ОАО "Оборонсервис"

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Фигурантка дела "Оборонсервиса" Екатерина Сметанова осуждена на четыре года условно. Суд учел ее сотрудничество со следствием.
Одного из бывших начальников в Минобороны России приговорили почти к 8 годам лишения свободы за взятки. Александр Горшколепов признал свою вину лишь частично.
Наталья Дынькова, признанная виновной в махинациях с более чем шестью тысячами квадратных метров недвижимости, отбыла в колонии чуть более трети своего срока.
Глава администрации президента Сергей Иванов назвал назначение обвиняемого в халатности экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в "Ростех" корпоративным решением.
Срок предварительного расследования по делу "Оборонсервиса" продлен до 15 ноября. Суд отказался снять арест с имущества Евгении Васильевой, ей вернут только картины.
В блогах обсуждают гримасы российского правосудия, которое освободило чиновницу Евгению Васильеву по УДО, а украинского режиссера Олега Сенцова осудило на 20 лет строгого режима.
По данным "Левада-центра", 11% участников соцопроса назвали новость об УДО экс-чиновницы "Оборонсервиса" одной из самых запомнившихся им за последние недели.
В результате действий должностных лиц, принимавших решения по делу "Оборонсервиса", удалось уйти от ответственности высокопоставленным правонарушителям, заявила омбудсмен.
Российский омбудсмен раскритиковала оперативность, с которой была освобождена фигурантка дела "Оборонсервиса".
В один и тот же день украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима, а фигурантку дела "Оборонсервиса" Евгению Васильеву досрочно освободили.
Суд во Владимирской области удовлетворил ходатайство адвокатов ключевой фигурантки дела "Оборонсервиса" и постановил немедленно освободить Васильеву из колонии. Она уже покинула колонию.
Бывшая чиновица Минобороны приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако в реальности срок наказания окажется вдвое меньше: Васильевой зачли время, проведенное под домашним арестом.
Виновной в хищении 3 млрд рублей признана ключевая фигурантка по делу "Оборонсервиса", бывшая чиновница министерства обороны РФ Евгения Васильева. Решение вынес Пресненский суд Москвы.
Гособвинитель по делу о махинациях с собственностью Минобороны попросил приговорить пятерых фигурантов к условным срокам от четырех до восьми лет.
Снижение суммы иска Минобороны с 3,2 млрд рублей до 1 млрд объясняется возвратом акций 31-го Проектного института. СК РФ опроверг эту информацию.
В отношении бывшего главы российского оборонного ведомства возбуждено уголовное дело. Анатолия Сердюкова обвиняют по статье "халатность".
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