 Новый лидер ОГП ждет от властей Беларуси реальных уступок | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 09.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Беларусь

Новый лидер ОГП ждет от властей Беларуси реальных уступок

Съезд одной из ведущих оппозиционный партий Беларуси, ОГП, принял отставку Анатолия Лебедько, возглавлявшего ее 18 лет. Новый лидер партии Василий Поляков обещает сделать ее более популярной.

Логотип ОГП

Василий Поляков, который на очередном съезде Объединенной гражданской партии (ОГП) Беларуси в воскресенье, 8 июля, набрал почти 70% голосов делегатов, стал ее новым лидером. Поляков не видит перспектив сотрудничества с нынешними белорусскими властями, обещает активно работать с каждым партийцем, а также призывает других оппозиционеров решиться на определение единого кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью DW сразу после окончания съезда ОГП.

Deutsche Welle: Что вы собираетесь делать для того, чтобы ваша партия стала более популярной?

Василий Поляков: Надо работать. Последняя избирательная кампания, местные выборы, показала, что людям интересна альтернативная позиция, когда мы выходили с партийными флагами, это привлекало внимание избирателей. Но мне кажется, что необходимо, чтобы было больше позитива. Люди реагируют на позитив, а не на то, что нас бьют и преследуют.

Василий Поляков

Василий Поляков

Каждая акция (протеста. - Ред.) требует подготовки, и я против того, чтобы мы просто призывали людей идти на баррикады. Важно выходить на баррикады, когда власть не решает какие-то проблемы, а создает их, как это было с декретом "о тунеядцах". Тогда и общество было готово выходить на улицы, и политические партии не могли оставаться в стороне.

Но если просто призывать людей выйти на улицы, чтобы показать, какой преступный в стране режим, нас будут бить, и весь мир это увидит. На сегодняшний день это не так актуально и интересно, и такая активность только отпугивает потенциальных активистов и будет иметь не позитивный результат, а как раз наоборот.

- Как вы собираетесь налаживать отношения с другими оппозиционными структурами?

- В первую очередь мы будем работать с правоцентристской коалицией, в которую кроме нас входят движение "За свободу" и партия Белорусская христианская демократия. Нас ожидают важные электоральные кампании, как то парламентские и президентские выборы. Мы предлагаем для выборов главы государства провести праймериз (для выборов единого кандидата от оппозиции. - Ред.), и нам хотелось бы, чтобы в них участвовала широкая коалиция - и правые структуры, и левые, все те, кто является носителем демократических ценностей.

- Представляете ли вы себе возможность сотрудничества с белорусскими властями?

- Я пока не вижу никаких перспектив сотрудничества с властями. Складывается такая ситуация, что все-таки приходится идти на контакт с ними, когда съезд партии принимает какие-то изменения в устав организации, и эти изменения должны пройти утверждения в Минюсте. Это вынужденные отношения с властью, чисто процедурные вопросы.

Контекст

Правоцентристская оппозиция Беларуси объявила о создании Ассамблеи народных представителей. Опрошенные DW эксперты оценили ее шансы повлиять на политический процесс в стране. (06.10.2016)

Кандидат от оппозиции Анна Канопацкая воспользуется депутатским мандатом - хотя и считает выборы в парламент Беларуси несправедливыми. Ее партия, ОГП, сутки совещалась на этот счет. (13.09.2016)

Глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в интервью DW объяснил, почему он считает, что белорусы не должны принимать участие в выборах президента 11 октября. (28.09.2015)

Я считаю недопустимым сегодня встраиваться в систему власти, которая будет пытаться показать зарубежным структурам, что у нас тут демократия. Пример того - назначение в парламент двух представителей оппозиции по итогам последних выборов в Палату представителей. А на самом деле ничего не меняется, и власти не собираются ничего делать. Мы были бы готовы к сотрудничеству, но на условиях, если бы были реальные уступки со стороны властей в плане шагов в сторону демократизации.

- Почему в вашей партии не так быстро происходил процесс омоложения руководящих органов, ведь прежний лидер ОГП руководил партией целых 18 лет?

- Это на уровне лидера, а его заместители менялись, обновление происходило. Да, Анатолий Лебедько действительно возглавлял партию 18 лет, но внутрипартийная демократия присутствовала. Два года назад, на предыдущем съезде, я не согласовывал с Анатолием свое выдвижение на пост председателя партии и получил неплохую поддержку, после чего стал заместителем председателя партии. Вся система у нас не позволяла лидеру принимать единоличные решения или навязывать их, так что у нас и раньше были демократические процедуры, обновление в определенной степени имело место.

- В чем будут состоять различиямежду вами и вашим предшественником в стиле руководства ОГП?

- У меня немного другой стиль руководства, я не могу столь энергично и быстро работать, как бывший руководитель ОГП, зато я глубоко копаю. Я никого не оставлю в покое, пока работа не будет выполнена. И я не знаю, повезло или не повезло в этом плане моим новым заместителям и членам политсовета партии. Но все вместе мы будем работать на будущее Беларуси.

Смотрите также:

  • Флаги Беларуси и Евросоюза в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Остановка на старте

    Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

  • Протесты в Минске в день президентских выборов 11 октября 2015 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Основа разногласий

    В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

  • Полиция в Минске разгоняет демонстрантов 19 декабря 2010 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Санкции за репрессии

    Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

  • Посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон и представитель ЕС в Минске Жан-Эрик Хольцапфель

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Посольские скандалы

    Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

  • Страны ЕС и Восточного партнерства на карте Европы

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество в "Восточном партнерстве"

    Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

  • Президент Лукащенко выступает перед депутатами белорусского парламента

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    "Евронест" - без депутатов из Беларуси

    1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Минск не устраивает формат

    Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

  • Экономический форум в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество есть, а договора нет

    Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

  • Нефтепроводы, проходящие через Беларусь

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Экономическое партнерство

    Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

  • Проспекты программы по обучению в Евросоюзе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Помощь от Евросоюза

    С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 02:28
Now live
02:28 мин

Мистер Икс Лукашенко - "Заповедник"

Контекст

История отношений Беларуси и Евросоюза

В 2017 году исполнилось 25 лет установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Евросоюзом. История надежд и разногласий - в фотогалерее DW. (24.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мистер Икс Лукашенко - "Заповедник"  

Сколько раз Лукашенко обещал зарплату в 500 долларов  

Мастер-класс от Труффальдино-Лукашенко: как быть с Россией и Европой одновременно – "Заповедник"  

Самые читаемые сегодня

США обвинили Россию в дестабилизации НАТО  

СМИ ФРГ о прощании сборной РФ с ЧМ-2018: "Сказка закончилась, но русские могут гордиться"  

В Таиланде ожидается вторая часть спасательной операции  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно