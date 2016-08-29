Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ночь длинных ковшей

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ночь длинных ковшей".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Вторая "ночь длинных ковшей" - в Москве снова сносят павильоны у метро 29.08.2016

В полночь 29 августа коммунальные службы столицы начали демонтаж торговых павильонов, признанных незаконными. Объяснение мэрии: здания нарушают правила безопасности. Собственникам, которые официально согласились на демонтаж, предложена компенсанция 51-55 тысяч рублей за квадратный метр.
Bildergalerie zum Thema Abriss illegale Bauten in Moskau, die unsere Korrespondentin in Moskau Yuliya Wischnewetskaya heute gemacht hat. Auf den Bildern sind illegale Bauten, die durch die Entscheidung der Behörden in Moskau abgerissen worden sind. Schlüsselwörte: Russland, Moskau, illegale Bauten, Abriss, Yuliya Wischnewetskaya Copyright: DW/Y. Wischnewetskaya

Исчезновение столичных ларьков (фоторепортаж) 29.08.2016

В ночь с воскресенья на понедельник, 29 августа, в Москве были снесены несколько десятков торговых павильонов. Это уже вторая в 2016 году "Ночь длинных ковшей". Репортаж DW.
Die türkische Kiosk-Besitzerin Aynur spricht am 21.05.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) in der Keupstrasse in ihrem Laden. Der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan kommt am Samstag (24.05.2014) nach Köln. Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa: Viel Rückhalt für Erdogan bei Türken in Deutschland - Heimspiel Köln vom 22.05.2014) | picture-alliance/dpa/O. Berg

Почему в Германии не сносят торговые павильоны 29.08.2016

В ночь на понедельник в Москве опять стали сносить торговые павильоны, признанные самостроем. В городе оценивают это по-разному. А как обстоит дело с такими киосками в Германии?
Februar 2016 Demolition of a multi storey shopping centre outside krasnopresnenaya Metro Station (Moskau, Russland); Copyright: DW/F. Clark

Комментарий: "Ночь длинных ковшей" - припомнят всё 16.02.2016

Московские власти думают, что снос торговых павильонов не будет иметь последствий. Не заблуждаются ли они? Мнение Константина Эггерта - специально для DW.