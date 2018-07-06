Новый лидер ОГП ждет от властей Беларуси реальных уступок

Василий Поляков, который на очередном съезде Объединенной гражданской партии (ОГП) Беларуси в воскресенье, 8 июля, набрал почти 70% голосов делегатов, стал ее новым лидером. Поляков не видит перспектив сотрудничества с нынешними белорусскими властями, обещает активно работать с каждым партийцем, а также призывает других оппозиционеров решиться на определение единого кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью DW сразу после окончания съезда ОГП.

Deutsche Welle: Что вы собираетесь делать для того, чтобы ваша партия стала более популярной?

Василий Поляков: Надо работать. Последняя избирательная кампания, местные выборы, показала, что людям интересна альтернативная позиция, когда мы выходили с партийными флагами, это привлекало внимание избирателей. Но мне кажется, что необходимо, чтобы было больше позитива. Люди реагируют на позитив, а не на то, что нас бьют и преследуют.

Василий Поляков

Каждая акция (протеста. - Ред.) требует подготовки, и я против того, чтобы мы просто призывали людей идти на баррикады. Важно выходить на баррикады, когда власть не решает какие-то проблемы, а создает их, как это было с декретом "о тунеядцах". Тогда и общество было готово выходить на улицы, и политические партии не могли оставаться в стороне.

Но если просто призывать людей выйти на улицы, чтобы показать, какой преступный в стране режим, нас будут бить, и весь мир это увидит. На сегодняшний день это не так актуально и интересно, и такая активность только отпугивает потенциальных активистов и будет иметь не позитивный результат, а как раз наоборот.

- Как вы собираетесь налаживать отношения с другими оппозиционными структурами?

- В первую очередь мы будем работать с правоцентристской коалицией, в которую кроме нас входят движение "За свободу" и партия Белорусская христианская демократия. Нас ожидают важные электоральные кампании, как то парламентские и президентские выборы. Мы предлагаем для выборов главы государства провести праймериз (для выборов единого кандидата от оппозиции. - Ред.), и нам хотелось бы, чтобы в них участвовала широкая коалиция - и правые структуры, и левые, все те, кто является носителем демократических ценностей.

- Представляете ли вы себе возможность сотрудничества с белорусскими властями?

- Я пока не вижу никаких перспектив сотрудничества с властями. Складывается такая ситуация, что все-таки приходится идти на контакт с ними, когда съезд партии принимает какие-то изменения в устав организации, и эти изменения должны пройти утверждения в Минюсте. Это вынужденные отношения с властью, чисто процедурные вопросы.

Я считаю недопустимым сегодня встраиваться в систему власти, которая будет пытаться показать зарубежным структурам, что у нас тут демократия. Пример того - назначение в парламент двух представителей оппозиции по итогам последних выборов в Палату представителей. А на самом деле ничего не меняется, и власти не собираются ничего делать. Мы были бы готовы к сотрудничеству, но на условиях, если бы были реальные уступки со стороны властей в плане шагов в сторону демократизации.

- Почему в вашей партии не так быстро происходил процесс омоложения руководящих органов, ведь прежний лидер ОГП руководил партией целых 18 лет?

- Это на уровне лидера, а его заместители менялись, обновление происходило. Да, Анатолий Лебедько действительно возглавлял партию 18 лет, но внутрипартийная демократия присутствовала. Два года назад, на предыдущем съезде, я не согласовывал с Анатолием свое выдвижение на пост председателя партии и получил неплохую поддержку, после чего стал заместителем председателя партии. Вся система у нас не позволяла лидеру принимать единоличные решения или навязывать их, так что у нас и раньше были демократические процедуры, обновление в определенной степени имело место.

- В чем будут состоять различиямежду вами и вашим предшественником в стиле руководства ОГП?

- У меня немного другой стиль руководства, я не могу столь энергично и быстро работать, как бывший руководитель ОГП, зато я глубоко копаю. Я никого не оставлю в покое, пока работа не будет выполнена. И я не знаю, повезло или не повезло в этом плане моим новым заместителям и членам политсовета партии. Но все вместе мы будем работать на будущее Беларуси.

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