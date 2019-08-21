 Новым послом США в РФ может стать заместитель госсекретаря Салливан | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Новым послом США в РФ может стать заместитель госсекретаря Салливан

Вероятный будущий посол США в Москве руководил взаимодействием с Россией по вопросам безопасности. Ожидается, что Джон Салливан будет назначен уже в ближайшее время.

Джон Салливан (апрель 2018 г.)

Джон Салливан (апрель 2018 г.)

Следующим послом США в России будет назначен Джон Салливан, нынешний заместитель госсекретаря Майка Помпео. В ближайшее время ожидается официальное назначение Салливана, одобренное президентом США Дональдом Трампом, сообщает в пятницу, 11 октября, The Wall Street Journal. Из публикации следует, что в Кремле уже согласились аккредитовать Салливана.

Контекст

Отправленный в отставку глава Госдепа США должен был доносить до своих партнеров в ЕС и НАТО переменчивую политику президента Трампа. Добиться успеха на этом поприще он не смог. (13.03.2018)

В НАТО хотят продолжать диалог с Россией, но пока Москва продолжает свою политику, альянс ищет новые инструменты защиты. Репортаж DW из Брюсселя. (27.04.2018)

После увольнения экс-госсекретаря США Рекса Тилерсона Джон Салливан исполнял обязанности главы внешнеполитического ведомства. В своей нынешней роли заместителя Майка Помпео Салливан руководил взаимодействием с Россией по вопросам борьбы с терроризмом и стратегической безопасности. Кроме того, по неофициальным сообщениям, Салливан сыграл ключевую роль в высылке российских дипломатов после отравления в 2018 году бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Англии.

Ранее должность посла США в РФ в течение двух лет занимал Джон Хантсман, который ушел в отставку в августе. Политологи предполагают, что Хантсман планирует баллотироваться на пост губернатора своего штата Юты. Хантсман уже был губернатором там с 2005 по 2009 годы.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Президент США Дональд Трамп

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Россияне и Трамп: фигурантов все больше

    Чем дальше заходит расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года, тем больше появляется в деле подозреваемых и возможных причастных. DW рассказывает о тех, кого СМИ и официальные лица называют в первую очередь.

  • Эмин Агаларов с мисс Вселенная и Дональдом Трампом

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Эмин Агаларов: певец и деловой человек

    Эмин Агаларов учился пению у Муслима Магомаева, а бизнесу - у своего отца Араса Агаларова, основателя Crocus Group. В 2013 году в Лас-Вегасе Агаларовы познакомились с Дональдом Трампом, вместе провели в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и продолжали общаться. Но в 2019 году Эмин отменил тур по США. Спецпрокурор Мюллер хочет допросить его по делу о вмешательстве в выборы, что грозит задержанием.

  • Ринат Ахметшин

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Ринат Ахметшин: российский лоббист

    На экс-офицера советской контрразведки обратили внимание после его участия во встрече с Дональдом Трампом-младшим в 2016 году. Он утверждает, что попал туда случайно. У Ахметшина, официально зарегистрированного в США в качестве лоббиста, богатая профессиональная история: он агитировал против "акта Магницкого", а в 2010 году сотрудничал с другим фигурантом дела о выборах - Константином Килимником.

  • Мария Бутина

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Мария Бутина: заговор против США

    В 2015 году 27-летняя Бутина оказалась в Лас-Вегасе на пресс-конференции Дональда Трампа. Будущий кандидат в президенты предложил ей задать вопрос, она спросила о его российской стратегии. Просто случайность? Об этом многие спрашивают сейчас, когда Бутина признала вину в заговоре против США, где ее считают агентом Москвы. Но формально арест Бутиной ФБР в 2018 году не относится к ведомству Мюллера.

  • Наталья Весельницкая

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Наталья Весельницкая: адвокат или агент?

    До 2016 года Весельницкая - адвокат, мало известный за пределами Московской области. Но в 2015-м она стала представлять в США интересы семьи Агаларовых и приняла участие в защите Дениса Кацыва, обвиняемого в отмывании денег по делу, связанному с "актом Магницкого". В США подозревают, что она обманывала американский суд, а также тайно представляла власти РФ на встрече с людьми Трампа в 2016 году.

  • Сергей Горьков

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Сергей Горьков: экс-председатель Внешэкономбанка

    Зачем Сергей Горьков, глава госбанка, действующего на основе особого закона РФ, встречался с Джаредом Кушнером в 2016 году сразу после победы Трампа на выборах? Версия CNN: обсуждался неофициальный канал связи с Путиным. Версия Кушнера: он хотел представиться в качестве члена переходной команды Трампа. Версия Горькова, с июля 2018 года замминистра экономики РФ: говорили о бизнесе по недвижимости.

  • Кирилл Дмитриев

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Кирилл Дмитриев: глава Российского фонда прямых инвестиций

    РФПИ создан в 2011 году для привлечения иностранных инвестиций в РФ. С 2015 года - под санкциями США. Три журналиста CNN были уволены после сообщения о встрече Дмитриева в 2017 году с Энтони Скарамуччи, будущим пресс-секретарем Белого дома. Они действительно встречались в Давосе. В том же году Дмитриев встречался с основателем американской ЧВК Blackwater и бизнес-партнером Трампа Эриком Принсом.

  • Константин Килимник (на фото слева)

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Константин Килимник: "серый кардинал"

    Украинско-российский политтехнолог, подозреваемый в работе на разведку РФ (на фото слева). В 2016 году Пол Манафорт переписывался с ним, интересуясь отношением Олега Дерипаски к кампании Трампа. Манафорт и Килимник встречались дважды в 2016 г. Впервые о нем рассказала The New York Times в июне 2018 г. Обвиняется в препятствии правосудию США. Почти на всех известных фото отворачивается от камеры.

  • Сергей Кисляк

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Сергей Кисляк: экс-посол РФ в США

    В 2016 году встречался с Джеффом Сешнсом, будущим Генпрокурором США, Джаредом Кушнером, зятем Трампа и членом его предвыборной команды, и с Майклом Флинном, будущим советником президента по безопасности. Встречи, о которых стало известно в 2017 году, стали ключевыми эпизодами в расследовании Мюллера. CNN назвал Кисляка главным российским шпионом. Власти РФ категорически отвергают эти обвинения.

  • Здание Trump International Hotel в Вашингтоне

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Андрей Николаев: волонтер в команде Трампа

    В июле 2018 года The Washington Post назвала российского олигарха Константина Николаева спонсором Марии Бутиной со связями в администрации президента РФ. А в 2016 году его сын Андрей Николаев был волонтером в предвыборной команде Трампа. Во время инаугурации Трампа в 2017 году Константин Николаев присутствовал в вашингтонском Trump International Hotel. Следствие продолжает изучать эту историю.

  • Евгений Пригожин

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Евгений Пригожин: владелец "фабрики троллей"

    В феврале 2018 года спецпрокурор Мюллер обвинил в фальсификации выборов в США бизнесмена Евгения Пригожина и 12 россиян - сотрудников "Агентства интернет-исследований". Среди прочего "фабрика троллей" организовывала в США митинги и манипулировала соцсетями. "Американцы очень впечатлительные люди, - цитировало Пригожина вскоре агентство РИА "Новости". - Если они хотят видеть дьявола, пусть видят".

  • Иван Тимофеев

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Иван Тимофеев: неудачливый посредник

    Преподаватель МГИМО МИД России, с 2011 года программный директор НКО "Российский совет по международным делам", с 2015 года - руководитель программы "Институты евроатлантической безопасности" Валдайского клуба. Политический советник Трампа Джордж Пападопулос обменивается с ним мейлами и общается по скайпу весной 2016 года. Предположительно, он искал через Тимофеева контакты в МИД РФ.

  • Экран и клавиатура компьютера во время хакерской атаки

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Fancy Bear, Cozy Bear, Guccifer 2.0: хакеры

    Группировки российских хакеров, скрывавшиеся под названиями Fancy Bear и Cozy Bear, а также хакер под никнеймом Guccifer 2.0, предположительно, осуществили успешную кибератаку на серверы Национального комитета Демократической партии США. В июне 2018 года в США были обвинены во вмешательстве в выборы 12 служащих ГУ Генштаба РФ (или ГРУ). Предполагается, что это - те самые "медведи-стиляги".

    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


Смотреть видео 03:37

Мемуары Сноудена: о жизни в России и всесилии спецслужб США

Контекст

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

Около 40 россиян обвиняются или подозреваются во вмешательстве в выборы президента США или в попытке повлиять на Дональда Трампа и его команду. Подробности в фотогалерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мемуары Сноудена: о жизни в России и всесилии спецслужб США  

Доклад Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США почти готов  

США намерены снизить зависимость стран Европы от энергоносителей из России  

Также по теме

USA | Donald Trump | Flughafen Morristown

Трамп поддержал возвращение России в состав G8 21.08.2019

Президент США высказался за расширение формата G7. Он также не исключил, что может номинировать на пост нового посла в России замгоссекретаря Джона Салливана.

USA Mike Pompeo - Trumps Kabinett

Новый госсекретарь США готов прекратить "мягкую политику" в отношении РФ 12.04.2018

По мнению Майка Помпео, больше нельзя мириться с "агрессивными действиями России". Однако возможности для диалога с Москвой нужно сохранить, полагает экс-глава ЦРУ и преемник Тиллерсона.

Pakistan Islamabad US-Außenminister Rex Tillerson |

NYT: Тиллерсона может скоро сменить директор ЦРУ 30.11.2017

СМИ вновь предрекают отставку главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона. Сменить его может глава ЦРУ Майк Помпео. Белый дом поспешил опровергнуть сообщение.

Реклама

Самые читаемые

Что известно об испанском спонсоре ФБК  

В ФРГ солдата уволили из-за отказа пожать руку женщине  

Общение Зеленского с прессой: сверху президент, снизу хамон и жареные цыплята  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно