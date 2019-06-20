Обвиняемого в госизмене физика Ковалева оставили под арестом

Обвиняемый в госизмене физик Ковалев останется под арестом минимум до 5 февраля 2020 года. Свою вину Ковалев не признал.
Решением Лефортовского суда Москвы срок ареста физику Роману Ковалеву, обвиняемому в государственной измене, продлен до 5 февраля 2020 года. Суммарно срок ареста составит 8 месяцев, уточнили в четверг, 7 ноября, в пресс-службе суда. До ареста Ковалев занимал пост начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), а также являлся заместителем заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ). Свою вину Ковалев не признал.
По данным российских СМИ, в рамках следствия проверяется информация, что Ковалев "вне рамок поставленных ему работодателем задач мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics)". При этом, по словам источника, допуска к гостайне Ковалев не имел.
О задержании Ковалева сообщил 5 июня адвокат Кудрявцева Иван Павлов - руководитель правозащитного объединения "Команда 29", специализирующегося на делах о шпионаже и госизмене.
Связь между делами Романа Ковалева и Виктора Кудрявцева
Ковалев является учеником и коллегой физика Виктора Кудрявцева, в отношении которого в РФ также возбуждено уголовное дело по статье о госизмене на основании подозрений в передаче им секретных данных тому же брюссельскому институту. При этом, согласно адвокатам Кудрявцева, 75-летний ученый не имел доступа к гостайне на протяжении последних 20 лет, а его программа исследований была утверждена правительством РФ и отчеты по ней находились в открытом доступе.
ЦНИИмаш получил грант в размере 84 тысяч евро в рамках европейской программы грантов на космические исследования FP7-SPACE, в которой, кроме прочего, участвовали также Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, а также Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR). Физик Кудрявцев руководил исследованиями в ЦНИИмаш. По словам адвоката, в ноябре 2018 года Кудрявцев отказался пойти на досудебное сотрудничество со следствием и изобличить в госизмене своего коллегу Романа Ковалева в обмен на смягчение наказания. В конце сентября 2019 года Кудрявцеву изменили меру пресечения на подписку о невыезде и выпустили из СИЗО.
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