачным. Замеры, которые проводились в течение года на магистралях с ограничением скорости в 30 км/час, по его словам, показали, что содержание в кубометре воздуха двуокиси азота снизилось на 2,3 микрограмма, то есть на 4 процента.

А за весь 2019 год концентрация двуокиси азота на широкой, но "приторможенной" улице Ляйпцигер штрассе в центре Берлина, уменьшилась даже на 11 процентов - с 59 до 48 микрограммов на кубометр. Правда, признает Томсен, не только благодаря ограничению скорости на ней. Он указывает также на общее обновление столичного автопарка и оснащение городских автобусов специальными очистными катализаторами.

Меньше скорость - меньше NO2

Но и все 17 измерительных станций, установленных в различных районах города, зафиксировали в 2019 году в среднем меньшую концентрацию NO2, чем в 2018 году.

Данные о качестве городского воздуха фиксируются раз в час. В ближайшее время сенат выпустит специальное приложение, которое позволит прямо с мобильного телефона узнавать уровень загазованности того или иного района Берлина.

Замеры UBA на протяжении последних трех лет также свидетельствуют об уменьшении в воздухе концентрации NO2 на 28 процентов после ограничения скорости с 50 до 30 км/час на основных столичных автомагистралях.

Запрет для проезда дизельных машин

Двуокиси азота особенно много в выхлопе автомобилей со старыми дизельными двигателями. Поэтому берлинский сенатор по вопросам транспорта и экологии беспартийная Регине Гюнтер (Regine Günther) наряду с ограничением скорости позаботилась о запрете проезда по особенно загазованным улицам для дизельных машин с двигателями экологических стандартов от Euro-1 до Euro-5.

По этой улице в Берлине проезд старых дизельных машин запрещен

Запрет, правда, действует на улицах общей протяженностью всего в 2,9 км, что составляет только 0,05 процента от дорожной сети немецкой столицы, насчитывающей 5452 километра. Представляя свои планы, Гюнтер заявила, что здоровье жителей домов вдоль улиц с большим транспортным потоком требует защиты, но, добавила она, "нельзя чрезмерно обременять и покупателей дизельных машин, обманутых автопроизводителями".

Как приучить автолюбителей к медленной езде

Первым в мире, решившим радикально ограничить скорость движения по своим дорогам, стал городок Букстехуде к юго-западу от Гамбурга.

В начале 80-х годов прошлого века здесь - рядом с городским центром - построили новый микрорайон с многоэтажными домами. Резко возросшая интенсивность дорожного движения побудила местные власти 14 ноября 1983 года установить на некоторых улицах первые знаки с ограничением скорости в 30 км/час. Некоторые дорожные участки были к тому же сознательно заужены бетонными цветочными клумбами.

Автолюбители не сразу привыкают к ограничению скорости. Но есть целый ряд способов помочь им в этом. И это не только штрафы. Экхарт Хайнрихс (Eckhart Heinrichs) из берлинского управления планирования транспортных потоков считает полезным ставить соответствующие знаки достаточно часто, обязательно после каждого перекрестка, писать крупные цифры "30" на самом асфальте, снабжать дорожные знаки с ограничением скорости пояснениями причин такой меры: "дети", "школа", "пешеходы", "ограничение шума" или, как сейчас в Берлине, "сохранение чистоты воздуха" ("Luftreinhaltung").

Наблюдения за транспортными потоками на улицах, где действует ограничение скорости, в Берлине показали, что в первый месяц после снижения допустимой скорости движения с 50 до 30 км/час на самом деле она составляла в среднем 39 км/час, а через 36 месяцев - уже менее 34 км/час.

Заметной экономии времени более быстрая езда в городе не дает. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, которые проводят эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC, который трудно заподозрить в попытках притеснить автолюбителей. Важно, указывают в ADAC, чтобы транспортный поток был непрерывным, чему способствует круговое движение вместо классических перекрестков и "умное" переключение светофоров.

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