Новый расклад сил в Сирии: Россия и Израиль против Ирана?

Министр репатриации и интеграции Израиля Йоав Галант объявил в конце января о дипломатическом успехе правительства страны. У Тель-Авива, по словам министра, есть план, цель которого - вытеснить иранских военных из Сирии. И в этом Израиль может рассчитывать на поддержку России. Израильский министр отметил, что тесное сотрудничество между Москвой и Тегераном подходит к концу.

Пока России приходилось бороться с сирийскими антиправительственными группировками, в Москве считали Иран и его союзников из движения "Хезболлах" своими партнерами, отметил Галант. Однако сейчас ситуация изменилась, и Москва поворачивается в сторону Тель-Авива. "Как Израиль, так и Россия заинтересована в изгнании Ирана из Сирии", - заявил министр.

Российско-израильское сотрудничество

Израильские военные на Голанских высотах, 20 января 2019 года

Первоначально российская сторона воздерживалась от публичных комментариев на эту тему. В Москве даже раскритиковали Израиль за авиаудары, нанесенные по иранским целям в Сирии 20 и 21 января.

"Практика произвольного нанесения силовых ударов по территории суверенного государства - в данном случае речь идет о Сирии - должна быть исключена", - заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. "Мы должны не допустить превращения Сирии, пострадавшей за последние годы вооруженного конфликта, в арену сведения геополитических счетов", - добавила она.

Однако вслед за этим Москва четко дала понять, что Израиль является ее союзником. "Мы ни в коей мере не пренебрегаем важностью мер, необходимых для обеспечения прочной безопасности Израиля", - заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "Израильтяне это знают, США это знают, все остальные это знают, включая иранцев, турок и сирийское правительство. Это один из приоритетов России", - отметил замминистра.

Россия и Израиль объединяются против Ирана?

Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин в Москве, 11 июля 2018 года

Политическому сближению России с Израилем предшествовали интенсивные дипломатические контакты в 2018 году. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве - в последний раз он посетил российскую столицу в июле 2018 года.

Обе страны заинтересованы в том, чтобы вытеснить Иран из Сирии. Израиль рассматривает присутствие шиитского государства в непосредственной близости от своих границ как серьезную угрозу. В свою очередь для России Иран является фактором нестабильности, подрывающим усилия Москвы по установлению в Сирии перемирия после восьми лет войны.

Израиль рассматривает присутствие иранских наемников в Сирии как серьезную угрозу

Похоже, что политическое отчуждение между Москвой и Тегераном уже привело к незначительным столкновениям между двумя крупными союзниками президента страны Башара Асада - Россией и Ираном. Это произошло в стратегически важной долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама, причем обе стороны применили бронетехнику, пулеметы и гранатометы. По оценкам Spiegel Online, речь может идти о нескольких десятках, а, возможно, и о 200 погибших.

Москва балансирует между Тель-Авивом и Тегераном

В то же время Рами Абдулрахман, глава базирующейся в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека, считает, что говорить о вооруженном конфликте все же преждевременно. По его словам, Россия действительно пытается уменьшить влияние Ирана в регионе, однако до боев дело еще не дошло.

Министр обороны Ирана Амир Хатами во время своего визита в Дамаск, июль 2018 года

Впрочем, по некоторым данным, российские военные, которые выполняют в Сирии и функции военной полиции, задержали несколько иранских наемников, терроризировавших гражданское население, отмечает Абдулрахман. По его словам, в общей сложности в стране находятся около 3000 нанятых Ираном сирийских солдат. Это не шииты, а сунниты, подчеркивает эксперт. "Эти люди воюют на стороне Ирана только ради денег", - поясняет он в интервью DW.

В иранских СМИ также не было сообщений о вооруженных столкновениях между Россией и Ираном. Между тем иранское агентство IRNA накануне сообщило, что российский зенитно-ракетный комплекс С-300 не был задействован для отражения израильского авиаудара в Сирии.

С соответствующей критикой выступил председатель комиссии по иностранным делам и национальной безопасности иранского парламента Хешматолла Фалахатпише: он заявил, что если российская противоракетная оборона будет выполнять свои функции, Израиль не сможет столь просто осуществлять авианалеты на Сирию. Фалахатпише также предположил, что Израиль координирует воздушные атаки с российскими военными в Сирии.

В данный момент Москва явно пытается балансировать между Израилем и Ираном. "Но я не думаю, что Россия захочет управлять Сирией в одиночку, без какого-либо участия Ирана", - отмечает глава Сирийского наблюдательного совета по правам человека.

Асад больше не обладает монополией на принятие решений

Вместе с тем Абдулрахман подчеркивает, что решение о присутствии Ирана в Сирии находится не только в руках Асада. "Сирийский режим больше не обладает монополией на принятие решений в стране. За пределами столицы есть районы, находящиеся под контролем иранских вооруженных формирований и "Хезболлах", - рассказывает эксперт.

При этом стоит отметить, что полностью вытеснить Иран из Сирии было бы крайне сложно - в том числе и по той причине, что иранские бизнесмены активно скупают недвижимость в Дамаске. Их присутствие должно укрепить, по меньшей мере, экономические связи между обеими странами.

Тем временем Израиль пытается удерживать Иран как можно дальше от своих границ. Тель-Авив может рассчитывать на поддержку Москвы и в этом вопросе. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, России в 2018 году удалось убедить Иран отодвинуть свои войска на расстояние не ближе 85 км от сирийско-израильской границы. Продвигать свои интересы в Сирии Тегерану становится все труднее.

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