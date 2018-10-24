Обычный день для "Aнтонова", радостный день для споттеров (фото)

Любители фотографировать самолеты в Дюссельдорфе с нетерпением ждали этого события.
25.10.2018, Дюссельдорф • О предстоящем событии заранее сообщали местные СМИ, ведь не каждый день в здешний аэропорт прилетает самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. 300-тонный Ан-124 прибыл в Дюссельдорф из Индонезии утром в среду и покинул аэропорт уже в полдень. Он доставил груз для концерна Siemens. В России и Украине эксплуатируется около четырех десятков таких самолетов.
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