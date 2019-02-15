 Новые санкции США должны затронуть близкий круг Путина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2019

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Мир

Новые санкции США должны затронуть близкий круг Путина

Законопроект DASKA ударит по энергетическому сектору России, он более специфично направлен против окружения президента РФ, заявил в интервью DW сенатор США Линдси Грэм.

Американский сенатор Линдси Грэм отвечает на вопросы корреспондента DW

Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности

Обновленный вариант законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKA)" включает в себя "усиление санкций против внутреннего круга Путина", заявил в интервью корреспонденту DW в пятницу, 15 февраля, сенатор-республиканец Линдси Грэм, который в составе американской делегации прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Контекст

Старый миропорядок треснул, новый создается на фоне растущего соперничества между США, Китаем и Россией. Доклад к Мюнхенской конференции по безопасности - об основных угрозах и вакууме лидерства. (11.02.2019)

После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между Америкой и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

По словам Грэма, особенность нового законопроекта заключается в том, что он "более специфично" направлен против людей из окружения российского президента. "Это бьет по энергетическому сектору, это еще больше бьет по его карману, и я надеюсь, они (санкции. - Ред.) будут иметь долговременный эффект", подчеркнул американский сенатор.

Расплата за вмешательство в выборы

Цель новых санкций - "изменить поведение" и "принудить россиян к тому, чтобы они перестали угрожать соседям, увидеть, как они уходят". Власти в Кремле должны "перестать создавать помехи демократии по всему миру, в том числе нам", отметил сенатор.

"Если вы намерены вмешиваться в американские выборы и пытаться расколоть Америку, то вам придется заплатить за это. И те, кто получает выгоду от этой клептократии, имеется в виду Россия, им тоже придется заплатить", - подчеркнул Линдси Грэм. Он надеется, что законопроект DASKA, соавтором которого Грэм является наряду с другими влиятельными сенаторами, будет поддержан большинством в Конгрессе США и подписан президентом Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что если новый законопроект о санкциях Вашингтона против Москвы примут, то согласно внесенным в него дополнениям у администрации Трампа будет шесть месяцев, чтобы представить доклад об обстоятельствах убийства Бориса Немцова. Обновленную версию DASKA американские законодатели внесли на рассмотрение 13 февраля.

DW ведет на канале YouTube прямую трансляцию с Мюнхенской конференции по безопасности:

 












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    Автор: Григорий Аросев


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