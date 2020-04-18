Нью-Гэмпшир

Комментарий: Тайный победитель Нью-Гэмпшира

Вы знаете Трампа и Сандерса, но не Кейсика? Теперь это изменится. Удивительный результат республиканца Джона Кейсика - это хорошая новость с праймериз, считает корреспондент DW Инес Поль.