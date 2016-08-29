Ночь длинных ковшей

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В полночь 29 августа коммунальные службы столицы начали демонтаж торговых павильонов, признанных незаконными. Объяснение мэрии: здания нарушают правила безопасности. Собственникам, которые официально согласились на демонтаж, предложена компенсанция 51-55 тысяч рублей за квадратный метр.