Няни из России, Беларуси и Украины в немецких семьях

По программе Au pair в Германию каждый год приезжают тысячи нянь и гувернанток - причем, не только девушек. Среди них немало и граждан постсоветских стран.
Согласно статистике, в прошлом году по программе Au pair в Германию в 2017 году (это самые новые данные) приехали почти 14 тысяч молодых людей. Большинство - из других стран Европейского Союза. А из стран, не входящих в ЕС, - больше 6 тысяч. Мы уже рассказывали о том, что нянями работают и юноши. Однако абсолютное большинство, конечно, - няни-девушки. Корреспонденту DW удалось встретиться с тремя из них. Вот что они рассказали о своем личном опыте.
Елена Максимук приехала в Германию из Беларуси
Семью, которая меня приняла, я нашла по Skype, и нашла быстро. Мне кажется, мы сразу друг другу понравились, так что другие варианты я, в общем-то, почти не рассматривала. Агентство, которое помогало мне решить организационные вопросы, подготовило все документы для визы. Мне осталось только пройти собеседование. Я волновалась, но справилась.
Программа Au pair заинтересовала меня возможностью уехать в другую страну, чтобы там поработать и пожить. К Германии я неравнодушна с детства. До этого уже приезжала сюда, учила язык, вот и решила совместить приятное с полезным.
Это отличная возможность выучить язык, ежедневно общаясь с его носителями. Кроме того, программа дает возможность подзаработать и набраться опыта работы с детьми. Правда, дети в Германии кардинально отличаются от детей в Беларуси.
Катя Садова приехала в Германию из России
Семью в Крефельде я нашла через агентство, которое ищет нянь и гувернанток по программе Au pair. Первое время очень странно жить у чужих людей, поэтому к выбору семьи надо подходить очень тщательно. Если с семьей повезет, то это даже не работа, а длительные каникулы: веселишься с детьми по будням, путешествуешь по Европе в выходные!
Работа гувернанткой в Германии - не предел мечтаний. Европа открывает большие возможности. Сейчас у меня есть время подтянуть немецкий язык, а потом мне бы хотелось поступить в немецкий университет и получить европейское образование. У меня есть диплом бакалавра московского вуза.
Анна Шамбир из Украины выбирала между Бельгией и Германией
Сначала я планировала приехать по программе Au pair в Бельгию, потому что в школе я изучала французский язык. А немецкий до этого я не знала. Но потом почитала в интернете истории тех, кто поехал в Германию, и подумала: если они смогли - я тоже смогу. Взвесила все, обдумала и остановилась на Германии. Во-первых, немецкий язык более востребован. Во-вторых, удобное расположение страны в центре Европы, можно много путешествовать. А это одна из главных моих целей на этот год.
Есть еще один большой плюс: программа в стране очень популярна, здесь много семей, заинтересованных в услугах Au pair. Меня очень хорошо приняли в семье в городе Брухзале, у которой двое детей. Семья, в которой я живу, советует мне уже сейчас подумать о том, что будет через год, когда моя программа закончится. Хочу учиться здесь в университете.
Самое неожиданное для меня в Германии - это, наверно, мое представление о беженцах. Когда я ехала в Германию, я слышала только негатив, но на месте познакомилась с другом семьи - иранцем, а на курсах - с девушкой-сирийкой. Это одни из самых приятных людей, с которыми я здесь общаюсь.
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