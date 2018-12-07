 ОБСЕ не видит точек сближения между Украиной и РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2018

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Европа

ОБСЕ не видит точек сближения между Украиной и РФ

Позиции РФ и Украины "очень далеки друг от друга", полагает глава ОБСЕ после саммита в Милане. Предложение главы МИД ФРГ Маса о расширении миссии ОБСЕ было отвергнуто Сергеем Лавровым.

Главы МИД ФРГ Хайко Мас и РФ Сергей Лавров на саммите ОБСЕ, 6 декабря 2018 г.

Главы МИД ФРГ Хайко Мас и РФ Сергей Лавров на саммите ОБСЕ, 6 декабря 2018 г.

Разногласия между Украиной и Россией не сгладились и после саммита на уровне глав МИД стран-членов ОБСЕ, которая состоялась в Милане в пятницу, 7 декабря. При этом на заседании, в котором приняли участие представители 57 стран, приняли ряд решений, в том числе в отношении защиты женщин и журналистов. В свете обострившихся отношений между Москвой и Киевом позиции двух стран по-прежнему находятся "очень далеко друг от друга", - заявил министр иностранных дел Италии, исполняющий обязанности председателя ОБСЕ Энцо Моаверо-Миланези.

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Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в кулуарах саммита высказался за урегулирование российско-украинского конфликта через расширение деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ в том числе на регион Азовского моря. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отверг это предложение как "бесперспективное". Как и в предыдущие годы, двухдневная встреча и в 2018 году завершилась без общего финального заявления. В следующем году председательство в ОБСЕ перейдет к Словакии.

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катеров и буксир на подходе к Керченскому проливу . При захвате были ранены трое украинских моряков. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.

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    Автор: Евгений Тейзе


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