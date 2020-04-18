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Нью-Гэмпшир

Protesters gather outside the Indiana governor's mansion in Indianapolis, Saturday, April 18, 2020, to protest against the governor's stay-at-home order to ease restrictions meant to control the spread of the coronavirus. (AP Photo/Michael Conroy) |

В США прошли протесты против ограничений из-за коронавируса 18.04.2020

Некоторые жители штатов Техас, Нью-Гэмпшир и Мэриленд недовольны ограничительными мерами на фоне коронавируса и выходят на демонстрации с требованием отмены режима самоизоляции.

Democratic U.S. presidential candidate Senator Bernie Sanders speaks to the media at a polling station at the McDonough School on Election Day in the New Hampshire presidential primary election in Manchester, New Hampshire, U.S., February 11, 2020. REUTERS/Mike Segar

Берни Сандерс победил на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире 12.02.2020

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич получили наибольшую поддержку на первичных выборах демократов в штате Нью-Гэмпшир.

Первые победы Клинтон и Трампа (08.11.2016) 08.11.2016

В США открылись первые избирательные участки. А в нескольких деревнях уже успели подвести итоги. В Диксвилл-Нотч победила Хиллари Клинтон. В Миллсфилде первым стал Дональд Трамп.
09.02.2016+++ Republican U.S. presidential candidate John Kasich reacts at his 2016 New Hampshire presidential primary night rally in Concord, New Hampshire February 9, 2016. REUTERS/Mary Schwalm +++ (C) Reuters/M. Schwalm

Комментарий: Тайный победитель Нью-Гэмпшира 10.02.2016

Вы знаете Трампа и Сандерса, но не Кейсика? Теперь это изменится. Удивительный результат республиканца Джона Кейсика - это хорошая новость с праймериз, считает корреспондент DW Инес Поль.

DW Новости за 100 секунд (10.02.2016) 10.02.2016

Причиной железнодорожной катастрофы в Баварии мог стать человеческий фактор. Демократ Сандерс и республиканец Трамп победили на праймериз в Нью-Гэмпшире. Дюссельдор наверстает упущенный карнавал.
06.02.2016 *** Republican U.S. presidential candidate businessman Donald Trump (R) puts his finger in front of his mouth and tells former Governor Jeb Bush (L) to be quiet as journalists watch the debate on monitors in the media filing center during the Republican U.S. presidential candidates debate sponsored by ABC News at Saint Anselm College in Manchester, New Hampshire February 6, 2016. REUTERS/Rick Wilking © Reuters/R. Wilking

Теледебаты республиканцев в США: аутсайдеры попытались взять реванш 07.02.2016

В преддверии второго праймериз в Нью-Гэмпшире Джеб Буш, Крис Кристи и Джон Кейсик обрушились с критикой на лидеров первичных выборов в Айове Теда Круза, Дональда Трампа и Марко Рубио.
08.01.2016 ***** A U.S. and Iowa state flags are seen next to a corn field in Grand Mound, Iowa, United States, August 16, 2015. Iowa will be the first state to hold its primary, with both Democratic and Republican events being held February 1, 2016. Picture taken August 16, 2015. REUTERS/Jim Young © Reuters/J. Young

Комментарий: Праймериз в США - страх, ненависть и мания величия 01.02.2016

Многие американцы разочаровались в Обаме и теперь в знак протеста симпатизируют аутсайдерам. Это дает шансы Дональду Трампу на победу на первичных выборах в Айове, считает Инес Поль.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Хилари Клинтон умеет побеждать, Барак Обама - восхищать 10.01.2008

Немецкая печать комментирует результаты прошедших в американском штате Нью-Гэмпшир первичных выборов кандидатов на пост президента США от демократической и республиканской партий.