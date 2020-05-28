Новые санкции США против "Северного потока - 2"? Что говорят в Берлине

В Вашингтоне готовится пакет дополнительных санкций, которые рискуют окончательно превратить недостроенный газопровод "Северный поток - 2" в баснословно дорогую индустриальную руину. Такая перспектива побудила исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса (Michael Harms) и председателя комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста (Klaus Ernst) из фракции посткоммунистической Левой партии выступить 16 июня на совместной пресс-конференции в Берлине.

Под санкции попадут фирмы из 12 европейских стран

Оба крайне негативно относятся к американским планам расширить санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2" и распространить их не только на компании, которые занимаются непосредственно работами по прокладке труб, но и на тех, кто оказывает им страховую или юридическую помощь, проводит сертификацию, предоставляет портовые услуги.

На пресс-конференции 16 июня: слева Михаэль Хармс, справа Клаус Эрнст

По словам Хармса, под экстерриториальными санкциями США могут оказаться фирмы из 12 европейских стран: "Планируются запреты на въезд в США, аресты счетов, отказ в размещении заказов". Причем, добавил он, такие штрафные меры затронут и компании, участвовавшие в сооружении соединительных газопроводов на территории Чехии и Германии.

А американский аргумент, согласно которому США хотят защитить Германию и Европу, не допустить их чрезмерной зависимости от российского газа Хармс прокомментировал так: "Нас против нашей воли хотят сделать счастливыми".

Какую цель преследуют США, вводя новые санкции

Клаусу Эрнсту ситуация представляется предельно ясной: "Цель Соединенных Штатов, с нашей точки зрения, заключается не в том, чтобы снизить зависимость от России, а в том, чтобы продавать в Европе свой собственный газ, и это будет делать легче, если из России будет поступать меньше газа".

Эрнст также обратил внимание на американские планы санкционировать не только коммерсантов, участвующих в реализации газопроводного проекта, но и, например, государственных чиновников, которым после завершения работ по сооружению самого газопровода предстояло бы провести процедуру сертификации и выдать разрешение на ввод газопровода в эксплуатацию.

Такую процедуру, говорят осведомленные источники DW, могло бы взять на себя соответствующее государственное ведомство в Норвегии, которое, однако, наверняка не захочет рисковать отношениями с США.

И Клаус Эрнст, и Михаэль Хармс считают новые американские экстерриториальные санкции, если они и в самом деле будут введены, противоречащими международному праву. Но на этом единодушие капиталиста и посткоммуниста, по сути дела, и заканчивается. Оба, в частности, по-разному оценивают курс, который проводит в отношении "Северного потока - 2" немецкое правительство, а также меры, которые следовало бы принять в ответ на новые американские санкции.

Как ЕС и Германия должны отреагировать на планы США

"Федеральному правительству, - заявил Эрнст, - следует прекратить кидаться ватными шариками, признать наличие проблемы и начать, наконец, отражать атаки на суверенитет Германии и Европы".

Карикатура Сергея Елкина, посвященная "Северному потоку - 2"

В качестве первого шага он требует вызвать в МИД Германии американского посла и объявить ему, что правительство ФРГ рассматривает планы США как недружественный акт. Следующими шагами, по его мнению, должно стать заявление Еврокомиссии и визит министра экономики ФРГ Петера Альтмайера (Peter Altmaier) с его европейскими коллегами в США с тем, чтобы выразить свой протест.

Если же это не подействует, продолжал Эрнст, то Евросоюз должен подумать об ответных мерах, к числу которых он отнес введение штрафных пошлин на импорт американского СПГ в Европу. "Это стало бы прямым ответом, реакцией на действия США", - сказал он и добавил, что и против сенаторов, инициировавших упомянутый законопроект, можно было бы ввести европейские санкции.

Нужны ли ответные санкции со стороны ЕС

Михаэль Хармс не согласился ни с критикой правительства, ни с предложенными Эрнстом ответными мерами. "Напротив, я должен выразить правительству Германии большую похвалу - и это относится ко всем министерствам и ведомству федерального канцлера, - сказал он. - Мы получили полную поддержку во всех наших начинаниях: формальную и неформальную". Если кто и заслуживает критики, так это Еврокомиссия, которая на планы США, по мнению Хармса, отреагировала слишком мягко.

Требование ответных санкций он тоже не поддерживает, относится к таким мерам крайне скептически. "Скажу совершенно откровенно: у наших фирм большие коммерческие интересы в США, и спираль санкций нам на пользу не пошла бы, - указал глава Восточного комитета. - К тому же возможная в таком случае торговая война чревата непредвиденными последствиями".

Но и предложить по просьбе корреспондента DW что-нибудь другое в ответ на новые санкции США Михаэль Хармс не смог. "На многих примерах мы видели, в частности, в Иране насколько велика сила, пусть односторонних экстерриториальных санкций США, и это факт, с которым приходится считаться, - ответил он. - Но нам все равно следует сохранять наше критическое отношение и продолжать борьбу против санкций".

Хармс указал в этой связи на важность согласованного подхода ЕС к "Северному потоку - 2" и санкциям США. Но именно такого согласия в Евросоюзе и нет.

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