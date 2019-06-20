 Обвиняемые в массовой гибели беженцев получили пожизненный срок в Венгрии | Новости из Германии о Европе | DW | 20.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Обвиняемые в массовой гибели беженцев получили пожизненный срок в Венгрии

В Венгрии осудили членов криминальной группировки, нелегально перевозившей беженцев в страны ЕС. Они несут ответственность за гибель 71 человека, задохнувшегося в автофургоне.

Автофургон, в котором задохнулись беженцы

Автофургон, в котором задохнулись беженцы

Суд венгерского города Сегед в четверг, 20 июня, приговорил к пожизненному заключению четырех виновников массовой гибели беженцев, тела которых были обнаружены в автофургоне в Австрии в 2015 году. Все четверо являются членами криминальной группировки, занимавшейся нелегальной перевозкой беженцев. Трое из них являются гражданами Болгарии, один - глава этой группировки - является выходцем из Афганистана.

Контекст

Венгерские власти не дают продукты питания ожидающим высылки мигрантам, утверждают в ООН. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что Будапешт нарушает международное право. (03.05.2019)

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число людей, покинувших свой дом из-за кризисов, впервые после окончания Второй мировой войны приблизилось к 71 млн человек. (19.06.2019)

Тела 71 нелегального беженца были обнаружены 27 августа 2015 года в грузовике, брошенном на парковке одного из автобанов к югу от Вены. Эксперты пришли к выводу, что все они - 59 мужчин, восемь женщин и четверо детей - задохнулись в фургоне. По данным следствия, водитель фургона слышал стоны и крики беженцев, но, по указанию своего шефа, не остановился, чтобы впустить воздух в грузовой отсек. Позднее он оставил автофургон на парковке и сбежал.

Суд лишил трех обвиняемых права на досрочное освобождение. Четвертый должен провести за решеткой по меньшей мере 30 лет.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Жилые блоки для мужчин в депортационном центре Kærshovedgård в Дании, ранее служившем тюрьмой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Между тюрьмой и лагерем для беженцев

    Керсховегорд, расположенный в маленькой деревне в Ютландии, - отражение миграционной политики Дании. Бывшая тюрьма стала лагерем для беженцев. Там, где некогда заключенные отбывали срок, сегодня дожидаются депортации те мигранты, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено. Впрочем, тюрьма не совсем утратила былую функцию. Здесь находятся и преступники, подлежащие принудительной высылке.

  • Иракец Даниэль Кристенсен проходит через вращающуюся металлическую дверь в депортационный центр Керсховегорд

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Временное пребывание

    Вообще-то Даниэля Кристиансена зовут Али Аднан. С тех пор, как уроженец Ирака принял христианство, он настаивает на том, чтобы его называли новым именем. Он находится в депортационном центре Керсховегорд уже больше года. Однако датские власти хотят поскорее отправить иракца на родину.

  • 27-летний иракец Даниэль Кристансен сидит в своей комнате в депортационном центре и читает Библию.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Политика устрашения

    Даниэль Кристиансен живет в лагере в стесненных условиях с сотнями других беженцев, которые должны покинуть Данию. Чтобы в будущем в страну прибывало меньше мигрантов, власти делают ставку на политику их устрашения. Правительство меньшинства, в которое входят правые и центристы, объявило, что вскоре нелегальных мигрантов отправят в новый центр на необитаемый датский остров.

  • Иранец Бехзад Моради стрижет волосы своему соседу по депортационному центру. Другой сосед ждет своей очереди.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Деревня в деревне

    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


Смотреть видео 26:10

Как "палачи Асада" под видом беженцев проникают в Европу - Европа в фокусе

Контекст

Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

5 июня в Дании пройдут выборы в парламент. Правительство добивается поддержки, проводя политику устрашения беженцев. Депортационный лагерь Керсховегорд - пример миграционной политики страны. (04.06.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как "палачи Асада" под видом беженцев проникают в Европу - Европа в фокусе  

Поручившиеся за сирийских беженцев оказались должны государству десятки тысяч евро  

Что означает признание Грузии "безопасной" страной в ФРГ?  

Реклама

Самые читаемые

Зеленский в Берлине: Меркель на грани обморока, президент Украины ни при чем  

MH17: Подозреваемые названы, путь к суду открыт  

Обер-бургомистру Кельна угрожают убийством  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно