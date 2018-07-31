Обстановка в столице Зимбабве продолжает накаляться

Армейские подразделения и полиция патрулируют столицу Зимбабве Хараре и призывают жителей, в том числе и уличных торговцев, незамедлительно очистить центр города, сообщает агентство AP в четверг, 2 августа. По данным издания, возле штаб-квартиры оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" отмечается большое скопление сотрудников силовых структур.

Президент страны Эмерсон Мнангагва уже заявил о необходимости провести независимое расследование трагических событий, когда накануне в результате применения армией оружия против мирных протестующих, были убиты три человека. Глава государства также пояснил, что намерен решать все разногласия с оппозицией мирным путем.

В то же время правительство обвиняет "Движение за демократические перемены" в подстрекательстве к беспорядкам и пообещало усилить меры безопасности. Глава МВД республики Оберт Мпофу накануе заявил, что правоохранители больше не допустят проведения протестных акций. "Оппозиция... испытывают нашу решимость, и я думаю, что они делают большую ошибку", - сказал он.

Результаты президентских выборов объявят скоро

Избирательная комиссия Зимбабве объявит результаты президентских выборов, прошедших в стране в минувший понедельник, будут объявлены "очень скоро". Об этом заявил представитель избиркома, не разъясняя подробностей. Международные наблюдатели призывают избирком не затягивать с объявлением результатов, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в стране.

Американцам рекомендуют не выходить на улицы

Посольство США в Зимбабве обратилось к находящимся в стране американским гражданам с призывом без лишней необходимости не покидать места проживания и не выходить на улице. Особенно это касается центра Хараре.

ЕС осудил применение насилия против протестующих

Европейский Союз призывает к спокойствию в Зимбабве. Введение на улицы армейских подразделений и избиение невооруженных протестующих подрывает усилия президента Эммерсона Мнангагвы, направленных на то, чтобы Зимбабве лишилась статуса страны-изгоя, сложившегося за годы репрессий предыдущего режима Роберта Мугабе, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства ЕС.

В Зимбабве в понедельник, 30 июля, прошли первые свободные президентские и парламентские выборыс 1980 года. Согласно официальным данным, правящая партия ЗАНУ-ПФ получила две трети мест в парламенте и теперь может менять конституцию страны по своему усмотрению. Оппозиция заявляет о подтасовках результатов выборов.

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