Обвал цен на нефть: шанс Беларуси договориться с Россией?

Пока весь мир обсуждает беспрецедентное падение мировых цен на нефть, в Беларуси уже задумались, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что "это дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией, потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе".

Следует напомнить, что с начала года Минск и Москва находятся в состоянии "нефтяного кризиса". Не договорившись о цене, в январе Россия прекратила поставки нефти в Беларусь, а Минск стремительно начал искать альтернативы. Позже некоторые российские компании все-таки стали продавать нефть Беларуси, но в объемах, явно недостаточных для продолжения экспорта нефтепродуктов, который составляет основу белорусской экономики. Поможет ли Беларуси обвал цен на нефть договориться с Россией?

Плюсы на внутреннем рынке, но без эффекта для экспорта

9 марта цены на нефть на мировом рынке рухнули на 30% из-за провала переговоров стран - членов ОПЕК с Россией и другими партнерами организации о дополнительном сокращении объемов добычи в условиях падения спроса из-за коронавируса. Это самый сильный обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

Бензозаправочная станция в Минске

Возможность покупки нефти (в том числе российской) по цене на 30% дешевле может положительно отразиться на внутреннем рынке нефтепродуктов Беларуси, то есть в ценах на бензин, которые напрямую регулирует концерн "Белнефтехим", говорят белорусские эксперты.

"Раньше входящие цены на нефть повышались, и чтобы рост цен на бензин был медленным, белорусские НПЗ должны были работать с почти нулевой рентабельностью. А с обвалом цен с большой долей вероятности внутренний рынок будет становиться более прибыльным и "Белнефтехиму" не нужно будет повышать цену на бензин", - считает Дмитрий Крук, аналитик Центра экономических исследований BEROC.

Это мнение разделяет и специалист в нефтегазовых вопросах Татьяна Маненок. Однако оба эксперта обращают внимание на то обстоятельство, что с точки зрения экспортных поставок ситуация принципиально не меняется, ведь с обвалом цен на нефть точно так же будет проседать и мировая цена на нефтепродукты. "Поэтому как для страны-экспортера нефтепродуктов для Беларуси серьезного эффекта не будет", - говорит Маненок.

Российские компании могут отказаться от спорной премии к цене нефти

Надежды премьер-министра Румаса на то, что обвал цен на нефть даст новые возможности на переговорах с Россией, Дмитрий Крук разделяет не полностью. "Главный вопрос в том, как долго такое положение дел сохранится. Не факт, что сегодняшняя цена продержится несколько дней или даже месяцев, а значит не факт, что это получится использовать на переговорах с Россией", - говорит экономист. Но если ситуация все-таки продержится какое-то время, тогда Минск с меньшими экономическими потерями сможет принять российские условия на текущий год (премия российским компаниям в 10 долларов за тонну нефти. - Ред.).

Мозырский нефтеперерабатывающий завод

С другой стороны, Крук обращает внимание на зависимость экономики Беларуси от России и негативное влияние на валютный рынок - следом за российским рублем вниз покатился и белорусский.

Татьяна Маненок, в свою очередь, видит пространство для переговоров, но уточняет: нужно посмотреть, как будут вести себя российские нефтяные компании. "Если они сейчас начнут наращивать добычу нефти, то в любом случае будут заинтересованы в максимальном сбыте и поставках в Беларусь. А значит, действительно появляется возможность для переговоров о снижении премии к цене нефти", - говорит эксперт.

О поиске альтернатив Беларусь вряд ли забудет

Для Беларуси - страны-импортера нефти - падение мировых цен на 30%, безусловно, имеет плюсы, отмечает Татьяна Маненок. "Сейчас на рынке много привлекательных предложений, мы имеем возможность выбора, да и в целом предложение превышает спрос. Поэтому у нас есть шанс поторговаться и найти более выгодного поставщика", - считает эксперт.

Какие могут быть альтернативы "Дружбе"?

Но проблема остается прежней - неотработанная логистика поставок альтернативной нефти в Беларусь. "Падение цен на нефть застало Беларусь на переходном этапе, когда страна апробирует новые варианты поставок - железной дорогой из стран Балтии, реверсом из Польши, по нефтепроводу "Одесса-Броды", - говорит Маненок. - Но пока неясно, получится ли таким образом сделать рентабельными белорусские НПЗ".

Дмитрий Крук сомневается, что из-за преимуществ на российском направлении Минск может свернуть поиски альтернативной нефти, ведь в последнее время Александр Лукашенко давал понять, что курс на диверсификацию он менять не намерен. "Сегодняшнее падение цен на нефть дает нам временной люфт, чтобы решить текущие экономические проблемы. Однако принципиально ситуация в отношениях с Россией не меняется, ведь из-за налогового маневра к 2024 году цена на российскую нефть достигнет мировой", - считает экономист.

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