"Общественное российское телевидение" (ОРТ)

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Первое название Открытого акционерного общества "Первый канал" (1 апреля 1995 года - 1 сентября 2002 года).
Следственный комитет Беларуси ответил жене похищенного 20 лет назад оператора ОРТ Дмитрия Завадского. Следователи не видят оснований для допроса новых свидетелей. Светлана Завадская назвала ответ циничной отпиской.
DW рассказывает, чему были посвящены острые статьи и комментарии убитого 20 июля в Киеве журналиста и чьи интересы могли задеть эти публикации.
DW собрала реакции на убийство в Киеве журналиста Павла Шеремета, ставшее шоком для журналистов и оппозиционных политиков Беларуси и России.
DW - об основных этапах творческого и профессионального пути убитого 20 июля в центре Киева журналиста Павла Шеремета.
Несмотря на то, что со времени убийства первого руководителя ОРТ Листьева прошло уже 20 лет, это преступление остается нераскрытым. В СКР обещали, что дело не закроют.
Половина украинских провайдеров прекратила вещание российских телеканалов "Вести", "Россия 24", ОРТ, "РТР Планета" и "НТВ-Мир". Остальные должны сделать это 11 марта до 19.00.
13 лет назад в Минске пропал оператор ОРТ Дмитрий Завадский. Через два года уголовное дело о похищении будет закрыто за давностью срока. На это и рассчитывают власти, отказываясь от дальнейшего расследования.
Новый телеканал бесплатно доступен в сетях всех операторов кабельного, спутникового и IP-телевидения.
Свобода СМИ в России в принципе есть, но до идеала еще далеко, считает Дуня Миятович.
Сотни людей задержаны за мирные акции протеста. Журналист приговорен к лишению свободы с отсрочкой. Экс-кандидата в президенты обследуют на инвалидность. Одиннадцать лет назад неизвестные похитили оператора ОРТ.
Участники КВН в Германии не стремятся попасть на телевидение и угодить Александру Маслякову или стать ведущими на ОРТ. Их цель - собирать полные залы и смешить тех, кому порой не хватает юмора, - собратьев по иммиграции.
7 июля исполнилось восемь лет со дня исчезновения оператора российского телеканала ОРТ, члена Белорусской ассоциации журналистов Дмитрия Завадского.
Премия «За мужество и профессионализм», названная в честь похищенного оператора ОРТ Дмитрия Завадского, вручается с 2002 года. В этом году ее лауреатами стали трое белорусских журналистов. Как проходил отбор кандидатов?
Член Совета гражданских инициатив «Свободная Беларусь», жена похищенного оператора ОРТ Дмитрия Завадского о новом спецдокладчике ПАСЕ по Беларуси, а также о его предшественнике.
В Туркмении возобновлено вещание российского телеканала ОРТ.
Гродненская милиция отправила в психиатрическую больницу одного из участников пикета памяти исчезнувшего оператора российского телеканала ОРТ, члена Белорусской ассоциации журналистов Дмитрия Завадского.
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