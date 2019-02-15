Новые санкции США должны затронуть близкий круг Путина

Обновленный вариант законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKA)" включает в себя "усиление санкций против внутреннего круга Путина", заявил в интервью корреспонденту DW в пятницу, 15 февраля, сенатор-республиканец Линдси Грэм, который в составе американской делегации прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

По словам Грэма, особенность нового законопроекта заключается в том, что он "более специфично" направлен против людей из окружения российского президента. "Это бьет по энергетическому сектору, это еще больше бьет по его карману, и я надеюсь, они (санкции. - Ред.) будут иметь долговременный эффект", подчеркнул американский сенатор.

Расплата за вмешательство в выборы

Цель новых санкций - "изменить поведение" и "принудить россиян к тому, чтобы они перестали угрожать соседям, увидеть, как они уходят". Власти в Кремле должны "перестать создавать помехи демократии по всему миру, в том числе нам", отметил сенатор.

"Если вы намерены вмешиваться в американские выборы и пытаться расколоть Америку, то вам придется заплатить за это. И те, кто получает выгоду от этой клептократии, имеется в виду Россия, им тоже придется заплатить", - подчеркнул Линдси Грэм. Он надеется, что законопроект DASKA, соавтором которого Грэм является наряду с другими влиятельными сенаторами, будет поддержан большинством в Конгрессе США и подписан президентом Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что если новый законопроект о санкциях Вашингтона против Москвы примут, то согласно внесенным в него дополнениям у администрации Трампа будет шесть месяцев, чтобы представить доклад об обстоятельствах убийства Бориса Немцова. Обновленную версию DASKA американские законодатели внесли на рассмотрение 13 февраля.

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