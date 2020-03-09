Обвал котировок привел к приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник 9 марта были приостановлены на 15 минут вскоре после открытия из-за обрушения цен на акции. Это самое серьезное падение за последние десять лет, отмечают инвесторы, уже назвавшие этот день "черным понедельником". Индекс крупнейших американских компаний S&P 500 упал сразу на 7 процентов. Dow Jones снизился на 7,2%, технологический индекс Nasdaq потерял более 7 процентов.

Американские площадки подхватили тенденцию на снижение, усугубившуюся в понедельник на торгах Азии и Европы после резкого падения нефтяных цен. Больше всего пострадали как раз акции нефтяных гигантов. В США это Chevron и Exxon Mobil, потерявшие на открытии почти 10%. Энергетический индекс рухнул на 20%. Такая мера, как приостановка торгов, была введена на Нью-Йоркской бирже во время турбулентности финансового кризиса 2008-2009 года.

Риск глобальной рецессии

К опасениям серьезных последствий коронавируса для экономического роста в понедельник добавились отрицательные прогнозы для нефтяных цен в результате конфликта между ОПЕК и Россией. В понедельник произошло самое резкое падение нефтяных цен со времен войны в Персидском заливе.

Международный валютный фонд призвал к международной координации для противодействия экономическим последствиям коронавируса. Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил об увеличении ежедневных вливаний денежных средств на финансовые рынки на 50-150 млрд долларов для повышения ликвидности рынка.

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