Обнародовавшая видео пыток в колонии адвокат покинула Россию из-за угроз

Юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, которая передала редакции "Новой газеты" видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославской области, покинула Россию из-за угроз в ее адрес. Об этом сообщили в соцсети Facebook в понедельник, 23 июля, представители фонда.

"Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи", - пояснили в организации, которая защищает права граждан, пострадавших от неправомерных действий российских правоохранительных органов.

Адвокат подала заявление на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в котором сообщила, что "некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести" в ее адрес.

Представители фонда сочли, что вероятность "личной расправы реальна". В связи с этим Бирюкова на время рассмотрения заявления о госзащите будет находиться за пределами РФ. Ее точное местоположение не называется.

Дело просят перевести в Москву

В организации "Общественный вердикт" уточнили, что юрист также обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку органов прокуратуры в Ярославской области. Это связано с тем, что областные следственные органы многократно отказывали в возбуждении уголовного дела из-за возможных пыток в колонии.

"Несмотря на неоднократные жалобы и заявления пострадавшего за полтора года никаких нарушений не было найдено", - пояснили в фонде.

Кроме того, адвокат попросила Следственный комитет РФ перевести расследование уголовного дела о пытках из Ярославля в Москву.

По имеющейся у Ирины Бирюковой информации, ярославский следователь, участвующий в ведении дела, - родственник сотрудника колонии Сипана Мамаяна. "Мамаян - один из фигурантов скандального видео", - уточняют представители "Общественного вердикта".

Ранее 17 сотрудников колонии, идентифицированных по видео с избиениями заключенного, были отстранены от исполнения должностных обязанностей.

Пытки в ярославской колонии

В пятницу, 20 июля, "Новая газета" опубликовала видео, на котором сотрудники колонии издеваются над заключенным. В частности, его кладут на стол лицом вниз, избивают дубинками, выливают ему на голову воду из ведра. По данным издания, преступление произошло 29 июня 2017 года.

В день публикации видеоролика правозащитники разместили в Facebook список имен и фамилий работников колонии, которые, по их данным, участвовали в пытках заключенного.

После публикации СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН по Ярославской области начала служебную проверку.

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