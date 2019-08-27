Новый украинский премьер Алексей Гончарук и его команда: что ждет страну?

Верховная рада девятого созыва на первом заседании избрала нового премьер-министра Украины. За 35-летнего юриста Алексея Гончарука проголосовали 290 из 450 народных депутатов. Он стал самым молодым премьером, когда-либо возглавлявшим украинское правительство. "Он профессионал и хорошее подспорье нашей команде и государству", - сказал DW новоизбранный председатель Верховной рады, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Кандидатуру Гончарука внес на рассмотрение парламента президент Владимир Зеленский, Фракции партий "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность"," Голос" и "Батькивщина" за него не голосовали. "Нас лишили возможности обсудить эту кандидатуру, а поставили перед фактом: голосуйте. Мы не услышали его позицию по реформам медицины, образования, не поняли его тактику по оккупированным территориям, а получили лишь набор красивых фраз. Из них не понятно, чем будет заниматься кабинет министров", - говорит заместитель лидера партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

Кандидатуру Гончарука внес на рассмотрение президент Зеленский

"Он молодой - и все. Никто не знает, кто он и что он. На заседание нашей фракции он не приходил. Хотя раньше Зеленский обещал, что все чиновники будут участвовать в конкурсе, что они будут специалистами, которых знает вся Европа", - отмечает сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" Вадим Рабинович.

Целенаправленный командный игрок

Последние три месяца Алексей Гончарук был заместителем по экономическим вопросам главы Офиса президента Андрея Богдана. Кроме того, он руководил экспертным центром при кабинете министров "Офис эффективного регулирования BRDO", который был создан в 2015 году при финансовой поддержке Евросоюза бывшим министром экономического развития и торговли Айваросом Абромавичусом. Центр занимался разработкой экономических реформ Украины.

Одной из основных задач BRDO под руководством Гончарука была дерегуляция бизнеса. "Мы все работали на результат, доводили начатые проекты до конца, действовали всегда командой. За три с половиной года нам удалось продвинуть 70 инициатив, которые экономят бизнесу 100 миллионов долларов ежегодно", - вспоминает преемник Гончарука на посту главы BRDO Алексей Дорогань. Он называет нынешнего украинского премьер-министра чрезвычайно целенаправленным и мотивированным человеком, умеющим находить системный подход к решению любого вопроса.

Выступление Владимира Зеленского в парламенте, 29 августа 2019 года

В короткой биографической справке о Гончаруке, размещенной на сайте BRDO, говорится, что он профессиональный юрист, адвокат, магистр государственного управления и доктор наук в области философии права. Новый премьер считается одним из ведущих экспертов в сфере инвестирования в строительство жилья в Украине. В его послужном списке - место управляющего партнера в юридической фирме Constructive Lawyers и должность советника на общественных началах экс-министра экологии и природных ресурсов в правительстве Арсения Яценюка.

Главный вызов для нового премьера

Политический опыт нового главы правительства Украины был не особенно удачным. На парламентских выборах в 2014 году он возглавлял избирательный список либеральной и прозападной партии "Сила людей", но ей удалось набрать всего 0,11 процента голосов. В 2018 году Гончарук входил в координационный совет праволиберального общественно-политического движения "Люди важны", однако оно так и не покинуло пределы периферии политической жизни Украины.

Соратник Гончарука по движению, бывший заместитель председателя Стратегической группы советников при кабинете министров Павел Кухта характеризует Гончарука как профессионального управленца. "Это молодой и очень трудолюбивый человек либеральных взглядов, - говорит он в беседе с DW. - Он проактивный, инициативный - настоящий представитель нового поколения реформаторов". Кухта считает, что правительство Гончарука продолжит курс реформ, начатых Зеленским. Главным вызовом для него, по мнению собеседника DW, может стать политическое влияние на работу правительства - в этом вопросе опыта у Гончарука еще нет.

Компромиссная фигура?

Исполнительный директор Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук считает, что Алексей Гончарук стал компромиссной фигурой в договоренностях президента Владимира Зеленского с различными группами влияния, в частности, с крупным бизнесом, и западными партнерами. Она убеждена, что репутация Гончарука, его имидж человека нового поколения, поддерживающего сотрудничество Украины с международными организациями, поможет стране и в дальнейшем заручиться поддержкой Международного валютного фонда (МВФ).

Утверждение нового состава правительства в Раде, 19 августа 2019 года

Вместе с тем, Конончук опасается, что новому премьеру будет сложно проявлять самостоятельность: кандидатуру Гончарука лоббировала команда Зеленского, говорит она, и чтобы его инициативы получали поддержку у депутатов, главе правительства придется следовать "линии правящей партии" - "Слуги народа".

Пока же, по мнению Конончук, неясно, какого именно курса будет придерживаться эта партия, и станут ли ее приоритетом обещанные президентом Зеленским реформы. Сам Гончарук, в свою очередь, выступая в Раде, рассказал, что в его планы входят приватизация крупных предприятий, снижение процентной ставки по кредитам и продолжение сотрудничества с международными партнерами и кредиторами, в том числе, МВФ. Новый глава правительства также пообещал провести тщательные кадровые чистки в госаппарате и сосредоточить деятельность кабинета министров на экономическом росте Украины.

Новое старое правительство

В ходе первого заседания Верховная рада утвердила и новый состав правительства. Два министра были назначены по квоте президента. Министром иностранных дел стал Вадим Пристайко - заместитель главы Офиса президента по внешнеполитическим вопросам, бывший глава Миссии Украины при НАТО.

Министром обороны назначен Андрей Загороднюк - ранее внештатный советник президента Владимира Зеленского и член наблюдательного совета "Укроборонпрома". В 2015-2017 годах Загороднюк был руководителем Проектного офиса реформ при Министерстве обороны.

Главой Службы безопасности Украины (СБУ) стал Иван Баканов - один из основателей "Студии Квартал-95". С мая этого года Баканов занимал пост первого заместителя главы СБУ.

Вопреки обещаниям команды Зеленского не оставлять в новом правительстве членов кабинета экс-премьера Гройсмана, министерство финансов по-прежнему будет возглавлять Оксана Маркарова. "Она профессиональный человек, нам надо готовить бюджет", - заявил глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Пост министра внутренних дел остался у Арсена Авакова - несмотря на акцию протеста против его назначения, проходившую у здания Верховной рады, и сдержанное негодование некоторых членов фракции "Слуга народа".

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