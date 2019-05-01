 Обама станет продюсером сериала про Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2019

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Мир

Обама станет продюсером сериала про Трампа

Барак Обама вместе с женой Мишель станут продюсерами сериала про начальный период президентства Дональда Трампа. Он будет снят по книге, в которой фигура Трампа выглядит неоднозначно.

Барак Обама и Дональд Трамп

Экс-президент США Барак Обама вместе со своей женой Мишель станут продюсерами сериала стримингового сервиса Netflix о нынешнем президенте США Дональде Трампе. Сериал будет представлять собой экранизацию бестселлера писателя Макла Льюиса "Пятый риск", представляющего собой документальную хронику начального периода президентства Трампа.

Контекст

Подписав новый миграционный указ, президент США Дональд Трамп скрылся от внимания общественности. Настоящие государственные лидеры ведут себя все же иначе, считает Миодраг Шорич. (07.03.2017)

Экс-президент США вновь посетил Берлин, собрав тысячи людей в центре города на форум в защиту демократии и гражданской активности в рамках съезда Евангелической церкви ФРГ. (25.05.2017)

Согласно пресс-релизу, сериал будет посвящен "той неслышной работе, которую выполняют самые обычные герои, руководящие нашим правительством и охраняющие нашу нацию". Известно, что "Пятый риск" выставляет Трампа в не слишком выигрышном свете.

Барак и Мишель Обама объявили о начале сотрудничества с Netflix в мае 2018 года. Во вторник, 30 апреля, они представили первые проекты своей продюсерской компании Higher Ground Productions, которые экс-президент с женой собираются реализовать совместно с Netflix. Большинство из 7 представленных проектов посвящены преодолению расовой и гендерной дискриминации.

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    Даже если иногда это было не так, Обама всегда демонстрировал заинтересованность в своем собеседнике. В ходе своего визита в Баден-Баден в 2009 году самый влиятельный человек в мире нашел время даже для короткой беседы с двумя девочками из Шварцвальда, одетых в национальные костюмы . "Рад вас видеть", - сказал он Карине и Инес.

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  • Барак Обама в Берлине

    Обама и Германия

    Марафон улыбок

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  • Барак Обама в немецкой пивной

    Обама и Германия

    Общение за кружкой пива

    В июне 2015 года, прибыв в Германию для участия в саммите G7 в Крюне, Обама позволяет себе некоторую вольность - посидеть в пивной с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Однако вместо обычного светлого пива президенту США подают лишь безалкогольное. По-видимому, он предпочел избежать даже потенциальных проблем, помня о предстоящих встречах.

  • Барак Обама и Лаурин Харпер на саммите G7 в замке Эльмау

    Обама и Германия

    Любимец женщин

    Высокий, спортивный, обворожительный: Обама знает, какое впечатление он производит на женщин. Лорин Харпер, жена экс-премьера Канады Стивена Харпера, на фото выглядит смущенной. Быть может, из-за того, что рядом сидит ее муж. Эта встреча состоялась 7 июня 2015 года в ходе саммита G7 в замке Эльмау.

  • Беседа Обамы и Меркель в ходе саммита G7 в замке Эльмау

    Обама и Германия

    И, наконец, деревянная скамейка…

    Возможно, многие уже подзабыли, что именно обсуждалось на саммите G7 в замке Эльмау. Однако эту фотографию помнят все. Обама развалился на скамейке, а канцлер ФРГ объясняет ему… Что именно она ему объясняет, остается загадкой и по сей день. Быть может, речь шла о втором президентском сроке Обамы. Он заканчивается в ноябре 2016 года.

    Автор: Настасья Штраухлер, Александра Елкина


Контекст

Обама и Германия

Предстоящая поездка Барака Обамы в Ганновер, похоже, станет его последним визитом в Германию на посту президента США. Американский лидер часто посещал ФРГ, а иногда не отказывался и от кружки пива. (22.04.2016)  

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