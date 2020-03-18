Обнуление сроков Путина: в каких еще странах использовали такой же трюк (инфографика)

Обнуление президентских сроков позволит Владимиру Путину еще дважды избираться президентом России и потенциально оставаться на высшем посту в РФ до 2036 года. Эту норму в рамках пакета поправок в конституцию уже одобрили Госдума и Совет Федерации, а также согласовал Конституционный суд РФ в понедельник, 16 марта. Закрепить ее должны на так называемом общероссийском голосовании, запланированном на 22 апреля.

Россия - далеко не первая страна, где власти применяли трюк с обнулением, чтобы продлить полномочия действующего президента. Тем самым конституционное ограничение числа сроков правления формально сохранялось, но на деле им пренебрегали.

До Путина это совсем недавно сделал в Египте Абдель Фаттах ас-Сиси. В 2019 году в этой стране прошел конституционный референдум, который увеличил его нынешний президентский срок с четырех до шести лет и одновременно обнулил предыдущий - с 2014 по 2018 годы. Таким образом, Ас-Сиси, как и Путин, в 2024 году сможет вновь баллотироваться на пост главы государства.

Обнуление в Перу привело президента к тюрьме

Первопроходцами в обходе конституционного ограничения количества президентских сроков с помощью обнуления были лидеры стран Южной Америки и бывшего СССР. В 1996 году эту опцию использовали Александр Лукашенко в Беларуси и Альберто Фухимори в Перу. Их дальнейшая судьба сложилась по-разному.

Лукашенко, проведя референдум об изменении основного закона страны, фактически "списал" первые два года своего правления. А в 2004 году и вовсе провел через плебисцит отмену ограничений по президентским срокам и до сих пор правит в Беларуси.

Фухимори, ставший главой Перу в 1990 году, не менял конституцию, а инициировал в 1996 году принятие закона в подконтрольном ему конгрессе непосредственно об обнулении своих сроков. В итоге он выиграл выборы 2000 года, в которых по конституции не мог участвовать, но на фоне протестов бежал из страны. В 2007 году Интерпол арестовал Фухимори и экстрадировал на родину, где его приговорили к 25 годам тюрьмы.

Александр Лукашенко

Президентство до смерти

Некоторых глав государств в их обнулении сроков и переписывании конституции останавливала только смерть. Так, в Венесуэле Уго Чавес начал менять конституцию вскоре после прихода к власти в 1999 году. В итоге в стране прошли новые президентские выборы, и уже в 2001 году Чавес вступил в новый срок правления, первые два года оказались как бы не в счет. В 2009 году он в духе Лукашенко провел отмену ограничений по президентским срокам, но, победив на выборах 2012 года, так и не вступил в свои полномочия по состоянию здоровья. Уго Чавес скончался в марте 2013-го.

Бывший президент Узбекистана Ислам Каримов к 2007 году был главой государства уже 16 лет. Благодаря референдуму 1995 года о продлении полномочий вместо выборов формально это были только два президентских срока. На третий по конституции страны он идти не мог, но пошел. Дело в том, что в 2002 году на конституционном референдуме была увеличена продолжительность срока президентских полномочий. И при обновленной конституции выборы 2007 года стали для Каримова снова "первыми". Потом была еще победа на "вторых" в 2015 году - и смерть в 2016-м.

Когда президент вынужден бежать из страны

Первый президент независимой Киргизии Аскар Акаев правил страной с 1991 года. В 1998 году, когда подходил к концу его второй срок на посту, Конституционный суд страны пояснил в ответ на запрос группы депутатов, что Акаев может баллотироваться в президенты еще раз. Причина - конституция независимой Киргизии была принята в 1993 году, уже после первого избрания Аскара Акаева, поэтому его первый срок был "нулевым". Интересно, что в похожей ситуации российский Конституционный суд постановил, что Борис Ельцин не сможет идти на третий срок и участвовать в президентских выборах 2000 года.

Что касается Акаева, он оставался у власти до 2005 года, когда в Киргизии разразилась "тюльпановая революция" с требованием о его отставке. В итоге президент бежал в Россию, которая отказалась выдать его несмотря на требования киргизской Генпрокуратуры.

Блэз Компаоре пришел к власти в Буркина-Фасо в 1987 году в результате военного переворота. Впоследствии он дважды выигрывал президентские выборы. В 2000-м буркинийская конституция была изменена - теперь глава государства мог занимать эту должность два срока не по 7, а по 5 лет каждый. Перед очередными выборами Конституционный совет страны указал, что предыдущие президентские сроки Компаоре тем самым оказались обнулены. Так он смог избраться еще на два срока, а когда на их исходе, в 2014 году, захотел вновь переписать основной закон, буркинийцы взбунтовались. В результате Блэз Компаоре ушел в отставку и бежал из страны.

От обнуления сроков - до отмены ограничений

Ислам Каримов и Эмомали Рахмон (фото из архива)

Первый срок действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона был в 1994 году, а другой "первый" - в 2006-м. Между ними был конституционный референдум 2003 года, "обнуливший" его предшествовавшее правление. В 2016 году персонально для Рахмона в основном законе прописали особое положение, позволяющее ему баллотироваться неограниченное количество раз.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выиграл свои первые выборы главы государства в 1991 году, будучи единственным кандидатом в бюллетене. Спустя четыре года его президентские полномочия были продлены на референдуме до 2000 года. Но в 2000-м наступил снова "первый" срок Назарбаева по новой Конституции Казахстана 1995 года, как пояснил Конституционный совет страны. В 2007 году в казахстанский основной закон добавили исключение персонально для Нурсултана Назарбаева как первого президента - он мог баллотироваться неограниченное количество раз. Что и делал, пока не ушел в отставку в марте 2019-го в возрасте 79 лет. При этом он сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны и председателя правящей партии, а его дочь стала спикером казахстанского парламента.

В 2010-е годы обнулялись президенты в Африке

В 2010-е годы лидерами в обнулении президентских сроков были страны Африки. Помимо Египта, это происходило в Сенегале и Бурунди. Сенегальский экс-президент Абдулай Вад пришел к власти в 2000 году, в 2001 провел реформу конституции, ограничив число допустимых президентских сроков двумя (раньше ограничения не было). И переизбравшись на второй срок, он уверял, что нарушать эти правила не будет. Но когда его второй срок полномочий в 2012 году подошел к концу, 85-летний Вад заявил, что намерен баллотироваться снова. Конституционный суд Сенегала отклонил жалобу оппозиции, заявив, что юридически президент идет только на второй срок после обновления конституции, а не на третий. Впрочем, выборы эти Абдулай Вад проиграл.

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза обнулился уже дважды

В Бурунди президент обнулился уже дважды. В 2005 году главу государства Пьера Нкурунзизу избрал парламент. Потом процедуру изменили, и в 2010-м он стал первым президентом Бурунди, выбранным на всенародном голосовании. Пять лет спустя он захотел баллотироваться вновь, и Конституционный суд страны разрешил ему это, де-факто обнулив его первый срок. Часть бурундийских военных взбунтовались и устроили попытку переворота, но в итоге генералов-мятежников арестовали, а Нкурунзиза снова победил на выборах. В 2018 году в Бурунди приняли новую конституцию, благодаря чему все предыдущие президентские сроки Пьера Нкурунзизы оказались вновь обнулены перед выборами главы государства, которые пройдут в 2020 году. Однако сам действующий глава государства уверяет, что выдвигать свою кандидатуру не будет.

К африканским лидерам присоединился и экс-президент Боливии Эво Моралес. Придя к власти в 2005-м, четыре года спустя он провел реформу конституции. Когда за плечами Моралеса было уже два президентских срока, Конституционный суд страны обнулил его первый период правления, ведь он был еще до изменения основного закона Боливии. Во время де-факто третьего срока Моралес попытался добиться отмены ограничения на число президентских сроков, но боливийцы проголосовали против этого. Тогда в дело вступил Верховный суд и все-таки снял это ограничение. В итоге Эво Моралес объявил о своей победе на выборах 2019 года, но после протестов бежал из страны. На родине его обвиняют в уголовных преступлениях.

Наконец, пожалуй, самое необычное обнуление произошло в Украине в начале 21-го века. Как и в Киргизии, украинский Конституционный суд посчитал, что первый срок Леонида Кучмы может быть обнулен, так как начался до принятия новой конституции. Но сам Кучма не стал баллотироваться в президенты в 2004 году, поэтому потенциальное обнуление фактически не было реализовано.

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