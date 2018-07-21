Обратный эффект: почему провалилась блокировка Telegram?

Telegram все так же активно используется в России, несмотря на старания Роскомнадзора заблокировать его. Более того, атаки ведомства лишь добавили популярности мессенджеру, считают эксперты.
С начала блокировки Telegram в России прошло три месяца. Можно ли говорить, что Роскомнадзор достиг каких-либо успехов в снижении популярности мессенджера? Опрошенные DW эксперты сомневаются в этом, а российские официальные лица косвенно подтверждают выводы экспертов, продолжая пользоваться Telegram. Каковы предварительные итоги борьбы с детищем Павла Дурова в России?
Пользователи верны Telegram
Блокировка Telegram в России началась 16 апреля, за это время количество читателей официального канала DW "Что там у немцев?" увеличилось вдвое: с 3500 до 7000 человек. Эта статистика не претендует на репрезентативность, однако опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, что количество активных пользователей мессенджера в России как минимум не уменьшается.
Telegram редко раскрывает официальную статистику. В сентябре создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что в России у Telegram около 10 миллионов пользователей. По оценкам аналитической компании Mediascope, в мае 2018 года, спустя месяц после начала блокировки, Telegram ежедневно пользовались 3.667.000 человек в день. Это лишь на 1.3 процента меньше, чем в апреле.
Какова тенденция сейчас, спустя три месяца? "За этот период количество подписчиков практически не изменилось и, несмотря на все усилия Роскомнадзора, Telegram работает без особых проблем", - заявил в интервью DW гендиректор исследовательской компании Telecom Daily Денис Кусков.
Роскомнадзор лишь добавил популярности Telegram
С Кусковым согласен журналист Александр Плющев, который ведет колонку на DW, а в Telegram - популярный канал PLUSHEV: "Насколько мне известно, серьезно аудитория не изменилась, был резкий всплеск на фоне блокировки, был отток на фоне перебоев. Судя по моему каналу, примерно так и выходит, как было".
Глава Роскомнадзора Александр Жаров спустя месяц после блокировки заявил, что "деградация и отток пользователей из Telegram" достигли 25 процентов, но не уточнил, откуда взята эта статистика, эксперты подвергли ее сомнению.
Оба эксперта сходятся в том, что на период вербальной атаки мессенджера со стороны Роскомнадзора и пришелся наибольший прирост пользователей. "Основное повышение количества подписчиков было еще до запрета, когда Роскомнадзор активно "рекламировал" этот ресурс", - отметил Денис Кусков. "Роскомнадзор не смог нанести большого урона с технической точки зрения и, наоборот, сделал Telegram сильнее", - уверен Александр Плющев.
Роскомнадзор продолжает войну с Telegram
Впрочем, это не значит, что надзорное ведомство не предпримет других попыток усложнить жизнь Telegram. После крупномасштабной блокировки миллионов IP-адресов, которая нанесла урон многим сторонним сервисам в Рунете, Роскомнадзор включил режим точечных атак. Так, например, в середине июля назад ведомство потребовало от операторов связи удались свои каналы в Telegram, поскольку "абоненты жалуются на них".
Впрочем, подобные действия вряд ли принесут серьезные проблемы Telegram. Разработчики мессенджера продолжают технически совершенствовать свой сервис, чтобы минимизировать возможные риски: было объявлено, что скоро выпустят новую версию, которая позволит обновляться без использования магазинов приложений App Store и Google Play. То есть, даже если Telegram будет удален из них, это не повлияет на тех пользователей, у которых уже скачано приложение.
Как сложится судьба мессенджера?
Вопрос, будет ли удален Telegram из магазинов приложений, является ключевым, поскольку он напрямую влияет на прирост новых пользователей. Мнения экспертов на этот счет расходятся. "Маркетплейсы не торопятся чистить магазины от Telegram - зачем им имиджевые потери, все равно санкций за это никаких не применяют", - отметил Александр Плющев.
Денис Кусков, напротив, считает, что мессенджер могут и удалить из магазинов в случае очень активного давления со стороны российской власти: "App Store и Google Play заинтересованы в работе в России, идти на конфликт они не захотят. Они зарабатывают огромные деньги на территории РФ".
Интересна и позиция рекламодателей. Некоторые эксперты уверены, что рекламный рынок внутри мессенджера продолжит расти. Так, коммерческий директор компании Combot, занимающейся Telegram-маркетингом, Лиза Апрельская заявила СМИ, что в начале истории с блокировкой ряд крупных клиентов остановили размещения, однако потом быстро пересмотрели свое решение: "Несмотря на то, что приток новой аудитории в российский сегмент мессенджера, без всякого сомнения, снизится, потенциал маркетинговых коммуникаций с уже имеющимися 15 миллионами пользователей - высочайший".
Российский истеблишмент тоже любит Telegram
Ряд чиновников и ведомств покинули мессенджер после начала блокировки, однако далеко не все. Так, например, российский МИД продолжает обновлять свой официальный канал в Telegram. "Я не вижу тут противоречия, запрет Роскомнадзора распространяется на сам мессенджер, а не на работу в нем", - заявила в интервью "Коммерсанту" официальный представитель МИД Мария Захарова. По данным СМИ, ряд депутатов, сенаторов и членов правительства продолжают использовать Telegram.
"Чиновники не хотят добровольно отдавать эту площадку. Госпропаганда в разных видах освоила разные платформы. В Telegram им не так легко, но хоть как-то продвигать повестку они научились. Сдавать ее без боя они не будут. В оправдание своей нелояльности используются обычные двойные стандарты", - отметил Александр Плющев.
Он уверен, что текущая ситуация вокруг мессенджера сохранится надолго. "Всех все устраивает. Хоть блокировка и не работает, Роскомнадзор получил приказ и выполнил его. В Кремле согласны делать вид, что Telegram действительно заблокирован. Ну и Telegram нынешний статус-кво устраивает больше всего - он формально под давлением, что хорошо для имиджа, но по факту - работает", - добавил Плющев.
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