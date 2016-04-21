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ОАО "Оборонсервис"

ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Последняя обвиняемая по делу "Оборонсервиса" получила условный срок 21.04.2016

Фигурантка дела "Оборонсервиса" Екатерина Сметанова осуждена на четыре года условно. Суд учел ее сотрудничество со следствием.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Крупный чиновник Минобороны РФ получил почти 8 лет за взятки 14.01.2016

Одного из бывших начальников в Минобороны России приговорили почти к 8 годам лишения свободы за взятки. Александр Горшколепов признал свою вину лишь частично.
A guard stands in a passage of the notorious Butyrka remand prison in Moscow, on December 4, 2013. The poster reeads: 'The family life is the only game worth winning.' AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Осужденная по делу "Оборонсервиса" освобождена по УДО 13.12.2015

Наталья Дынькова, признанная виновной в махинациях с более чем шестью тысячами квадратных метров недвижимости, отбыла в колонии чуть более трети своего срока.
Ausschnitt von: U.S. Secretary of Defense Robert Gates, right, meets with Russia's Defense Minister Anatoly Serdyukov at the NATO Defense Ministers Summit in Brussels Wednesday June 8, 2011. (Foto:Jason Reed, Pool/AP/dapd)

В Кремле отрицают причастность к назначению Сердюкова в "Ростех" 02.11.2015

Глава администрации президента Сергей Иванов назвал назначение обвиняемого в халатности экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в "Ростех" корпоративным решением.
2619819 05/07/2015 Yevgenia Vasilyeva, former Head of the Russian Defense Ministry's Property Relations Department, to be sentenced in Oboronservice case at Moscow's Presnensky Court today. Evgenya Novozhenina/RIA Novosti

Евгению Васильеву проверят на причастность к новым преступлениям 29.09.2015

Срок предварительного расследования по делу "Оборонсервиса" продлен до 15 ноября. Суд отказался снять арест с имущества Евгении Васильевой, ей вернут только картины.
2619819 05/07/2015 Yevgenia Vasilyeva, former Head of the Russian Defense Ministry's Property Relations Department, to be sentenced in Oboronservice case at Moscow's Presnensky Court today. Evgenya Novozhenina/RIA Novosti

Блогозрение: Сенцов и Васильева в руках двуликого Януса российского правосудия 28.08.2015

В блогах обсуждают гримасы российского правосудия, которое освободило чиновницу Евгению Васильеву по УДО, а украинского режиссера Олега Сенцова осудило на 20 лет строгого режима.
MOSCOW, RUSSIA. MAY 7, 2015. Yevgenia Vasilyeva (R), former head of the department of property relations of the Russian Defence Ministry, charged with fraud, seen ahead of the announcement of a verdict at Moscow's Presnensky District Court. Sergei Fadeichev/TASS

Опрос: Большинство россиян - против УДО Васильевой 27.08.2015

По данным "Левада-центра", 11% участников соцопроса назвали новость об УДО экс-чиновницы "Оборонсервиса" одной из самых запомнившихся им за последние недели.
2404742 03/28/2014 Russia's Human Rights commissioner Ells Pamfilova while talking on Echo Moskvy radio station. Sergey Kuznecov/RIA Novosti

Памфилова попросит Совбез проверить решения по делу "Оборонсервиса" 26.08.2015

В результате действий должностных лиц, принимавших решения по делу "Оборонсервиса", удалось уйти от ответственности высокопоставленным правонарушителям, заявила омбудсмен.
MOSCOW, RUSSIA. MAY 7, 2015. Yevgenia Vasilyeva (R), former head of the department of property relations of the Russian Defence Ministry, charged with fraud, seen ahead of the announcement of a verdict at Moscow's Presnensky District Court. Sergei Fadeichev/TASS

Элла Памфилова назвала УДО Васильевой шокирующим 26.08.2015

Российский омбудсмен раскритиковала оперативность, с которой была освобождена фигурантка дела "Оборонсервиса".

Казуистика в России: срок Сенцову, свобода Васильевой - DW Новости 25.08.2015 25.08.2015

В один и тот же день украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима, а фигурантку дела "Оборонсервиса" Евгению Васильеву досрочно освободили.
MOSCOW, RUSSIA. MAY 7, 2015. Yevgenia Vasilyeva (R), former head of the department of property relations of the Russian Defence Ministry, charged with fraud, seen ahead of the announcement of a verdict at Moscow's Presnensky District Court. Sergei Fadeichev/TASS

Евгению Васильеву освободили по УДО 25.08.2015

Суд во Владимирской области удовлетворил ходатайство адвокатов ключевой фигурантки дела "Оборонсервиса" и постановил немедленно освободить Васильеву из колонии. Она уже покинула колонию.
MOSCOW, RUSSIA. MAY 6, 2015. Yevgenia Vasilyeva, former head of the department of property relations of the Russian Defence Ministry, charged with fraud seen at the Mosocw District Presnensky Court before a verdict is announced in the Oboronservis embezzlement case. Pictured R is lawyer Dmitry Kharitonov. Mikhail Pochuyev/TASS

Евгения Васильева приговорена к 5 годам колонии 08.05.2015

Бывшая чиновица Минобороны приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако в реальности срок наказания окажется вдвое меньше: Васильевой зачли время, проведенное под домашним арестом.
MOSCOW, RUSSIA. MAY 6, 2015. Yevgenia Vasilyeva, former head of the department of property relations of the Russian Defence Ministry, charged with fraud seen at the Mosocw District Presnensky Court before a verdict is announced in the Oboronservis embezzlement case. Pictured R is lawyer Dmitry Kharitonov. Mikhail Pochuyev/TASS

Евгения Васильева признана виновной в хищении 3 млрд рублей 06.05.2015

Виновной в хищении 3 млрд рублей признана ключевая фигурантка по делу "Оборонсервиса", бывшая чиновница министерства обороны РФ Евгения Васильева. Решение вынес Пресненский суд Москвы.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 28, 2012. The offices of the Russian Ministry of Defense at Znamenka Street in central Moscow. (Photo ITAR-TASS / Sergei Karpov)

Прокуратура просит условный срок для Васильевой по делу "Оборонсервиса" 23.04.2015

Гособвинитель по делу о махинациях с собственностью Минобороны попросил приговорить пятерых фигурантов к условным срокам от четырех до восьми лет.
Bildnummer: 58875222 Datum: 28.11.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 28, 2012. The offices of the Russian Ministry of Defense at Znamenka Street in central Moscow. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Politik Gesellschaft Verteidigungsministerium Russland xdp x0x 2012 quer 58875222 Date 28 11 2012 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Moscow Russia November 28 2012 The Offices of The Russian Ministry of Defense AT Street in Central Moscow PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY politics Society Ministry of Defence Russia XDP x0x 2012 horizontal

СМИ: Минобороны РФ отказалось от иска к Васильевой на 2,2 миллиарда рублей 17.04.2015

Снижение суммы иска Минобороны с 3,2 млрд рублей до 1 млрд объясняется возвратом акций 31-го Проектного института. СК РФ опроверг эту информацию.
Russian Defense Minister Anatoly Serdyukov makes a statement before signing documents with Defense Secretary Robert Gates, not seen, at the Pentagon, Wednesday, Sept. 15, 2010. (ddp images/AP Photo/Carolyn Kaster)

Против экс-министра обороны РФ возбудили уголовное дело 28.11.2013

В отношении бывшего главы российского оборонного ведомства возбуждено уголовное дело. Анатолия Сердюкова обвиняют по статье "халатность".
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