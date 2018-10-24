 Обычный день для ″Aнтонова″, радостный день для споттеров (фото) | Кадр дня | DW | 25.10.2018

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Кадр за кадром

Обычный день для "Aнтонова", радостный день для споттеров (фото)

Любители фотографировать самолеты в Дюссельдорфе с нетерпением ждали этого события.

Дюссельдорф

25.10.2018, Дюссельдорф • О предстоящем событии заранее сообщали местные СМИ, ведь не каждый день в здешний аэропорт прилетает самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. 300-тонный Ан-124 прибыл в Дюссельдорф из Индонезии утром в среду и покинул аэропорт уже в полдень. Он доставил груз для концерна Siemens. В России и Украине эксплуатируется около четырех десятков таких самолетов.

Октябрьские кадры из Германии

  • Барт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рождественские звезды

    24.10.2018, Барт • В 2017 году в Германии было выращено 17 миллионов этих комнатных растений, которые немцы называют рождественскими звездами, они же - пуансеттии. Здесь этот цветок считается традиционным подарком на Рождество. Эта фотография сделана в одном из полутора тысяч немецких питомников, где их выращивают. Спрос в Германии еще выше. Миллионы цветов приходится импортировать.

  • Цинновиц

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Неспокойно Балтийское море

    24.10.2018, Цинновиц • На Балтийском море в Германии - первый осенний шторм года. Эта фотография была сделана на острове Узедом в Мекленбурге - Передней Померании , где на курорте Цинновиц находится такой необычный туристический аттракцион - подводный лифт (Tauchgondel). Он был введен в эксплуатацию в 2006 году, рассчитан на 24 пассажира и может опускаться на 8-метровую глубину.

  • Гольдбергер-Зе

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Спасение речных угрей

    23.10.2018, Мекленбург - Передняя Померания • Эта фотография была сделана на озере Гольдбергер-Зе, куда каждый год на протяжении уже четверти века экологи выпускают около восьми тысяч речных угрей. Они включены в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся на грани исчезновения. Ежегодно на акцию по сохранению их популяции здесь тратят 100 тысяч евро.

  • Дом культур мира (Haus der Kulturen der Welt)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    "Беременная устрица"

    23.10.2018, Берлин • Жители немецкой столицы называют это здание в районе Тиргартен "беременной устрицей" - "Schwangere Auster". Конгресс-центр, в котором сейчас работает Дом культур мира (Haus der Kulturen der Welt), был возведен в 1957-1958 годах в традициях стиля новой вещественности.

  • Клайстов

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Большая тыква

    22.10.2018, Бранденбург • Такое забавное лицо вырезали из 562-килограммовой тыквы. Увидеть это произведение осеннего искусства можно на выставке в бранденбургском Клайстове (Klaistow) недалеко от Потсдама.

  • Барочный храм Святого Флориана в баварском Виденцхаузене (Wiedenzhausen)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Баварское барокко

    21.10.2018, Виденцхаузен • "Кирхдорф" - такой статус в Германии имели деревни (Dorf) и другие небольшие населенные пункты, где были церкви (Kirche), в которых проводились регулярные службы. Такой статус давал определенные привилегии. Первое упоминание этого храма в баварском Виденцхаузене датировано 808 годом. Нынешнюю церковь возвели в XVII веке в эпоху барокко.

  • Рудные горы

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Золотая осень

    20.10.2018, Саксония • В Германии сейчас действует более пятидесяти узкоколейных железных дорог. Эту проложили в Рудных горах в позапрошлом веке. Фихтельбергская дорога (Fichtelbergbahn) протяженностью около 18 километров связывает коммуну Зематаль и лыжный курорт Обервизенталь, расположенный на высоте 914 метров над уровнем моря.

  • Под куполом Рейхстага

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Смотровая площадка Рейхстага

    19.10.2018, Берлин • Смотровая площадка Рейхстага открывается для посетителей в восемь утра, допуск в здание прекращается в 21:45. Площадка закрывается в полночь. Вход - бесплатный, но допуск осуществляется по записи в интернете (visite.bundestag.de). Можно также записаться спонтанно на месте в сервисном центре, если на этот день остались места. При себе необходимо иметь удостоверение личности.

  • Световое шоу по случаю окончания ремонта колокольни Фрайбургского кафедрального собора (Freiburger Münster)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фрайбургский собор

    19.10.2018, Фрайбург-им-Брайсгау • Швейцарский искусствовед Якоб Буркхардт (1818-1897) называл 116-метровую колокольню этого храма "самой красивой башней христианского мира". Фрайбургский собор был заложен в начале XIII века. Сейчас здесь наконец-то убрали строительные леса, завершив ремонт колокольни, который продолжался более десяти лет. Он обошелся в 12 миллионов евро.

  • Делегация Южной Кореи осматривает бывшую германо-германскую границу в Тюрингии

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    "Зеленая полоса"

    18.10.2018, Тюрингия • В годы раздела Германии здесь проходила граница между ГДР и ФРГ - стояли вышки, была протянута колючая проволока, пограничники ГДР открывали огонь на поражение по беглецам... После воссоединения на месте исчезнувшей 1400-километровой границы создали природоохранную зону - "Зеленую полосу". Сейчас ознакомиться с этим опытом приехала делегация Южной Кореи.

  • Рейн в районе Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Обмелевший Рейн

    18.10.2018, Кельн • В среду уровень Рейна в районе Кельна составлял всего 88 сантиметров относительно нулевой отметки, что лишь на семь сантиметров выше рекордно низкого показателя 2003 года. И продолжительных дождей пока не предвидится. Отметим, что нулевой уровень находится примерно на два метра выше дна. Глубины для кораблей в Рейне пока все же достаточно.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Закат над Императорским замком

    17.10.2018, Нюрнберг • Императорский замок Кайзербург на протяжении многих средневековых столетий был одной из важнейших императорских резиденций - королевских пфальцей - в Германии. Нюрнберг неоднократно являлся местом проведения рейхстагов и выборов императора Священной римской империи. В этом замке также хранились имперские регалии.

  • Штайнхудер Мер

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Штайнхудер Мер

    16.10.2018, Штайнхуде • Озеро Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer) площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.

  • Любек

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Ганзейский город Любек

    16.10.2018, Любек • Когда-то к этой набережной в немецком городе Любеке пришвартовывались парусники ганзейских купцов, торговавших по всей Европе, ходивших до Великого Новгорода, а теперь гуляют туристы со всего мира. Теплая погода нынешнего золотого октября к этому всячески располагает. Архитектурные памятники Любека внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • BdT Sommerlicher Herbst - Warnemünde (picture-alliance/dpa/F. Hormann)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бархатный октябрь

    15.10.2018, Варнемюнде • Эта фотография была сделана в середине нынешнего октября на немецком балтийском курорте Варнемюнде. Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Начавшаяся неделя, согласно прогнозам, будет также по-летнему теплой.

  • Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Шествие виноделов

    15.10.2018, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье, 14 октября, состоялось самое большое в Германии традиционное шествие виноделов. В нем приняло участие около сотни групп. Шествие собрало более ста тысяч зрителей. Виноград в этом году в Германии уродился на славу, вино будет превосходным.

  • Дуйсбург
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Из-под земли - в светофоры

    12.10.2018, Дуйсбург • Мы уже рассказывали о разных необычных светофорах в Германии. Если интересно, смотрите галерею ниже. Пришло время сделать апдейт из Дуйсбурга. В этом году здесь в Рурской области закроют последнюю шахту по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.

  • Полевой жаворонок в тюрингском Шпремберге

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Птица года

    12.10.2018, Шпремберг • "То жаворонок был, предвестник утра, - не соловей. Смотри, любовь моя", - обращается шекспировский Ромео к своей возлюбленной Джульетте. Из Англии - в Германию, где популяция этих птиц в последние годы начала сокращаться, что стало одной из причин объявить полевого жаворонка (нем. Feldlerche) птицей 2019 года.

  • Брандис (Саксония)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    С сердечным приветом

    11.10.2018, Брандис • Это озеро в форме сердца образовалось на месте каменоломни около саксонского города Брандис. На скалистом уступе над ним возвышается древний храм, первое упоминание которого датировано 1280 годом. Карьер действовал до 1950-х годов. До начала христианизации этих земель на горе располагалось славянское капище.

  • Берхтесгаден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Баварские Альпы

    11.10.2018, Берхтесгаден • Так выглядят альпийские ландшафты в окрестностях баварского Берхтесгадена в середине нынешнего золотого октября. Впрочем, в ближайшие дни синоптики обещают жителям Германии не осенние, а вполне летние температуры.

  • Скульптуры на гроте Нептуна в Потсдаме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Грот Нептуна

    11.10.2018, Потсдам • Посетители знаменитого потсдамского парка Сан-Суси вновь могут полюбоваться гротом Нептуна, который теперь открыт после окончания реставрации. Он был создан здесь в середине XVIII века по заказу Фридриха Великого. Прусские дворцы и парки Потсдама включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - скульптуры, украшающие грот.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Саксонская столица

    10.10.2018, Дрезден • Этот немецкий город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

  • Робби Крассельт (Robby Krasselt) и гигантский гриб
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Гриб-великан

    10.10.2018, Нойхайде • По-немецки этот съедобный гриб называется Gemeiner Klapperschwamm, по-русски - грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб. В качестве деликатеса пользуется особой популярностью в Японии, где известен как гриб мейтаке. Этот роскошный 20-килограммовый экземпляр нашли в Германии. Сейчас он стал частью временной выставки в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Сотрудники полиции по охране бундестага в новой форме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Парламентская полиция

    10.10.2018, Берлин • В подразделении по охране бундестага служит двести полицейских. Оно является самым маленьким самостоятельным полицейским ведомством Германии - наравне с земельными и федеральной полициями. Сейчас здесь выдали новую форму. На эмблеме изображен не геральдический федеральный орел, а орел из зала заседаний бундестага, в шутку прозванный народными избранниками "толстой курицей".

  • Пункт консультации для грибников в Мюнхене
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Съедобный или ядовитый?

    09.10.2018, Мюнхен • Грибной сезон в Германии пока - так себе, но все же кое-что найти уже можно. Чтобы не отравиться, грибники-любители, сомневающиеся в своих познаниях, могут обратиться за бесплатной консультацией в специальные пункты - Pilzberatungsstelle. Эта фотография сделана в ратуше баварской столицы. Адреса других можно найти на сайте Немецкого общества микологии - www.dgfm-ev.de.

  • Королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Вереск - цветок 2019 года в Германии

    09.10.2018, Гамбург • Цветком 2019 года в Германии станет вереск. Об этом решении объявил Фонд имени Локи Шмидт в Гамбурге. Инициатором этой программы по защите редких растений в 1979 году стала супруга тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Самая известная немецкая вересковая пустошь находится около Люнебурга. На фотографии - королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман.

  • Один из шести скорпионов, обнаруженных около Хайльброннаde

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Скорпионы на винограднике

    09.10.2018, Хайльбронн • Немецким полицейским нечасто приходится выезжать на такие вызовы. Террариум со скорпионами обнаружили прохожие посреди виноградника около города Хайльбронна. Находка вызвала переполох, но специалисты по охране животных, забравшие скорпионов из полиции, установили, что речь идет об относительно безопасных для человека императорских скорпионах из Африки.

  • Коровье пастбище в земле Шлезвиг-Гольштейн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Олененок Ханнес - вожак коровьего стада

    08.10.2018, Хольнис • Удивительное - рядом. Пополнение в коровьем стаде на полуострове Хольнис в Шлезвиг-Гольштейне. Этот олененок, которому оперативно дали кличку Ханнес, прибился к коровьему стаду около двух месяцев назад, вполне освоился и даже иногда пытается играть роль вожака. Аналогичный случай произошел здесь несколько лет назад. Тогдашнего приемного сына звали Свен.

  • Победительницу чемпионата Германии 2018 года вырастили в Аугсбурге Роберт Язер (Robert Jaser, слева) и Норберт Мичке Norbert Mitschke, справа)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Самая тяжелая тыква сезона

    08.10.2018, Людвигсбург • Так выглядит самая тяжелая немецкая тыква этого года - победительница чемпионата Германии в Людвигсбурге. Она была выращена в Аугсбурге и весит 795 килограммов, но этот показатель не является рекордным. Самая тяжелая немецкая тыква в истории весила 901 килограмм, а чемпионка мира из Бельгии потянула почти на 1,2 тонны. Оба рекорда были установлены в 2016 году.

  • Сотрудники Октоберфеста отмечают окончание пивного праздника

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Октоберфест завершился

    08.10.2018, Мюнхен • Эта фотография была сделана поздно вечером в воскресенье, 7 октября, сразу после окончания мюнхенского Октоберфеста в одном из больших пивных павильонов, где традиционно собираются сотрудники, работавшие на празднике. В этом году Октоберфест за две недели посетило 6,3 миллиона человек. Здесь было выпито 7,5 миллионов литров пива.

  • Изображение тигра на одном из домов на Потсдамской площади в Берлине

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фестиваль света в Берлине

    05.10.2018, Берлин • Фотография была сделана на Потсдамской площади в немецкой столице во время генеральной репетиции светового шоу, которое можно будет увидеть здесь в рамках фестиваля "Festival of Lights - 2018" (05.10.2018 - 14.10.2018).

  • Одна из бирманских черепашек в Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пополнение в зоопарке

    05.10.2018, Кельн • В Кельнском зоопарке - радостное событие. Здесь впервые в Германии удалось получить потомство очень редких бирманских звездных черепах. Сейчас их представили общественности. На фотографии - одна из шести черепашек, вылупившихся в Кельне в последние месяцы.

  • Колесо обозрения на Октоберфесте

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пиво и развлечения

    05.10.2018, Мюнхен • В баварской столице 7 октября завершится нынешний Октоберфест, который по многим показателям может стать рекордным - по числу посетителей и миллионам литрам выпитого пива. Как только организаторы подведут итоги, мы об этом, конечно, сообщим.

  • Гора Небельхорн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Первый снег

    04.10.2018, Небельхорн • Эта фотография была сделана через замерзшее окно на горе Небельхорн в Баварских Альпах, где уже выпал первый снег.

  • Остров Нидерверт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Остров на Рейне

    04.10.2018, Нидерверт • На Рейне насчитывается в общей сложности около семидесяти островов. Так сейчас выглядит один из них - Нидерверт в земле Рейнланд-Пфальц, где в результате засушливого лета стало видно эту песчаную отмель.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бегемотам - везде дорога

    02.10.2018, Франкфурт-на-Майне • На самом деле в этом старом рукаве речки Нидда под Франкфуртом купаться запрещено. Обратить внимание на этот запрет власти решили с помощью такого шуточного знака. Они надеются, что никто не полезет в воду там, где (якобы) можно повстречаться с бегемотами. Впрочем, более эффективно было бы нарисовать крокодила.

  • Модель локомотива Рейн 1852 года

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Где-то на Рейне

    02.10.2018, Гермерсхайм • Немецкие энтузиасты прекратили попытки найти и поднять со дна Рейна, предположительно, самый старый из сохранившихся паровозов в Германии. Локомотив упал в реку с корабля во время шторма в 1852 году в районе Гермерсхайма. Изрядно перекопав здесь дно, раскопки сейчас прекратили.

  • Мусбах

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пугало для лихачей

    01.10.2018, Мусбах • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Канштатский праздник

    01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга до 14 октября проходит очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек.

  • Хердекке

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рурский туман

    01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.


Смотрите также:
Легендарная "Тетушка Ю"

  • A380 и Junkers Ju 52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Легендарная "Тетушка Ю" (Junkers Ju 52) и самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380 вместе в небе над Гамбургом. Эта историческая встреча в воздухе состоялась несколько лет назад по случаю 75-летнего юбилея гранд-дамы гражданской авиации. В 2016 году Ju 52 отмечает свое 80-летие, но на пенсию не собирается. Ежегодно она перевозит около десяти тысяч пассажиров.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Небольшой аэропорт Essen/Mülheim в Рурской области, открытый еще в 1925 году. "Тетушка Ю" с флагом авиакомпании Lufthansa ожидает своих очередных пассажиров. Ослепительное солнце и дождь меняют друг друга в этот день каждые полчаса.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    В начале - об истории. В 1932-1945 годах фирма Хуго Юнкерса построила около пяти тысяч пассажирских и транспортных самолетов Ju 52. Летающие модели сейчас можно пересчитать по пальцам. Этот воздушный олдтаймер "Berlin Tempelhof" c номером D-AQUI принадлежит фонду Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Самолет приобрели в 1984 году в США по инициативе технического директора "Люфтганзы" Райнхардта Абрахама (Reinhardt Abraham), подпись которого сейчас украшает фюзеляж. Концерн готовился тогда к очередному юбилею. Эта "Тетушка Ю", построенная по заказу довоенной "Люфтганзы", должна была стать почетным гостем на торжествах и, так сказать, вернуться в семью.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Она прибыла в Германию из Флориды, пролетев 8000 километров с промежуточными посадками на полуострове Лабрадор в Канаде, Гренландии, Исландии, Шотландии и Англии. Капитальный ремонт в техническом центре "Люфтганзы" в Гамбурге занял почти полтора года.

  • 1936 год

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Проследим путь этого самолета через полмира и полвека. 6 апреля 1936 года он покинул верфь Юнкерса в Дессау с надписью "Fritz Simon" на борту. Новую пассажирскую машину назвали именем пилота, разбившегося в 1931 году, - одного из почти двухсот летчиков, бортинженеров и проводников, погибших в начальный период истории авиакомпании.

  • Ju 52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Ju 52 выпускался и использовался для самых разных целей в пассажирской и транспортной авиации. Эксперты сбились со счету, пытаясь выяснить число модификаций и комплектаций. Наш D-AQUI начинал свою небесную биографию в качестве гидроплана. Именно в таких самолетах, способных садиться на воду, нуждалась норвежская компания DNL, уже в 1936 году перекупившая его у "Люфтганзы".

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    В 1940 году машину вернули в Германию и назвали в честь воздушного аса Первой мировой Курта Винтгенса. В военное время самолет использовали не только на гражданских рейсах, но и для транспортировки раненых. Весной 1945 года гидроплан возвратили Норвегии, где он летал для компании SAS. В 1957 году его купил один из бывших пилотов "Люфтганзы" и оснастил колесами вместо поплавков.

  • Ju 52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    В этом же году "Тетушка Ю" отправилась за океан. Правда, не своим ходом, а в качестве пассажирки на корабле, прихватив в багаже 20 тонн запчастей. Пункт назначения - столица Эквадора город Кито, расположенный на высоте 2800 метров. Отсюда этот самолет, переименованный в "Amazonas", до 1962 года летал по Южной Америке. Затем был выведен из эксплуатации и восемь лет стоял без дела.

  • Ju 52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    "Тетушка Ю" - спящая красавица? В роли принца, если продолжить аналогию, выступил американский военный пилот Лестер Уивер. Он заплатил за ржавевшую историю гражданской авиации 5000 долларов и смог поставить самолет, так сказать, на крыло. Ju 52 своим ходом прибыла из Анд в американские прерии, в штат Иллинойс. В Соединенных Штатах "Iron Anni", как ее там назвали, сменила несколько владельцев.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Характерный рокот ее моторов вот уже почти 30 лет вновь раздается в небе над Германией. Она по несколько дней гостит в разных городах. Летает по Европе, навещает друзей в Америке. Ее звук похож на жужжание довольного металлического шмеля. Обычная скорость полета - 180 километров в час. Лихачи на немецких автобанах где-то внизу едут быстрее, хотя видят меньше.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Еще в Америке "Тетушку Ю" оснастили моторами Pratt&Whitney 1340, выпускавшимися с 1926 по 1960 годы: девять цилиндров каждый, по 600 лошадиных сил. Ju 52/3m - так звучит полное название модели. Первоначально Юнкерс проектировал одномоторный транспортный самолет, но позже количество двигателей увеличили до трех, в частности, в связи с новыми планами - выпускать пассажирский вариант.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Никаких автопилотов, ручное управление, традиционная навигация... Сейчас этот воздушный олдтаймер совершает в среднем четыре рейса каждый день - с мая по октябрь. С 1986 года - более 17 тысяч взлетов и посадок на 350 аэродромах Европы и Северной Америки.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    За штурвалами - пилоты "Люфтганзы", капитаны современных "Боингов" и "Аэробусов". Управлять "Тетушкой Ю" для них - большая честь. Они и другие члены экипажа делают это на общественных началах, то есть бесплатно, в свое свободное время. Очередь расписана надолго вперед. Допуск выдается после специальных курсов.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Пришло время заглянуть в салон. Большие прямоугольные окна со шторками... Непривычно. У входа - таблички с именами членов экипажа: два пилота, бортинженер, бортпроводник и механик. Помимо механика во время рейсов на аэродроме дежурит руководитель полетов.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Спинки сидений не откидываются, но и необходимости в этом нет. Удобные кожаные кресла, просторно и уютно. Ручка аварийного выхода - за откидной крышкой, похожа на защелку простой калитки. Там, где у современных самолетов находятся мониторы для развлечения и информирования пассажиров, в салоне "Тетушки Ю" установлены часы фирмы Junghaus c заводом на восемь дней. Вместо мониторов - окна в мир.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Знатоки могут часами обсуждать особенности конструкции и разглядывать антикварные приборы. Двойное крыло обеспечивает самолету особую устойчивость в воздухе даже в плохую погоду, а также позволяет производить взлеты и посадки на коротких полосах. Это качество очень пригодилось в СССР, куда много трофейных Ju 52 попало после войны. Их использовали в Сибири и Центральной Азии.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    16 путешественников заняли места в "машине времени". На поле ее провожает техник Томас Грютьен. Билеты бронируются через секретариат фонда. Один пассажир не приехал. Освободившееся место, не раздумывая, купил кто-то из пришедших просто посмотреть на "Тетушку". Часовая экскурсия - 389 евро. Есть более короткие - 15- и 30-минутные, а также регулярные рейсы, например, из Ганновера во Франкфурт.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Медленно выруливаем на полосу, чтобы дать время тем, кто остановился у ограждения и вышел из машин, запечатлеть гостью Рурской области на фотоаппараты и телефоны. Перед стартом пилот с картой в руках объявил примерный маршрут, но отметил, что лететь будем по погоде, облетая дождевые облака. Так лучше видно города и ландшафты. Один из пассажиров - частый гость, сегодня его шестнадцатый полет.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Во время экскурсии у каждого пассажира есть возможность на несколько минут заглянуть в кабину пилотов, дождавшись своей очереди и приглашения капитана. Здесь очень шумно. Летчики общаются знаками и через внутреннюю связь. Где-то всего в полутора метрах вращается один из трех пропеллеров. Глаза разбегаются... Пилоты получают не меньше удовольствия, чем пассажиры. Или даже больше.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Первозданный полет. Такие здесь ощущения. Один из пассажиров, которому билет подарили дети к выходу на пенсию, вернувшись на место со своим старым пленочным фотоаппаратом, более подходящим к интерьеру "Тетушки Ю", чем современные цифровые камеры, когда наши взгляды встретились, сказал, что это лучше, чем Рождество, Новый год и день рождения разом... и замер, словно испугавшись, что сон пройдет.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    На приборной доске - официальный номер, который "Тетушка" получила после возвращения в Германию - D-CDLH, но на крыльях разрешили оставить старое довоенное обозначение D-AQUI. В фильме, снятом к ее 75-летию, один из пилотов говорит, что из этой машины во время полета можно собирать цветы. Действительно, при такой скорости и на такой высоте... Современным лайнерам только для взлета нужно 260 км/ч.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Фонд Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung создан для сохранения редких самолетов. Крупнейшая немецкая авиакомпания вносит свой вклад, в частности, предоставляя техников и базу для сервисного обслуживания в Гамбурге. Каждые 60 летных часов "Тетушка Ю" проходит осмотр со сменой масла и регулировкой моторов. Зимой она не летает, у механиков есть время подготовить ее к следующему сезону.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    ''Тетушка Ю'' регулярно заглядывает на авиасалоны и принимает приглашения посетить другие страны. Как долго она будет бороздить небесные просторы? 75 лет - не возраст. Цель - столетний юбилей. Во всяком случае, так звучит девиз тех, кто за нее отвечает.

    Автор: Максим Нелюбин


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