 Образцы с обшивки ″Союза″ изучат следственные органы РФ | Новости из Германии о России | DW | 12.12.2018

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Россия

Образцы с обшивки "Союза" изучат следственные органы РФ

Российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы взять пробы с обшивки корабля "Союз МС-09", на котором было обнаружено отверстие. По словам главы Роскосмоса, эти образцы будут предоставлены следствию.

Союз МС-11 стартует к МКС

"Союз МС-11" стартует к МКС

Полученные российскими космонавтами при выходе в открытый космос образцы обшивки корабля "Союз МС-09" будут переданы следственным органам. Об этом 11 декабря сообщил "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, образцы с космического корабля, на котором в августе было обнаружено небольшое отверстие, будут доставлены на Землю 20 декабря.

Ранее космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко взяли пробы с обшивки "Союза", изъяли фрагмент мелкометеоритной защиты и сделали фотографии обшивки, чтобы выяснить причины возникновения отверстия во внутренней оболочке корабля.

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В РКК "Энергия" указывают, что небольшое отверстие, обнаруженное "при вскрытии экранно-вакуумной теплоизоляции и микрометеороидной защитной панели на внешней поверхности бытового отсека корабля", не представляет никакой опасности для экипажа МКС.

Поскольку отверстие находится в бытовом отсеке, который отделяется от спускаемого аппарата вскоре после расстыковки с МКС, а затем сгорает в атмосфере Земли, оно не будет угрожать безопасности экипажа при его возвращении на Землю, подчеркнули в ракетно-космической корпорации.

Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) была обнаружена 30 августа 2018 года, ее вызвала микротрещина размером около 1,5 миллиметра в обшивке бытового отсека корабля. Отверстие было ликвидировано при помощи заплатки из эпоксидной смолы.

Чтобы установить причины инцидента, специалисты Роскосмоса и NASA совместно занимаются его расследованием.

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