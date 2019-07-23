Новый британский премьер Борис Джонсон: евроскептик, русофил, ловелас

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон стал новым главой правительства Великобритании. Накануне он был избран главой Консервативной партии Великобритании, став преемником Терезы Мэй , которая оставила посты лидера консерваторов и премьер-министра страны из-за жестких разногласий с парламентом по вопросу "Брекзита".

Более года назад Джонсон ушел в отставку из-за непреодолимых разногласий с Мэй по поводу выхода Великобритании из ЕС. Сторонник "жесткого Брекзита", евроскептик Джонсон не раз заявлял, что Лондон сможет покинуть ЕС без сделки с Брюсселем уже этой осенью. Джонсон вообще известен своими громкими, экстравагантными, а порой и скандальными высказываниями. DW собрала некоторые из них, а также основные факты о новом премьере Великобритании.

Выпускник Итона и Оксфорда и скандальный журналист

Борис Джонсон родился в Нью-Йорке. Его родители - англичане, хотя у семьи есть турецкие и русские предки (о чем говорил сам Джонсон). При рождении мальчик получил имя Александер Борис де Пфеффель Джонсон, но впоследствии его начали называть просто Борис. После того, как отец Бориса - Стэнли Джонсон - получил пост в одной из структур ЕС, семья переехала в Брюссель. У Бориса Джонсона трое братьев и сестер. Младшая сестра Рэйчел в интервью The Sunday Times рассказала о том, что их мать - художница Шарлотте Джонсон - страдала от депрессии и часто находилась в психиатрической клинике. За детьми присматривала гувернантка.

Борис получил образование в закрытом элитном Итонском колледже, который знаменит тем, что в нем обучались многие известные британские политики. Затем он изучал археологию в Оксфорде. Новый премьер владеет несколькими иностранными языками, в частности, французским и итальянским. До того, как прийти в политику, он работал журналистом, начав карьеру в издании The Times. Откуда молодого автора вскоре уволили, уличив во лжи: Борис приписал выдуманную цитату оксфордскому профессору истории, который к тому же был его крестным отцом.

Борис Джонсон на утренней пробежке

Несколько лет спустя Борис Джонсон стал собственным корреспондентом The Daily Telegraph в Брюсселе. В это время он и получил известность как ярый евроскептик. Затем, уже вернувшись в Лондоне, Джонсон успел поработать комментатором. Его часто приглашали на телевидение. Издавал он и газету - консервативную The Spectator.

За годы работы в Брюсселе Борис Джонсон успел развестись со своей первой женой и через 12 дней после развода женился во второй раз - на Марине Веелер, адвокате, которая ждала их первого ребенка. Затем у пары родились еще трое детей.

Любовные похождения и политическая карьера Бориса Джонсона

Английская бульварная пресса называет Бориса Джонсона ловеласом - из-за любви к красивым и умным женщинам, как он сам об этом говорит. А его многочисленные любовные похождения журналисты ставят в один ряд с такими узнаваемыми особенностями Джонсона, как его бесформенная шевелюра соломенного цвета, помятые костюмы, любовь к езде на велосипеде, необыкновенная эксцентричность и легендарная непунктуальность.

Волосы соломенного цвета - часть имиджа Бориса Джонсона

Тем не менее все это не помешало Борису Джонсону после работы в Брюсселе вскоре начать политическую карьеру в Лондоне. В 2001 году новый премьер впервые был избран депутатом Палаты общин от графства Оксфордшир. В парламенте он представлял Консервативную партию, сохраняя депутатский мандат по 2008 год. В 2004 году Джонсон вошел в теневое правительство консерваторов, заняв в нем пост министра культуры. Но после любовной аферы с одной из коллег должность пришлось оставить. Кроме того, из-за этого скандала жена Джонсона выгнала его из дома.

В 2005 году лидер консерваторов Дэвид Кэмерон, вместе с которым Борис Джонсон учился в Итонском колледже, возглавил теневой кабинет, не пригласив туда однокашника. Но спустя три года Джонсон решил баллотироваться на пост мэра Лондона. Он получил поддержку от главы избирательного штаба Кэмерона и выиграл выборы. На посту мэра Джонсон пробыл два срока.

Джонсон и его отношение к ЕС и России

В июле 2016 года премьер-министр Тереза Мэй назначила Бориса Джонсона главой британского МИДа. Многие сомневались в том, что он справится с этой ролью. На тот момент Джонсон уже был известен своими скандальными высказываниями и многих успел оскорбить, в том числе лидеров ЕС и РФ.

Так, Джонсон не раз обрушивался с критикой в адрес Евросоюза и его руководителей. В одном из интервью The Sunday Telegraph он заявил: "ЕС пытается создать сверхгосударство. Наполеон, Гитлер и другие хотели сделать нечто подобное, но плохо кончили". Впрочем, своей жесткой критикой в адрес ЕС Джонсон был известен еще со времен своей журналистской деятельности в Брюсселе.

Тереза Мэй и Борис Джонсон

Жестко критиковал Джонсон и военную операцию России в Сирии. "Все возможные свидетельства указывают на российскую ответственность за совершение этого зверства", - так отзывался он об атаке на гуманитарный конвой ООН близ Алеппо 19 сентября 2016 года. "Лично я желал бы, чтобы ответственные за нападения на конвой ООН и другие гражданские цели в Сирии предстали перед международным трибуналом", - цитировало его речь перед депутатами британского парламента агентство ТАСС.

Борис Джонсон выступал за ужесточение санкций в отношении РФ. "Да, именно Великобритания решительно настаивает на ужесточении санкций против России в связи с событиями в Крыму, на востоке Украины, а также с авиаударами по Алеппо. С учетом всего этого мы не можем нормализовать отношения с Россией или вернуться к обычному ведению дел. Великобритания готова к жесткому подходу в отношениях с Россией, однако это не означает, что было бы неразумно вести переговоры", - подчеркивал Джонсон в 2016 году.

Русофил Борис Джонсон?

Тем не менее в своих заявлениях он не раз подчеркивал необходимость продолжать диалог с Россией и называл себя русофилом. "Если Россия продолжит двигаться по своему нынешнему пути, я считаю, что эта великая страна может стать нацией-изгоем!… Я русофил, я был в России, когда мне было 16 лет. Но России следует прекратить свои варварские акты в Сирии", - указывал он, выступая перед депутатами парламента.

А позже, во время пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, как сообщает ТАСС, Джонсон подчеркнул: "Позвольте мне заявить, что я русофил, причем русофил убежденный. У меня есть предки в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений".

Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

После отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Борис Джонсон был первым, кто фактически обвинил в случившемся Владимира Путина.

В интервью DW он тогда заявил: "Я думаю, что очень важно, во-первых, показать, что виновниками произошедшего не являются ни жители России, ни Россия. У нас нет ссоры с Россией. Вы знаете, я люблю Россию, у меня предки из этой страны. Дело не в этом, а в Кремле и в российском государстве - в том состоянии, в котором оно находится в настоящее время.

Вы также должны учесть, что Сергей Скрипаль, человек, которого они пытались уничтожить, был идентифицирован как цель атаки. Владимир Путин сам заявлял, что предателей, таких как Скрипаль, надо отравить".

Далее в интервью Джонсон отметил, что его огорчила вся история со Скрипалями и участие в ней России: "Когда почти два года назад я стал министром иностранных дел, одной из моих целей было протянуть России руку. И я действительно сделал это, когда отправился в гости к Сергею Лаврову в Москву вопреки советам некоторых людей, которые, кстати, говорили мне, что это совершенно бесполезное занятие.

Но я хотел попробовать, потому что, знаете, я искренне думаю, что Россия - невероятная страна, фантастическое место, и мне больно видеть, какие отношения сложились между нами".

Теперь одна из задач нового премьера Великобритании Бориса Джонсона - нормализовать отношения с Россией. Как он будет ее решать? Так же жестко как и вопрос "Брекзита"? Или так же эксцентрично, как он это делал ранее?

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