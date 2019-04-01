 Оглашен приговор по делу об убийстве брата Ким Чен Ына | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.04.2019

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Мир

Оглашен приговор по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Вьетнамка Доан Тхи Хуонг, проходившая по данному делу, может выйти на свободу уже в начале мая. Суд в Малайзии учел тот факт, что прокуратура смягчила выдвинутые против нее обвинения.

Доан Тхи Хуонг (в центре) конвоируют в суд на оглашение приговора

Доан Тхи Хуонг (в центре) конвоируют в суд на оглашение приговора

Суд в Малайзии на процессе по делу об убийстве Ким Чен Нама - единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Однако освобождена она будет, по всей видимости, уже в начале мая, так как ей зачтут срок пребывания под стражей, проведенный до вынесения приговора. Хуонг также воспользуется широко применяемой в Малайзии практикой применения УДО, сообщил ее адвокат в понедельник, 1 апреля.

Ранее прокуратура Малайзии смягчила обвинения, выдвинутые против Доан Тхи Хуонг, тем самым открыв путь к более мягкому наказанию. "Это справедливый приговор. Я довольна", - сказала осужденная после обнародования решения суда в Шах-Аламе в окрестностях столицы Малайзии Куала-Лумпура.

Контекст

Брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына был убит по приказу властей КНДР, заявило министерство объединения Южной Кореи. (19.02.2017)

Хотя Пхеньян находится в политической изоляции, в сфере науки дела обстоят далеко не столь мрачно. Западные ученые пытаются сотрудничать с коллегами из КНДР, несмотря на все преграды. (07.03.2019)

Убийство Ким Чен Нама

Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиа, проходившие по делу об убийстве Ким Чен Нама, находились под стражей с октября 2018 года. Их обвиняли в том, что в феврале 2017 года они в аэропорту Куала-Лумпура убили брата Ким Чен Ына, распылив ему в лицо состав, содержавший VX - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия.

Обе настаивали на своей невиновности, утверждая, что они стали жертвой обмана и провокации северокорейских агентов. По их словам, они думали, что участвуют в съемках телепрограммы-розыгрыша и не подозревали, что жидкость, которую они распылили в лицо мужчины, ядовитая. Одна из обвиняемых рассказала, что за свою работу получила гонорар, составивший в пересчете 85 евро.

В середине марта прокуратура Малайзии неожиданно сняла обвинения против Сити Айсии. 27-летняя индонезийка была освобождена и вернулась на родину. Прокуратура отказалась снять обвинение и против Хуонг, но 1 апреля смягчила его, вменив ей в вину уже не убийство, а лишь причинение телесного ущерба с помощью "опасного средства". За это в Малайзии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, в то время как за убийство - смертная казнь.

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    Автор: Эстер Фельден


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