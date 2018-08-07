 Обыски в офисах белорусских новостных порталов tut.by и БелаПАН | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 07.08.2018

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Беларусь

Обыски в офисах белорусских новостных порталов tut.by и БелаПАН

Главред белорусского портала tut.by задержана по подозрению в неправомерном доступе к информации. В "Белта" заявили, что речь идет о подписке на новостную ленту агентства.

Страница информационного портала TUT.by (фото из архива)

Страница информационного портала TUT.by (фото из архива)

В Минске во вторник, 7 августа, правоохранители пришли с обысками в офисы белорусских новостных порталов tut.by и БелаПАН. Сотрудники Следственного комитета (СК) задержали главного редактора tut.by Марину Золотову, редактора новостей портала Анну Калтыгину и журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову, сообщает пресс-служба ведомства. Их подозревают в "неправомерном доступе к компьютерной информации", собственником которой является "Белорусское телеграфное агентство" ("Белта").

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СК возбудил уголовное дело по статье о несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из личной заинтересованности и повлекшем причинение существенного вреда. В ходе проверки сотрудники МВД выявили, что с 2017 по 2018 год "без ведома и согласия" республиканского унитарного предприятия "Белта" совершено более 15 тысяч подключений к информации, хранящейся в его компьютерной системе.

В результате причинен "существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия", указывает далее СК.

"Белта" заявила о неправомерном доступе к своей подписке 

Директор "Белта" Ирина Акулович заявила в беседе с порталом "Наша Нива", что задержанные использовали сообщения из информационной ленты агентства, не имея подписки и подключаясь к ней под чужими паролями. Об этом стало известно, когда ряд подписчиков сообщил о проблемах с авторизацией, пояснила Акулович. На вопрос об ущербе, она ответила, что "это вопрос Следственному комитету, они разберутся, какой период осуществлялся доступ, за него и будет выставлен счет".  

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    Автор: Галина Петровская


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