Исчезновение столичных ларьков (фоторепортаж)

В ночь с воскресенья на понедельник, 29 августа, в Москве были снесены несколько десятков торговых павильонов. Это уже вторая в 2016 году "Ночь длинных ковшей". Репортаж DW.