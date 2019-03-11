 Объем рынка интернет-рекламы в РФ впервые превысил объем рынка телерекламы | Новости из Германии о России | DW | 11.03.2019

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Россия

Объем рынка интернет-рекламы в РФ впервые превысил объем рынка телерекламы

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объем рынка интернет-рекламы в 2018 году составил 203 миллиарда рублей, телерекламы - 187 миллиардов.

Останкинская телебашня

Останкинская телебашня

В 2018 году объемы российского рынка рекламы в интернете впервые превзошли аналогичный показатель в отношении телевидения. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Контекст

Согласно ее данным, объем рекламы на традиционном телевидении в прошлом году вырос на 9 процентов - до 187,0 миллиарда рублей. В то же время общий объем рекламы на различных интернет-сервисах и сайтах составил 203,0 миллиарда рублей, указывается в заявлении.

В качестве интернет-рекламы учитывается реклама на сайтах онлайн-видео (рост этого сегмента составил 21 процент - до 10,0 миллиарда рублей), на аудио-сервисах в интернете (сегмент вырос на 300 процентов - до 0,4 миллиарда рублей), на цифровых ресурсах издателей печатных СМИ (рост достиг 13 процентов - до 14,0 миллиарда рублей), а также реклама на интернет-сервисах (рост на 22 процента - до 178,6 миллиарда рублей).

В целом рекламный рынок в России в 2018 году вырос на 12 процентов до 468,7 миллиарда рублей.

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    Автор: Сергей Елкин


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