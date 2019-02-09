Нужны ли бундесверу боевые дроны?

Оставшийся не у дел немецкий пилот какой-нибудь простаивающей из-за пандемии коронавируса авиакомпании в поисках нового места работы может сейчас натолкнуться в интернете на примерно такое объявление: "Вам предстоит дистанционно управлять беспилотным летательным аппаратом из кабины, находящейся в наземном контрольном центре(…). Управление дроном происходит с помощью высокотехнологичной спутниковой связи, а вам надлежит самостоятельно принимать решения, чтобы полет был надежным и эффективным".

Такого рода объявления публикует бундесвер. Пока речь идет об управлении с земли военными, но не вооруженными дронами, осуществляющими исключительно контрольные или разведывательные полеты. Но будь на то воля министерства обороны ФРГ, вскоре это может измениться. В Германии развернулась бурная дискуссия об оснащении бундесвера дронами, способными поражать наземные цели.

Немецким солдатам в Афганистане нужна защита

"Если прислушаться к желанию солдат, которое я, честно говоря, считаю вполне логичным, то многое говорит в пользу оснащения дронов оружием", - заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэер (Annegret Kramp-Karrenbauer) в декабре прошлого года, когда навещала военнослужащих из контингента бундесвера в Афганистане.

В Афганистане немцы используют израильские дроны Heron 1, оснащенные высокочувствительной электроникой, а также видео- и фотокамерами. Бундесвер намеревается с 2021 года перейти на другую модель - Heron TP. Этот беспилотник может непрерывно находиться в воздухе до 36 часов и способен нести вооружения. Такие дроны, уверена Крамп-Карренбауэер, могут лучше защищать солдат. "Мы должны серьезно себя спросить, - заявила она в Кундузе, - допустимо ли не использовать возможности в интересах сохранения жизни военнослужащих".

Аннегрет Крамп-Карренбауэер в Афганистане с солдатами бундесвера

Министру там рассказали, что уже возникали ситуации, при которых немецкие военнослужащие могли в режиме реального времени наблюдать с беспилотника готовящихся к атаке на них талибов, но ничего не могли предпринять, чтобы избежать нападения и обстрела.

В пользу переоснащения бундесвера боевыми дронами высказывался еще в 2012 году предшественник Крамп-Карренбауэер на посту главы Минобороны Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere), называл их "этически нейтральным оружием" и спрашивал: "Если на пилотируемых самолетах может быть установлено вооружение, то почему это нельзя делать на беспилотных летательных аппаратах"?

Аргументы главного военачальника в пользу боевых дронов

Но и Крамп-Карренбауэер, и де Мезьер - представители консервативного Христианско-демократического союза, а правительство в Германии коалиционное, консерваторы формируют его с социал-демократами, у которых к боевым беспилотникам отношение было и остается неоднозначным.

Поэтому, вырабатывая в 2017 году новое коалиционное соглашение, правительственные партнеры договорились принять решение на этот счет, предварительно проведя широкую дискуссию с учетом всех аспектов международного права, этических норм и положений немецкой конституции. Началом такой дискуссии стали слушания в министерстве обороны Германии в понедельник, 11 мая, состоявшиеся из-за эпидемии COVID-19 на два месяца позже, чем намечалось, и проходившие почти без публики, но с трансляцией в интернете.

Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) привел три главных аргумента в пользу перехода на боевые дроны. Во-первых, они, по его словам, дают более полное представление о происходящем и возможность действовать более обдуманно. Второе преимущество - выигрыш во времени для принятия решения людьми, которые не обречены на роль безучастных созерцателей. Третий аргумент генерала Цорна - повышенная точность нанесения ударов по целям, что он объясняет значительно меньшим калибром вооружений боевых дронов по сравнению с боевыми самолетами и возможностью в самый последний момент отменить атаку.

Левые и "зеленые" категорически против вооруженных беспилотников

Позицию главного немецкого военачальника в ходе слушаний в министерстве обороны поддержали депутаты бундестага как из фракции правящих консерваторов, так и из двух оппозиционных - либеральной Свободной демократической партии (СвДП) и "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из СвДП назвала "безумием" использовать невооруженные беспилотники. Депутаты, по ее словам, просто обязаны принять решение о переходе на боевые дроны, поскольку армия в Германии парламентская, и члены бундестага должны обеспечить максимально возможную защиту солдат бундесвера.

Эксперт по вопросам обороны из АдГ Рюдигер Лукассен (Rüdiger Lucassen) в качестве дополнительного аргумента в пользу оснащения дронов вооружением назвал фактор сдерживания противника.

Но весомые доводы есть и у противников боевых дронов. Катя Койл (Katja Keul) из партии "Союз-90"/"зеленые" уверена, что боевые дроны с самого начала разрабатывались для того, чтобы вести боевые действия в обход международного права. "Я не вижу в настоящий момент ни одного возможного сценария, - заявила она, - при котором бундесвер был бы вынужден применять такие вооружения".

Решительно против боевых дронов высказываются посткоммунисты из Левой партии. Депутат Тобиас Пфлюгер (Tobias Pglüger) напомнил, что другие государства используют их для целенаправленных ликвидаций в нарушение международного права, а его коллега по фракции Андрей Хунко (Andrej Hunko) вообще назвал слушания в Минобороны "фарсом", поскольку решение об оснащении дронов бундесвера вооружением уже фактически принято.

Петер Беккер

Негативный пример США и "феномен джойстика"

Разделились и мнения экспертов по международному праву. Одни называют боевые дроны просто высокоточным оружием, которое может применяться против определенных военных целей в соответствие с международными правилами ведения войн, другие называют правовые рамки настолько размытыми, что рядом с каждым пилотом дрона должен сидеть юридический консультант, решающий, правомерно ли нанести удар или нет.

К тому же, указывает например немецкий юрист Петер Беккер (Peter Becker), велик риск возникновения так называемого "феномена джойстика", о котором рассказывали американские дрон-пилоты бывшему президенту США Бараку Обаме - снижение порога применения оружия против человека.

Американская практика применения боевых дронов для борьбы с международным терроризмом вообще оказывает едва ли не решающее влияние на ход немецкой дискуссии на эту тему. После каждой такой американской атаки, нередко приводящей к гибели посторонних людей, журналисты неизменно допытываются у представителей немецкого правительства, считают ли они действия США соответствующими международному праву. От ответов спикеры министерств стараются уходить. Вот и сам организовавший слушания в министерстве обороны его парламентский статс-секретарь Петер Таубер (Peter Tauber) признал наличие "большого числа дилемм, связанных с применением таких дронов".

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