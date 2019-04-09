 Норвегия обеспокоена российскими учениями в Арктике | Новости из Германии о Европе | DW | 06.08.2019

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Европа

Норвегия обеспокоена российскими учениями в Арктике

В Осло считают, что Россия действует все более напористо в непосредственной близости от норвежских берегов.

В Арктике

В Арктике

Власти Норвегии выразили обеспокоенность по поводу российских учений в Арктике "Центр-2019", которые планируется начать в конце августа. В заявлении министерства обороны Норвегии, опубликованном во вторник, 6 августа, их назвали тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа. Норвежские власти указывают, что учения пройдут недалеко от побережья провинций Нордланд и Тромсё.

Ожидаемые российские маневры показывают, что Россия увеличивает свою военную активность  и проводит учения все чаще и все ближе к границам западных стран, говорится в заявлении. "Россия действует все более напористо в непосредственной близости от нас. Норвегия обеспокоена этим и будет внимательно следить за учениями", - добавили в министерстве.

Контекст

В Петербурге начал работу Международный арктический форум. Изменение климата может сделать Арктику открытой для судоходства и добычи ресурсов, а также усиливает борьбу за влияние в регионе. (09.04.2019)

Генсек НАТО рассказал газете Die Welt об открытии Москвой законсервированных военных баз СССР, размещении в Арктике нового вооружения и радаров, а также использовании новых ледоколов. (17.11.2017)

Намеченные на август-сентябрь учения "Центр-2019" были анонсированы еще в декабре 2019 года. В ходе маневров, которые пройдут вдоль Северного морского пути в российском Заполярье, будет опробована военная техника, специально разработанная для военных действий в Арктике. 

Норвегия обвиняла Россию в глушении сигнала GPS

Отношения России со странами Скандинавии стали напряженными с марта, когда Норвегия и Финляндия обвинили российскую сторону в нарушении сигнала GPS во время масштабных учений НАТО. Они заявили, что глушение сигнала подвергает риску гражданские и военные самолеты в регионе.

Россию также обвинили в блокировке сигнала во время учений альянса Trident Juncture, которые проводились в Норвегии в октябре и ноябре 2018 года. При этом Москва отрицала свою причастность.

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