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Норвежский Хельсинкский комитет

Норвежский Хельсинкский комитет создан на основе международных Хельсинкских соглашений, подписанных в 1975 году 35-ю государствами в столице Финляндии.

Неправительственная некоммерческая организация "Норвежский Хельсинкский комитет", созданная в 1977 году, работает в сфере защиты прав человека. Комитет следит за их соблюдением в Европе, Центральной Азии и Северной Америке, проводит исследования, занимается обучением в области прав человека и поддерживает независимые демократические институты и организации.