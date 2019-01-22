 Обвиненный в РФ в шпионаже американец Пол Уилан оставлен под стражей | Новости из Германии о России | DW | 22.01.2019

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Россия

Обвиненный в РФ в шпионаже американец Пол Уилан оставлен под стражей

Адвокат Пола Уилана признал, что его подзащитный получил сведения, составляющие государственную тайну. По его словам, Уилан полагал, что на флеш-карте содержится открытая информация культурного значения.

Пол Уилан

Пол Уилан

Мосгорсуд на заседании во вторник, 22 января, отклонил апелляционную жалобу адвоката обвиняемого в шпионаже против РФ гражданина США и ряда других государств Пола Уилана  и оставил без изменений постановление о его аресте. Защитник Уилана Владимир Жеребенков заявил, что продолжит добиваться освобождения американца под залог.

В интервью журналистам Жеребенков признал, что Пол Уилан получил на флеш-карте сведения, которые составляют государственную тайну. В то же время он отметил, что Уилан не успел ознакомиться с содержимым флешки, так как был задержан. "Доказательств того, что Уилан знал о секретности полученных материалов, следствием не представлено", - отметил адвокат.

Защитник Уилана исключает политическую мотивацию дела

Контекст

Проживавший в США Пол Уилан родился в Канаде, а семейные корни позволили ему получить гражданства Великобритании и Ирландии, пишет The Washington Post. (04.01.2019)

Американец Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. (31.12.2018)

По словам Владимира Жеребенкова, Уилан полагал, что на флеш-карте содержится открытая информация культурного значения, в частности фотографии храмов. "Уилан интересуется Россией, он культуролог по образованию, у него друзья в России, поэтому ничего удивительного нет, что у него вызывали интерес сведения культурного значения", - сказал Жеребенков. Он уточнил, что его подзащитный в течение десяти лет "часто приезжал в Россию, где посетил много исторических и культурных мест".

При этом юрист счел преждевременным говорить о провокации в отношении Уилана. По словам адвоката, он исключает и политическую мотивацию дела. "Это дело конкретного человека", - отметил он. Также Жеребенков отметил, что пока не знает, в шпионаже на какую страну обвиняют Уилана, имеющего гражданства США, Ирландии, Канады и Великобритании. "Следствие пока не разъяснило свою позицию. Непонятно, в шпионаже на какую страну обвиняется Уилан, неизвестна судьба человека, передававшего ему эти сведения", - сказал он.
Пола Уилана задержали в России в конце декабря. Ему предъявлено обвинение в шпионаже, он арестован на два месяца.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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