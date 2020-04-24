 Образование в Германии: как обеспечить себе финансирование | Учеба | DW | 02.07.2020

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Учеба

Образование в Германии: как обеспечить себе финансирование

Вы хотите учиться в немецком вузе? В Германии есть целый ряд фондов, где студенты из России и других стран могут получить поддержку. Как они работают во время пандемии.

Студентка получила стипендию

В Германии есть немало организаций и фондов, предоставляющих гранты студентам и молодым ученым из-за рубежа. Из этой подборки вы узнаете о наиболее популярных из них и о том, как сказалась на реализации их программ пандемия коронавируса. 

Служба академических обменов (DAAD) 

Это крупнейшая и известнейшая организация, оказывающая поддержку желающим учиться, стажироваться и заниматься научно-исследовательской работой в Германии. Программы, реализуемые DAAD, рассчитаны на самые разные категории кандидатов - студентов-бакалавров, учащихся магистратур, аспирантов, молодых ученых. Важное условие для соискателей - хорошее знание немецкого языка. 

Здание DAAD в Бонне

Здание DAAD в Бонне

Как правило, размер стипендии для студентов магистратур составляет 861 евро (с 1 августа 2020 года), а для соискателей ученой степени и аспирантов - 1200 евро . Преподаватели вузов получают от 2000 до 2150 евро в месяц. DAAD также предоставляет грант на покрытие расходов на дорогу в Германию и обратно. Многие стипендиальные программы предусматривают и оплату медицинской страховки. Если стипендиат приезжает в Германию на срок более шести месяцев и в сопровождении своей семьи, DAAD при определенных условиях выплачивает и семейное пособие. 

Пандемия коронавируса мало отразилась на реализации программ DAAD. Как рассказал в интервью DW Мартин Криспин (Martin Krispin), руководитель стипендиальных программ "Восточная Европа, Центральная Азия, Южный Кавказ", для стипендиатов, которые из-за закрытия границ и локдауна не смогли приехать в Германию, организовано дистанционное обучение. Причем стипендия им перечисляется. Правда, летние стажировки DAAD была вынуждена в этом году отменить. Зато летние языковые школы для иностранных студентов не закрыты: они работают в режиме онлайн. 

Фонд имени Конрада Аденауэра 

Программа этой близкой к Христианско-демократическому союзу (ХДС) организации нацелена на иностранных студентов, которые хотят учиться в Германии в магистратуре, аспирантуре либо намерены на протяжении минимум трех семестров заниматься в одном из ее вузов научно-исследовательской работой. Учащиеся магистратуры получают стипендию в размере 861 евро в месяц в течение максимум двух лет. Ежемесячная стипендия аспирантов и ученых со стажем научной деятельности не менее двух лет составляет 1200 евро и выплачивается на протяжении максимум трех лет. Еще 120 евро в месяц выделяется на погашение взносов по страховкам . 

Здание Фонда имени Конрада Аденауэра в Санкт-Августине под Бонном

На материальную поддержку могут рассчитывать и находящиеся вместе со стипендиатом в Германии более трех месяцев члены семьи: супругам выплачивают 276 евро в месяц, детям - 194 евро. Своих стипендиатов фонд постоянно опекает и оказывает им поддержку по самым разным вопросам, а также проводит для них различные семинары и тренинги. 

Как сообщили DW в пресс-службе организации, начиная с октября 2017 года Фонд имени Конрада Аденауэра также присуждает стипендии в рамках международной программы для аспирантов и ученых "Безопасность и развитие в 21 веке". Размер такой стипендии - 1350 евро в месяц. Она предоставляется на срок до трех лет. Финансовая поддержка оказывается и членам семьи стипендиата. Целевая группа - люди, активно участвующие в общественной и/или политической жизни своей страны. Мотивационные письма принимаются до 15 января 2021 года. 

Мотивационное письмо на немецком языке (максимум - одна страница) и пакет документов загружаются на сайте фонда. Помимо прочего, каждому кандидату необходимо подтвердить очень хорошее знание немецкого языка. Особое преимущество у тех соискателей, кто также очень хорошо владеет английским. Дата окончания подачи документов на зимний семестр - 15 июля. 

Фонд имени Фридриха Эберта 

На стипендию этой близкой к Социал-демократической партии Германии (СДПГ) организации могут претендовать иностранные студенты и аспиранты с высокой академической успеваемостью. Следующие предпосылки - приверженность ценностям социал-демократии и очень хорошее владение немецким языком. 

Здание Фонда имени Фридриха Эберта в Берлине

Здание Фонда имени Фридриха Эберта в Берлине

Крайний срок подачи онлайн-заявки в Фонд имени Фридриха Эберта: для бакалавриата - за три семестра до окончания вуза; для дипломных, магистерских и государственных экзаменационных программ - до конца шестого семестра, для магистратуры (4 семестра) - до 31 мая или до 30 ноября. 

Размер стипендии для иностранных студентов-бакалавров, а также для участников дипломных, магистерских, государственных экзаменационных программ составляет 830 евро в месяц. Учащиеся магистратур получают 850 евро в месяц. Кроме этого, покрываются расходы на медицинское страхование. Стипендиаты, приехавшие с детьми, могут рассчитывать на 276 евро дополнительно. 

Стипендиальная программа имени Николая Коперника 

Стипендия Коперника предназначена для поддержки студентов из Восточной Европы и Центральной Азии. Им предоставляется возможность учиться в одном из двух немецких вузов - Гамбургском университете или Берлинском университете имени Гумбольдта. Учеба продолжается один семестр. В Берлине стипендиаты получают 220 евро в месяц, в Гамбурге - 200 евро в месяц плюс единовременное пособие в размере 100 евро на питание в период практики. 

Кроме этого, фонд берет на себя расходы на проживание, питание, медицинское страхование, семестровые сборы в вузе, общественный транспорт, а также оплачивает визовые сборы и дорогу в Германию и обратно. Ключевые критерии отбора кандидатов - три оконченных семестра в вузе у них на родине и очень хорошее владение немецким языком. 

Как отметил в беседе с DW член правления фонда Рюдигер Маркс (Rüdiger Marx), пандемия коронавируса не могла не сказаться на стипендиальной программе. Из-за нее учебу студентов из России и Казахстана, попавших в число стипендиатов на летний семестр, пришлось перенести на зимний семестр, который начинается 1 ноября. В настоящее время принимаются заявки на стипендию на летний семестр 2021 года. Крайний срок их подачи - 1 сентября 2020 года. 

Фонд имени Александра фон Гумбольдта 

Фонд имени Александра фон Гумбольдта и канцлер Германии предоставляют стипендии для начинающих управленцев с высшим образованием и опытом работы - молодых специалистов из самых разных сфер, будь то политика, культура, бизнес, администрирование, журналистика. Целевая группа - граждане России, США. Китая, Бразилии и Индии. Одно из условий - первый вузовский диплом получен соискателем не более 12 лет назад. Кандидату также необходимо представить концепцию самостоятельно разработанного проекта для его реализации в Германии. 

Логотип Фонда имени Алдександра фон Гумбольдта

Размер стипендии - от 2170 до 2770 евро ежемесячно. Также предусмотрены пособия для сопровождающих стипендиата членов семьи, покрытие расходов на дорогу и медицинскую страховку. За каждым стипендиатом закрепляется тьютор, который помогает в учебе и осуществлении проекта совместно с немецкой стороной. 

Как сообщила DW пресс-секретарь фонда Александра Хостерт (Alexandra Hostert), и во время пандемии стипендиаты получают всестороннюю поддержку. Так, для тех, кто из-за локдауна не успел приехать на учебу в Германию, семинары и лекции организуются в формате видеоконференций в режиме онлайн. Им также выплачиваются стипендии. В настоящее время идет очередной набор кандидатов. Заявки принимаются до 15 сентября 2020 года. 

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