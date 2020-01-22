Новый министр культуры РФ стерла старые записи в ЖЖ

Ольга Любимова, ставшая министром культуры в правительстве Михаила Мишустина, стерла старые посты в "Живом журнале". Об этом в ночь на четверг, 23 января, сообщает издание "Медиазона".
Любимова с 2006 по 2010 годы вела блог по адресу kropalik.livejournal.com, в котором откровенно писала как о личной жизни, так и о своих политических и гражданских взглядах. Там же она, к примеру, написала, что "ни хрена не культурный человек", поскольку "просто не переносит" оперу, балет, классическую музыку, музеи, ничего не понимает в артхаусном кино и с симпатией относится к Гришковцу. Хотя, возможно, будущий министр шутила. Выросшая в семье творческой московской интеллигенции, сама Любимова окончила факультет журналистики МГУ, а затем факультет театроведения ГИТИСа.
Оппозиционер Алексей Навальный, комментируя посты Любимовой в ЖЖ, отметил в своем Twitter, что "никогда еще знаменитый анекдот про прачечную не был так близок к жизни". В то же время, многие пользователи Сети поддержали Любимову, хваля ее за откровенность и отсутствие пафоса. В частности, Любимова стала первым российским министром, признавшемся в том, что в юности пробовала наркотики.
До назначения министром культуры 39-летняя Любимова была главой департамента кино в Минкульте, до этого много лет работала на телевидении. И, кстати, отмечала, что "в огромном количестве" поддерживает артхаус и авторское кино.
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Автор: Ксения Сафронова