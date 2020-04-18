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Некоторые жители штатов Техас, Нью-Гэмпшир и Мэриленд недовольны ограничительными мерами на фоне коронавируса и выходят на демонстрации с требованием отмены режима самоизоляции.
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич получили наибольшую поддержку на первичных выборах демократов в штате Нью-Гэмпшир.
В США открылись первые избирательные участки. А в нескольких деревнях уже успели подвести итоги. В Диксвилл-Нотч победила Хиллари Клинтон. В Миллсфилде первым стал Дональд Трамп.
Вы знаете Трампа и Сандерса, но не Кейсика? Теперь это изменится. Удивительный результат республиканца Джона Кейсика - это хорошая новость с праймериз, считает корреспондент DW Инес Поль.
Причиной железнодорожной катастрофы в Баварии мог стать человеческий фактор. Демократ Сандерс и республиканец Трамп победили на праймериз в Нью-Гэмпшире. Дюссельдор наверстает упущенный карнавал.
В преддверии второго праймериз в Нью-Гэмпшире Джеб Буш, Крис Кристи и Джон Кейсик обрушились с критикой на лидеров первичных выборов в Айове Теда Круза, Дональда Трампа и Марко Рубио.
Многие американцы разочаровались в Обаме и теперь в знак протеста симпатизируют аутсайдерам. Это дает шансы Дональду Трампу на победу на первичных выборах в Айове, считает Инес Поль.
Немецкая печать комментирует результаты прошедших в американском штате Нью-Гэмпшир первичных выборов кандидатов на пост президента США от демократической и республиканской партий.
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