 Новым премьер-министром Финляндии стала 34-летняя Санна Марин | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2019

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Европа

Новым премьер-министром Финляндии стала 34-летняя Санна Марин

Предыдущий премьер ушел в отставку на фоне скандала вокруг забастовки почтовых работников. Пятипартийная коалиция продолжит работу с новой главой правительства - министром транспорта Санной Марин.

Санна Марин

Санна Марин

Новым премьер-министром Финляндии после ушедшего в отставку лидера Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне станет 34-летняя министр транспорта и коммуникаций Санна Марин. Ее кандидатура победила на внутрипартийном голосовании в воскресенье, 8 декабря. Предыдущий премьер, Антти Ринне, пробыл в должности только около полугода и ушел в отставку на фоне скандала вокруг забастовки сотрудников финской почты. Марин стала одной из самых молодых премьер-министров в мире.

Контекст

Финские диппредставительства в РФ с 1 сентября 2019 года перестанут делать исключения из общепринятой практики касательно документов, необходимых для получения шенгенской визы. (01.08.2019)

Отставку премьера Антти Ринне вызвал конфликт вокруг государственной почтовой службы, которая пыталась понизить зарплату сотрудникам. (03.12.2019)

Конфликт в правящей коалиции был вызван намерением руководства государственной почтовой службы заключить с 700 сортировщиками посылок новое трудовое соглашение, которое привело бы к снижению их зарплат. После забастовки работников почты вопрос о трудовом соглашении был снят с повестки дня.

Однако оппозиционные политики потребовали от министра по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпы Паатеро информацию о том, поддерживало ли правительство запланированные изменения. 29 ноября социал-демократ Сирпа Паатеро ушла в отставку. После этого под огонь критики попал Антти Ринне.

Согласно заявлениям партийных лидеров, пятипартийная коалиция продолжит свою работу после смены премьера с Антти Ринне на Санну Мартин.

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