Новый лидер ОГП ждет от властей Беларуси реальных уступок

Съезд одной из ведущих оппозиционный партий Беларуси, ОГП, принял отставку Анатолия Лебедько, возглавлявшего ее 18 лет. Новый лидер партии Василий Поляков обещает сделать ее более популярной.
Василий Поляков, который на очередном съезде Объединенной гражданской партии (ОГП) Беларуси в воскресенье, 8 июля, набрал почти 70% голосов делегатов, стал ее новым лидером. Поляков не видит перспектив сотрудничества с нынешними белорусскими властями, обещает активно работать с каждым партийцем, а также призывает других оппозиционеров решиться на определение единого кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью DW сразу после окончания съезда ОГП.
Deutsche Welle: Что вы собираетесь делать для того, чтобы ваша партия стала более популярной?
Василий Поляков: Надо работать. Последняя избирательная кампания, местные выборы, показала, что людям интересна альтернативная позиция, когда мы выходили с партийными флагами, это привлекало внимание избирателей. Но мне кажется, что необходимо, чтобы было больше позитива. Люди реагируют на позитив, а не на то, что нас бьют и преследуют.
Каждая акция (протеста. - Ред.) требует подготовки, и я против того, чтобы мы просто призывали людей идти на баррикады. Важно выходить на баррикады, когда власть не решает какие-то проблемы, а создает их, как это было с декретом "о тунеядцах". Тогда и общество было готово выходить на улицы, и политические партии не могли оставаться в стороне.
Но если просто призывать людей выйти на улицы, чтобы показать, какой преступный в стране режим, нас будут бить, и весь мир это увидит. На сегодняшний день это не так актуально и интересно, и такая активность только отпугивает потенциальных активистов и будет иметь не позитивный результат, а как раз наоборот.
- Как вы собираетесь налаживать отношения с другими оппозиционными структурами?
- В первую очередь мы будем работать с правоцентристской коалицией, в которую кроме нас входят движение "За свободу" и партия Белорусская христианская демократия. Нас ожидают важные электоральные кампании, как то парламентские и президентские выборы. Мы предлагаем для выборов главы государства провести праймериз (для выборов единого кандидата от оппозиции. - Ред.), и нам хотелось бы, чтобы в них участвовала широкая коалиция - и правые структуры, и левые, все те, кто является носителем демократических ценностей.
- Представляете ли вы себе возможность сотрудничества с белорусскими властями?
- Я пока не вижу никаких перспектив сотрудничества с властями. Складывается такая ситуация, что все-таки приходится идти на контакт с ними, когда съезд партии принимает какие-то изменения в устав организации, и эти изменения должны пройти утверждения в Минюсте. Это вынужденные отношения с властью, чисто процедурные вопросы.
Я считаю недопустимым сегодня встраиваться в систему власти, которая будет пытаться показать зарубежным структурам, что у нас тут демократия. Пример того - назначение в парламент двух представителей оппозиции по итогам последних выборов в Палату представителей. А на самом деле ничего не меняется, и власти не собираются ничего делать. Мы были бы готовы к сотрудничеству, но на условиях, если бы были реальные уступки со стороны властей в плане шагов в сторону демократизации.
- Почему в вашей партии не так быстро происходил процесс омоложения руководящих органов, ведь прежний лидер ОГП руководил партией целых 18 лет?
- Это на уровне лидера, а его заместители менялись, обновление происходило. Да, Анатолий Лебедько действительно возглавлял партию 18 лет, но внутрипартийная демократия присутствовала. Два года назад, на предыдущем съезде, я не согласовывал с Анатолием свое выдвижение на пост председателя партии и получил неплохую поддержку, после чего стал заместителем председателя партии. Вся система у нас не позволяла лидеру принимать единоличные решения или навязывать их, так что у нас и раньше были демократические процедуры, обновление в определенной степени имело место.
- В чем будут состоять различиямежду вами и вашим предшественником в стиле руководства ОГП?
- У меня немного другой стиль руководства, я не могу столь энергично и быстро работать, как бывший руководитель ОГП, зато я глубоко копаю. Я никого не оставлю в покое, пока работа не будет выполнена. И я не знаю, повезло или не повезло в этом плане моим новым заместителям и членам политсовета партии. Но все вместе мы будем работать на будущее Беларуси.
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