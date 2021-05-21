Норвежский Хельсинкский комитет создан на основе международных Хельсинкских соглашений, подписанных в 1975 году 35-ю государствами в столице Финляндии.

Неправительственная некоммерческая организация "Норвежский Хельсинкский комитет", созданная в 1977 году, работает в сфере защиты прав человека. Комитет следит за их соблюдением в Европе, Центральной Азии и Северной Америке, проводит исследования, занимается обучением в области прав человека и поддерживает независимые демократические институты и организации.