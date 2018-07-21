Обратный эффект: почему провалилась блокировка Telegram?

С начала блокировки Telegram в России прошло три месяца. Можно ли говорить, что Роскомнадзор достиг каких-либо успехов в снижении популярности мессенджера? Опрошенные DW эксперты сомневаются в этом, а российские официальные лица косвенно подтверждают выводы экспертов, продолжая пользоваться Telegram. Каковы предварительные итоги борьбы с детищем Павла Дурова в России?

Пользователи верны Telegram

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля, за это время количество читателей официального канала DW "Что там у немцев?" увеличилось вдвое: с 3500 до 7000 человек. Эта статистика не претендует на репрезентативность, однако опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, что количество активных пользователей мессенджера в России как минимум не уменьшается.

Telegram редко раскрывает официальную статистику. В сентябре создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что в России у Telegram около 10 миллионов пользователей. По оценкам аналитической компании Mediascope, в мае 2018 года, спустя месяц после начала блокировки, Telegram ежедневно пользовались 3.667.000 человек в день. Это лишь на 1.3 процента меньше, чем в апреле.

Митинг против блокировки Telegram собрал в Москве более 10 тысяч человек

Какова тенденция сейчас, спустя три месяца? "За этот период количество подписчиков практически не изменилось и, несмотря на все усилия Роскомнадзора, Telegram работает без особых проблем", - заявил в интервью DW гендиректор исследовательской компании Telecom Daily Денис Кусков.

Роскомнадзор лишь добавил популярности Telegram

С Кусковым согласен журналист Александр Плющев, который ведет колонку на DW, а в Telegram - популярный канал PLUSHEV: "Насколько мне известно, серьезно аудитория не изменилась, был резкий всплеск на фоне блокировки, был отток на фоне перебоев. Судя по моему каналу, примерно так и выходит, как было".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров спустя месяц после блокировки заявил, что "деградация и отток пользователей из Telegram" достигли 25 процентов, но не уточнил, откуда взята эта статистика, эксперты подвергли ее сомнению.

Оба эксперта сходятся в том, что на период вербальной атаки мессенджера со стороны Роскомнадзора и пришелся наибольший прирост пользователей. "Основное повышение количества подписчиков было еще до запрета, когда Роскомнадзор активно "рекламировал" этот ресурс", - отметил Денис Кусков. "Роскомнадзор не смог нанести большого урона с технической точки зрения и, наоборот, сделал Telegram сильнее", - уверен Александр Плющев.

Роскомнадзор продолжает войну с Telegram

Роскомнадзор технически неспособен заблокировать Telegram, уверены эксперты

Впрочем, это не значит, что надзорное ведомство не предпримет других попыток усложнить жизнь Telegram. После крупномасштабной блокировки миллионов IP-адресов, которая нанесла урон многим сторонним сервисам в Рунете, Роскомнадзор включил режим точечных атак. Так, например, в середине июля назад ведомство потребовало от операторов связи удались свои каналы в Telegram, поскольку "абоненты жалуются на них".

Впрочем, подобные действия вряд ли принесут серьезные проблемы Telegram. Разработчики мессенджера продолжают технически совершенствовать свой сервис, чтобы минимизировать возможные риски: было объявлено, что скоро выпустят новую версию, которая позволит обновляться без использования магазинов приложений App Store и Google Play. То есть, даже если Telegram будет удален из них, это не повлияет на тех пользователей, у которых уже скачано приложение.

Как сложится судьба мессенджера?

Вопрос, будет ли удален Telegram из магазинов приложений, является ключевым, поскольку он напрямую влияет на прирост новых пользователей. Мнения экспертов на этот счет расходятся. "Маркетплейсы не торопятся чистить магазины от Telegram - зачем им имиджевые потери, все равно санкций за это никаких не применяют", - отметил Александр Плющев.

Денис Кусков, напротив, считает, что мессенджер могут и удалить из магазинов в случае очень активного давления со стороны российской власти: "App Store и Google Play заинтересованы в работе в России, идти на конфликт они не захотят. Они зарабатывают огромные деньги на территории РФ".

Интересна и позиция рекламодателей. Некоторые эксперты уверены, что рекламный рынок внутри мессенджера продолжит расти. Так, коммерческий директор компании Combot, занимающейся Telegram-маркетингом, Лиза Апрельская заявила СМИ, что в начале истории с блокировкой ряд крупных клиентов остановили размещения, однако потом быстро пересмотрели свое решение: "Несмотря на то, что приток новой аудитории в российский сегмент мессенджера, без всякого сомнения, снизится, потенциал маркетинговых коммуникаций с уже имеющимися 15 миллионами пользователей - высочайший".

Российский истеблишмент тоже любит Telegram

Ряд чиновников и ведомств покинули мессенджер после начала блокировки, однако далеко не все. Так, например, российский МИД продолжает обновлять свой официальный канал в Telegram. "Я не вижу тут противоречия, запрет Роскомнадзора распространяется на сам мессенджер, а не на работу в нем", - заявила в интервью "Коммерсанту" официальный представитель МИД Мария Захарова. По данным СМИ, ряд депутатов, сенаторов и членов правительства продолжают использовать Telegram.

"Чиновники не хотят добровольно отдавать эту площадку. Госпропаганда в разных видах освоила разные платформы. В Telegram им не так легко, но хоть как-то продвигать повестку они научились. Сдавать ее без боя они не будут. В оправдание своей нелояльности используются обычные двойные стандарты", - отметил Александр Плющев.

Он уверен, что текущая ситуация вокруг мессенджера сохранится надолго. "Всех все устраивает. Хоть блокировка и не работает, Роскомнадзор получил приказ и выполнил его. В Кремле согласны делать вид, что Telegram действительно заблокирован. Ну и Telegram нынешний статус-кво устраивает больше всего - он формально под давлением, что хорошо для имиджа, но по факту - работает", - добавил Плющев.

Смотрите также:

Мессенджеры: не только WhatsApp Не летаем, но чатимся! Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

Мессенджеры: не только WhatsApp WhatsApp: гегемон и гигант Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

Мессенджеры: не только WhatsApp WeChat: китайский фурор По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

Мессенджеры: не только WhatsApp Snapchat: молодежь США в восторге Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

Мессенджеры: не только WhatsApp Telegram: свобода слова и не только Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Allo: роботы угрожают общению! Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Viber: популярный, но обычный Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Threema: альтернатива за 3 евро Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

Мессенджеры: не только WhatsApp Line: легенда из Японии В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

Мессенджеры: не только WhatsApp Signal: Сноуден, возможно, рекомендует Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

Мессенджеры: не только WhatsApp Facebook и прочие Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев Автор: Григорий Аросев

