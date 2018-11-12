Няни из России, Беларуси и Украины в немецких семьях

Согласно статистике, в прошлом году по программе Au pair в Германию в 2017 году (это самые новые данные) приехали почти 14 тысяч молодых людей. Большинство - из других стран Европейского Союза. А из стран, не входящих в ЕС, - больше 6 тысяч. Мы уже рассказывали о том, что нянями работают и юноши. Однако абсолютное большинство, конечно, - няни-девушки. Корреспонденту DW удалось встретиться с тремя из них. Вот что они рассказали о своем личном опыте.

Елена Максимук приехала в Германию из Беларуси

Семью, которая меня приняла, я нашла по Skype, и нашла быстро. Мне кажется, мы сразу друг другу понравились, так что другие варианты я, в общем-то, почти не рассматривала. Агентство, которое помогало мне решить организационные вопросы, подготовило все документы для визы. Мне осталось только пройти собеседование. Я волновалась, но справилась.

Программа Au pair заинтересовала меня возможностью уехать в другую страну, чтобы там поработать и пожить. К Германии я неравнодушна с детства. До этого уже приезжала сюда, учила язык, вот и решила совместить приятное с полезным.

Это отличная возможность выучить язык, ежедневно общаясь с его носителями. Кроме того, программа дает возможность подзаработать и набраться опыта работы с детьми. Правда, дети в Германии кардинально отличаются от детей в Беларуси.

Катя Садова

Катя Садова приехала в Германию из России

Семью в Крефельде я нашла через агентство, которое ищет нянь и гувернанток по программе Au pair. Первое время очень странно жить у чужих людей, поэтому к выбору семьи надо подходить очень тщательно. Если с семьей повезет, то это даже не работа, а длительные каникулы: веселишься с детьми по будням, путешествуешь по Европе в выходные!

Работа гувернанткой в Германии - не предел мечтаний. Европа открывает большие возможности. Сейчас у меня есть время подтянуть немецкий язык, а потом мне бы хотелось поступить в немецкий университет и получить европейское образование. У меня есть диплом бакалавра московского вуза.

Анна Шамбир из Украины выбирала между Бельгией и Германией

Сначала я планировала приехать по программе Au pair в Бельгию, потому что в школе я изучала французский язык. А немецкий до этого я не знала. Но потом почитала в интернете истории тех, кто поехал в Германию, и подумала: если они смогли - я тоже смогу. Взвесила все, обдумала и остановилась на Германии. Во-первых, немецкий язык более востребован. Во-вторых, удобное расположение страны в центре Европы, можно много путешествовать. А это одна из главных моих целей на этот год.

Анна Шамбир

Есть еще один большой плюс: программа в стране очень популярна, здесь много семей, заинтересованных в услугах Au pair. Меня очень хорошо приняли в семье в городе Брухзале, у которой двое детей. Семья, в которой я живу, советует мне уже сейчас подумать о том, что будет через год, когда моя программа закончится. Хочу учиться здесь в университете.

Самое неожиданное для меня в Германии - это, наверно, мое представление о беженцах. Когда я ехала в Германию, я слышала только негатив, но на месте познакомилась с другом семьи - иранцем, а на курсах - с девушкой-сирийкой. Это одни из самых приятных людей, с которыми я здесь общаюсь.

Смотрите также:

Особенности немецких родителей

Особенности немецких родителей Кормление грудью в общественных местах Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

Особенности немецких родителей Выбор имени "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

Особенности немецких родителей Папы и дети До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

Особенности немецких родителей Правильный детсад Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

Особенности немецких родителей Прививки Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

Особенности немецких родителей Ночной сон Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

Особенности немецких родителей Демократичное питание Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

Особенности немецких родителей Неортодоксальная гигиена В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

Особенности немецких родителей Мультимедийное воспитание Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

Особенности немецких родителей Сладости В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

Особенности немецких родителей Приобретение опыта Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни... Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина

