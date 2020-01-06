Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Общественное российское телевидение" (ОРТ)

Первое название Открытого акционерного общества "Первый канал" (1 апреля 1995 года - 1 сентября 2002 года).

Minsk, BELARUS: Olga Zavadskaya, mother of missing Dmitry Zavadsky, a cameraman in Minsk for Russian broadcaster ORT, holds his portrait durind the protest action in Minsk, 07 July 2005. Zavadsky disappeared on his way to pick up his collegue Pavel Cheremet from Minsk airport on July 7 2000. His car was later found empty. The journalists had become embroiled in tensions between Minsk and Moscow in 1997 after a report they made on illegal traffic at the Lithuanian border led to their arrests by the Belarussian KGB. AFP PHOTO/ DMITRY BRUSHKO. (Photo credit should read DMITRY BRUSHKO/AFP via Getty Images)

СК Беларуси отказался возобновить дело о похищении Завадского 06.01.2020

Следственный комитет Беларуси ответил жене похищенного 20 лет назад оператора ОРТ Дмитрия Завадского. Следователи не видят оснований для допроса новых свидетелей. Светлана Завадская назвала ответ циничной отпиской.
06/27/2013 Russia, Moscow. 06/27/2013 Pavel Sheremet, journalist, speaking at the Future Media Forum held at the RIA Novosti Agency's international multi-media press center. Alexey Filippov/RIA Novosti (c) picture-alliance/dpa/A. Filippov

Кому мог перейти дорогу Павел Шеремет? 21.07.2016

DW рассказывает, чему были посвящены острые статьи и комментарии убитого 20 июля в Киеве журналиста и чьи интересы могли задеть эти публикации.
06/27/2013 Russia, Moscow. 06/27/2013 Pavel Sheremet, journalist, speaking at the Future Media Forum held at the RIA Novosti Agency's international multi-media press center. Alexey Filippov/RIA Novosti (c) picture-alliance/dpa/A. Filippov

Коллеги о Павле Шеремете: Он ходил по лезвию бритвы 20.07.2016

DW собрала реакции на убийство в Киеве журналиста Павла Шеремета, ставшее шоком для журналистов и оппозиционных политиков Беларуси и России.
Pavel Scheremet, russischer Fernsehjournalist, am 27. September 2014 in Sankt Petersburg (c) DW/Vladimir Izotov

Журналист Павел Шеремет: жизнь и судьба 20.07.2016

DW - об основных этапах творческого и профессионального пути убитого 20 июля в центре Киева журналиста Павла Шеремета.
Der russische Fernsehmoderator Wladislaw Listjew im Juli 1992 während seiner Sendung Theme. Im Hintergrund die Anwälte Y. Iwanow (l) und A. Makarow (r). Listjew wurde am 1.3.1995 von Unbekannten vor seinem Haus erschossen.

Убийство Листьева через 20 лет остается нераскрытым 01.03.2015

Несмотря на то, что со времени убийства первого руководителя ОРТ Листьева прошло уже 20 лет, это преступление остается нераскрытым. В СКР обещали, что дело не закроют.
A person watches a live television broadcast showing Russian Prime Minister Vladimir Putin attending a national call-in TV show as it is shown on several screens at a store in Moscow, Russia, Thursday, Dec. 15, 2011. Putin said Thursday the results of Russia's parliamentary election reflected the people's will, and that the opposition had alleged vote fraud purely to strengthen its position. The results of this election undoubtedly reflect the real balance of power in the country, he said, speaking in a national call-in TV show. It's very good that United Russia has preserved its leading position. He added that a drop in support for his party was a natural result of the global financial crisis of 2008 that has taken its toll on the country. (Foto:Ivan Sekretarev/AP/dapd)

На Украине запретили ретрансляцию российских телеканалов 11.03.2014

Половина украинских провайдеров прекратила вещание российских телеканалов "Вести", "Россия 24", ОРТ, "РТР Планета" и "НТВ-Мир". Остальные должны сделать это 11 марта до 19.00.
Aktivisten der Opposition in Weißrussland demonstrieren am 10.12.2002 in Minsk gegen die Regierung. In ihren Händen halten sie Fotos von vermissten Personen, meist Oppositionelle, die während der Regentschaft von Präsident Lukaschenko verschwunden sind. Die Demonstranten fordern Untersuchungen von offizieller Seite zur Aufklärung der Fälle.

Дмитрий Завадский - судьба без срока давности 07.07.2013

13 лет назад в Минске пропал оператор ОРТ Дмитрий Завадский. Через два года уголовное дело о похищении будет закрыто за давностью срока. На это и рассчитывают власти, отказываясь от дальнейшего расследования.
Plasma TV Blue Sky © arsdigital #25846994 Autor arsdigital Portfolio ansehen Bildnummer 25846994 Land Deutschland Repräsentative Kategorie Gegenstände Pfeil Elektronik Pfeil TV / Video Konzeptionelle Kategorie Freizeit Pfeil Unterhaltung Pfeil Kino Keywords [3d,bild,bildschirm,blau,definition,design,digital,display,elegant,eleganz,entwicklung,fernsehen,fernseher,film,flachbildfernseher,flat,flatscreen,fortschritt,freigestellt,fu\u00dfball,grafik,hd,hdtv,high,himmel,hintergrud,illustration,isoliert,lautsprecher,lcd,modern,monitor,plasma,television,tv,weiss,wei\u00df,weltmeisterschaft,widescreen,wolken] 3d bild bildschirm blau definition design digital display elegant eleganz entwicklung fernsehen fernseher film flachbildfernseher flat flatscreen fortschritt freigestellt fußball grafik hd hdtv high himmel hintergrud illustration isoliert lautsprecher lcd modern monitor plasma television tv weiss weiß weltmeisterschaft widescreen wolken

В России начало вещание Общественное телевидение 19.05.2013

Новый телеканал бесплатно доступен в сетях всех операторов кабельного, спутникового и IP-телевидения.
Russian President Vladimir Putin seen on television screens in a shop as he answers questions during an online conference in Moscow, Thursday, July 6, 2006. President Vladimir Putin on Thursday was to answer questions from Russian and foreign Web surfers during a live Internet conference, part of a charm offensive ahead of next week's Group of Eight Industrialized nations summit in Russia. (AP Photo/Misha Japaridze)

Представитель ОБСЕ: Любые запреты ограничивают свободу СМИ 03.10.2012

Свобода СМИ в России в принципе есть, но до идеала еще далеко, считает Дуня Миятович.
Неизвестные в штатском и охота на журналистов

"Неизвестные в штатском" и охота на журналистов 09.07.2011

Сотни людей задержаны за мирные акции протеста. Журналист приговорен к лишению свободы с отсрочкой. Экс-кандидата в президенты обследуют на инвалидность. Одиннадцать лет назад неизвестные похитили оператора ОРТ.
Mannschaft aus Stuttgart tritt auf im Halbfinale des Klubs der Witzigen und Schlagfertigen. Copyright: Xenia Polska

КВН по-немецки: над чем смеемся? 02.12.2010

Участники КВН в Германии не стремятся попасть на телевидение и угодить Александру Маслякову или стать ведущими на ОРТ. Их цель - собирать полные залы и смешить тех, кому порой не хватает юмора, - собратьев по иммиграции.
Gedenktag von Dmitri Zavadsky gemacht von Nataljya Grigorjewa für Belarus Team

8 лет назад пропал белорусский журналист Дмитрий Завадский 07.07.2008

7 июля исполнилось восемь лет со дня исчезновения оператора российского телеканала ОРТ, члена Белорусской ассоциации журналистов Дмитрия Завадского.
Gedenktag von Dmitri Zavadsky gemacht von Nataljya Grigorjewa für Belarus Team

Определены лауреаты премии имени Дмитрия Завадского 15.08.2007

Премия «За мужество и профессионализм», названная в честь похищенного оператора ОРТ Дмитрия Завадского, вручается с 2002 года. В этом году ее лауреатами стали трое белорусских журналистов. Как проходил отбор кандидатов?

Светлана Завадская: «Хотелось бы, чтобы работа нового докладчика была достаточно эффективной» 14.02.2007

Член Совета гражданских инициатив «Свободная Беларусь», жена похищенного оператора ОРТ Дмитрия Завадского о новом спецдокладчике ПАСЕ по Беларуси, а также о его предшественнике.

В Туркмении возобновлено вещание российского телеканала ОРТ. 21.01.2007

В Туркмении возобновлено вещание российского телеканала ОРТ.
Drogen, Rauschgift, Spritze, Sucht, Süchtiger,

За политические убеждения – в психиатрическую больницу? 10.07.2006

Гродненская милиция отправила в психиатрическую больницу одного из участников пикета памяти исчезнувшего оператора российского телеканала ОРТ, члена Белорусской ассоциации журналистов Дмитрия Завадского.
Показать еще