 Обвал котировок привел к приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.03.2020

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Мир

Обвал котировок привел к приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже

Сразу после открытия торгов ведущие американские индексы снизились сразу на 7% из-за опасений последствий коронавируса и падения цен на нефть. После возобновления работы падение продолжилось.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Нью-Йоркская фондовая биржа

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник 9 марта были приостановлены на 15 минут вскоре после открытия из-за обрушения цен на акции. Это самое серьезное падение за последние десять лет, отмечают инвесторы, уже назвавшие этот день "черным понедельником". Индекс крупнейших американских компаний S&P 500 упал сразу на 7 процентов.  Dow Jones снизился на 7,2%, технологический индекс Nasdaq потерял более 7 процентов.

Контекст

Американские площадки подхватили тенденцию на снижение, усугубившуюся в понедельник на торгах Азии и Европы после резкого падения нефтяных цен. Больше всего пострадали как раз акции нефтяных гигантов. В США это Chevron и Exxon Mobil, потерявшие на открытии почти 10%. Энергетический индекс рухнул на 20%. Такая мера, как приостановка торгов, была введена на Нью-Йоркской бирже во время турбулентности финансового кризиса 2008-2009 года. 

Риск глобальной рецессии

К опасениям серьезных последствий коронавируса для экономического роста в понедельник добавились отрицательные прогнозы для нефтяных цен в результате конфликта между ОПЕК и Россией. В понедельник произошло самое резкое падение нефтяных цен со времен войны в Персидском заливе.

Международный валютный фонд призвал к международной координации для противодействия экономическим последствиям коронавируса. Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил об увеличении ежедневных вливаний денежных средств на финансовые рынки на 50-150 млрд долларов для повышения ликвидности рынка.

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  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

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    Автор: Елена Гункель


Контекст

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса.  

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