Новые меры властей России против коронавируса: что изменилось

Как проблема с распространением коронавируса в России превратилась из московской в федеральную, и каким образом ее планируют решать власти - у DW.
В понедельник, 16 марта, в России впервые на федеральном уровне озвучили перечень мер по борьбе с коронавирусом. Координационный совет при правительстве РФ, который возглавил премьер Михаил Мишустин, обещает, что их будет еще больше. Что изменилось за эту неделю, и какой путь по сдерживанию распространения SARS-CoV-2 выберет Россия?
Сначала Россия закрыла границу с Польшей, Норвегией и Беларусью
Поначалу большинство мер по сдерживанию коронавируса исходили от московской мэрии (первый указ вышел 5 марта) и касались они, по большей части, лишь вернувшихся из Европы и Азии туристов. Школы и вузы работали в привычном режиме, крупные мероприятия не отменяли, а лишь ограничивали по численности.
Власти отрицали любые слухи о том, что реальное число заболевших в России на самом деле больше, чем сообщается. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова назвала панику вокруг коронавируса "раздутой". "Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жесткие меры. Тем не менее мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно. Даже если бы не было никакого коронавируса, а была бы эпидемия гриппа, например, более серьезная, чем та, которую мы имеем в этом году", - цитирует Голикову ТАСС.
Однако через неделю после этих слов стали приниматься меры, не характерные для эпидемии гриппа. Сначала Россия закрыла сухопутные границы с Польшей, Норвегией и Беларусью. Затем 16 марта, когда число заболевших в стране выросло до 93 человек, инициативу по борьбе с коронавирусом взял на себя оперативный штаб при правительстве РФ. Его возглавил премьер-министр РФ Михал Мишустин. Он же и анонсировал список из минимум 20 поддерживающих мер, которые должны помочь гражданам и бизнесу.
Пенсии авансом и налоговые каникулы в РФ
С 16 марта в РФ ограничено проведение или запрещены мероприятия, которые собирают более тысячи человек, продлены школьные каникулы, разрешено добровольное посещения школ, авансом выплачиваются пенсии и пособия, компенсируются расходы тем, кто вынужден быть на карантине (за счет больничных листов или работадателей). Премьер также пообещал лучше информировать население: через сайт и единую горячую линию Роспотребнадзора.
Для бизнеса предложено ввести налоговые каникулы, временно сократить число проверок малых и средних предприятий, а также обнулить пошлины на импортные лекарства и медикаменты. На выполнение этих и другие меры (полный список должны озвучить 18 марта) планируется потратить 300 млрд рублей из федерального бюджета.
Не дожидаясь распоряжений от правительства, несколько крупных организаций и структур сами закрылись на карантин. На неопределенные сроки приостановили работу музей "Гараж" в Москве и "Ельцин-центр" в Екатеринбурге. Десятки университетов отменили публичные мероприятия и либо закрылись и перешли на дистанционное образование, либо ввели режим свободного посещения лекций. Среди них МГУ, РУДН, МГТУ имени Баумана и другие.
Школы закрываются только в Москве (с 21 марта) - в некоторых из них у подростков подтвердился коронавирус. В отдельных регионах учащимся разрешают перейти на дистанционное обучение или режим свободного посещения. Порядок проведения митингов и других массовых мероприятий в Москве также изменен до 10 апреля. Если еще неделю назад можно было собираться до 5000 человек, то теперь - до 50 человек. Фактически это означает отмену почти всех концертов, спектаклей и киносеансов.
Власти о коронавирусе: проблема есть, ЧС - нет
И все же пока европейские власти вводят режим чрезвычайного положения (ЧП) или ситуации (ЧС) и признают, что полностью сдержать распространение коронавируса не удастся, Россия официально заявляет, что держит контролировать ситуацию.
"Наша тактика - работать на опережение, - пояснил премьер Мишустин. - Мы действовали осторожно, но последовательно. Благодаря этому ситуацию удается держать под контролем. Но события развиваются быстро, и мы не должны допустить быстрого проникновения вируса в нашу страну и его распространения". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что у Кремля не было ни планов, ни повода для введения режима ЧС.
Отсюда - отсутствие специальных выступлений и заявлений Владимира Путина по поводу коронавирусов. А кроме президента никто это сделать пока не рискнет, уверен политолог Илья Геращенков: "Если кто-то сейчас публично, на всю страну обратится к населению с просьбой воздержаться от личных контактов и самоизолироваться, это посеет панику. И тогда уже президенту точно придется делать заявления и успокаивать народ".
По мнению политолога, президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, власти пока не определили отношения к коронавирусу. "Риски, связанные с возможным ростом тревожности и влиянием этого на отношение к властям, очевидны. В то же время настроение меняется в течение нескольких часов, и пока в обществе нет доминирующего настроения. Спектр от "власти все скрывают" до "не о чем беспокоиться" присутствует в полном объеме", - заключил Виноградов.
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