"Общественное российское телевидение" (ОРТ)

Дмитрий Завадский - судьба без срока давности

13 лет назад в Минске пропал оператор ОРТ Дмитрий Завадский. Через два года уголовное дело о похищении будет закрыто за давностью срока. На это и рассчитывают власти, отказываясь от дальнейшего расследования.