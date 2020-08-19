 Огород напрокат - модное хобби эпохи коронавируса | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.08.2020

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Культура и стиль жизни

Огород напрокат - модное хобби эпохи коронавируса

Наш корреспондент побывал на поле под Кельном, которое местные фермеры разбили на участки. Выращивать овощи - не только полезно, но и модно!

Надпись на табличке: участок Сюзаны

"Вы хотите сами выращивать экологически чистые овощи, но у вас нет собственного огорода? Не беда, мы вам поможем", - с таким предложением пять лет назад семья фермеров из-под Кельна Ханс-Георг и его сын Себастиан Поль (Hans-Georg und Sebastian Pohl) обратились к горожанам на своей интернет-странице. С тех пор от желающих нет отбоя. По весне фермеры вспахивают поле между Кельном и городком-спутником Фрехеном и сдают в аренду 160 участков. Стоимость аренды с весны до осени - 300 евро. Цена невысокая, если учесть, что фермеры не только вспахивают, но и засевают большую часть каждого участка 30 видами различных овощей и зелени, а также дважды в неделю поставляют огородникам поливную воду. Остальное - дело арендатора. По данным фермеров, участок площадью 4 x 25 метров обеспечивает овощами семью из четырех человек в течение года. 

Фермеры: отец и сын - Ханс-Георг и Себастиан Поль

Ханс-Георг и Себастиан Поль

"Наша идея полностью оправдала себя, - подчеркивает в интервью DW молодой фермер Себастиан Поль. - Все угодья, принадлежащие нашей семьемы обрабатываем сами, а урожай продаем на городских рынках или в собственном магазине. Мы не используем сезонных рабочих, но со временем поняли, что работы слишком много, поэтому решили сдавать в аренду участки для горожан". Большой выгоды, по собственному признанию фермеров, у них нет, арендой они покрывают свои текущие расходы, зато земля не пустует, а служит людям. Идея фермеров оказалась настолько популярной, что семья Поль решила расшириться, предложив огородникам-любителям еще 30 участков, но уже в самом Фрехене - городе-спутнике Кельна. 

"Нам хотелось, чтобы семьи могли показать своим детям, что горох и другие овощи не растут в банках, которые продаются в супермаркетах, а выращиваются на поляхА какой труд за этим стоит, должны узнать не только дети, но и сами взрослые", - улыбается молодой отец, 27-летний фермер Себастиан.  

Вместо летнего отпуска - работа в огороде 

Аника Бреде (Anika Brede) - мать 10-месячных близнецов, которые требуют много внимания. Но она находит время для ухода за своим участком, и делает это с большим удовольствием. "Для меня это первый опыт и первый овощной сезон. Я практически перестала покупать овощи в магазине. Лук, огурцы, картофель, помидоры, баклажаны, дыни и тыквы у меня растут на участке. И это меня очень радует", - подчеркивает Аника в интервью DW 

По ее словам, нынешними весной и летом, когда люди вынуждены были находиться в социальной изоляции из-за пандемии, у них гораздо больше времени освободилось для огорода. "Я бываю здесь по два-три раза в неделю, и у меня всегда хорошее настроение, когда я приношу домой свежие овощи. Я обеспечиваю ими не только свою семью, но и друзей, которые мне помогают", - подчеркивает Аника. Вот и сегодня, в воскресный день, она пришла с другом семьи Флорианом. 

Молодая мама Аника Бреде и друг семьи Флориан на участке

Молодая мама Аника Бреде и друг семьи Флориан на участке

"Сегодня работы немного, только что прошел дождь, теперь надо пару грядок прополоть и урожай собрать", - говорит Флориан. Он подумывает над тем, чтобы следующей весной тоже арендовать участок, если, конечно, кто-то откажется от своего, потому что желающих очень много, сетует Флориан. "Если не повезет, то буду и дальше помогать Анике", - улыбается он, кивая в сторону подруги. А она в ответ говорит: "В следующем году я начну работать, поэтому не знаю, справлюсь ли с огородом, совмещая работу с воспитанием двух маленьких детей. Вполне возможно, что я передам участок друзьям или поделю аренду с ними". Соседи Аники по участку - тоже молодые семьи, они приходят с детьми. 

Пятое лето на огороде 

Семейная пара Георг и Сильвия Рунге (Georg und Sylvia Runge) живут в 20 минутах ходьбы от своего участка. Они уже пятый год выращивают собственные овощи. "У нас есть свой сад за домом, но нам этого мало, поэтому мы были рады возможности снимать в аренду дополнительный участок", - признается Георг. Семья давно уже не покупает овощей в магазинах, им важно иметь на своем столе экологически чистые продукты. Фермеры, согласно договоруобеспечивают участки поливной водой, орудиями труда и помогают советом. "За пять лет мы сами обзавелись огородным инвентарем, чтобы быть более независимыми", - говорит Сильвия. 

Георг и Сильвия Рунге

Семья Рунге пятый год снимает участок у фермеров

По соседству - участок ее брата. Он был первым арендатором в семье, за ним потянулись и другие родственники. "Мы собираем богатые урожаи и с удовольствием проводим свободное время на этом участке. Мы здесь расширили свой круг общения, делимся друг с другом опытом выращивания овощей", - подчеркивает Георг.  

Парад огородных чучел 

Самыми первыми на участках появляются огородные чучела, рассказывает семейная пара. Весной это очень яркое зрелище: на каждом из 160 участков - по одному чучелу. Это настоящий парад, или, как говорят кельнцы, карнавал чучелОгородники очень креативно подходят к этому делу. Но, по признанию семьи Рунге, чучела отпугивают только птиц, а вот с любителями собирать чужой урожай - гораздо сложнее. "Примерно 10 процентов урожая уносят прохожие. Особенно от этого страдают участки, которые расположены вблизи дорогиОни не охраняются, каждый может зайти и собрать чужой урожай. Но такое случается не так часто", - подчеркивает Георг. Недавно семья не досчиталась большой тыквы - она была их гордостью. "Мы хотели ее унести домой, но руки были полны собранным урожаем, а через два дня тыква исчезла, - сетует Сильвия и с улыбкой добавляет. - Нам было не жалко, и мы успели сфотографировать ее на память". 

  • Урожай с собственных грядок

    Огород в аренду: как это у немцев

    Красота: свежие овощи с собственных грядок!

  • Так выглядело поле весной нынешнего года.

    Огород в аренду: как это у немцев

    Так выглядело поле ранней весной нынешнего года.

  • Первыми на участках были огородные чучела.

    Огород в аренду: как это у немцев

    Первыми на участках появились пугала.

  • Сегодня на грядках растет капуста, салат и другие овощи.

    Огород в аренду: как это у немцев

    Сегодня на грядках растут капуста, салат и другие овощи.

  • Подсолнухи выше самих огородников.

    Огород в аренду: как это у немцев

    А подсолнухи вымахали выше самих огородников.

  • В начале августа созревают помидоры.

    Огород в аренду: как это у немцев

    В начале августа созревают помидоры.

  • Так выглядят грядки огородников-любителей.

    Огород в аренду: как это у немцев

    Участки огородников-любителей отделены друг от друга чисто символически.

  • Многие выращивают на участках и цветы.

    Огород в аренду: как это у немцев

    Многие выращивают на участках и цветы.

  • Домики для пчел.

    Огород в аренду: как это у немцев

    Без пчел на участках не обойтись. Для них построили специальнгые домики.

  • Огородное чучело в виде робота.

    Огород в аренду: как это у немцев

    На каждом участке - огородное чучело.

  • Огородные чучела отпугивают не только птиц, но и тех, кто хотел бы собрать чужой урожай!

    Огород в аренду: как это у немцев

    Чучело отпугивает не только птиц, но и тех, кто хотел бы собрать чужой урожай...

    Автор: Виктор Вайц


На столе - только собственные овощи 

Урожая семье Рунге хватает на весь сезон, они даже на зиму делают заготовки. "Наш трехлетний племянник практически вырос на этом огороде, мы его часто берем с собой, он есть все, что находит на грядках, мы только и успеваем, что следить за тем, чтобы он их мыл, прежде чем откусывать", - смеется Георг. А не помоет - тоже не беда. Огородникам по договору запрещено использовать любые химические добавки, фермеры по весне сами обогащают поле натуральными удобрениями, которых хватает на то, чтобы вырастить овощи.  

Георг и Сильвия Рунге в этот воскресный день несут домой увесистую корзину со свежими овощами: салатом, помидорами, огурцами, кабачками, баклажанами и большой тыквой: "Сегодня мы порадуем нашу невестку, она родом из Беларуси и часто рассказывает нам о том, как ее родственники выращивают собственные урожаи на дачах. Мы стараемся не отставать от своих белорусских родственников!"

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    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

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    Автор: Ефим Шуман


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