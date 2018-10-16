Новые дороги и кредиты: что и кому дает "Восточное партнерство"

"Восточное партнерство" (ВП) - инициатива ЕС для сближения с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдавией и Украиной. Поскольку отношения Брюсселя с каждой из шести стран очень разные, то эта инициатива так и могла бы остаться не более чем площадкой для диалога. Но ЕС старается ее наполнить конкретными проектами, чтоб приблизить к себе своих восточных соседей. Причем не столько в политическом плане, ведь для этого существуют соглашения об ассоциации, например с Украиной, сколько в практическом.

Основным инструментом для этого являются так называемые "20 заданий до 2020 года", которые были приняты на саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года в Брюсселе. Почти год спустя, 15 октября, министры иностранных дел стран ЕС и восточных партнеров собрались в Люксембурге, чтоб подвести первые итоги выполнения заданий.

"Восточное партнерство" - не против России

В Евросоюзе часто подчеркивают, что инициатива не направлена против третьих стран. В итоговых документах саммитов "Восточного партнерства", например, не найти обычных для ЕС жестких формулировок касательно нынешней политики Кремля. Это обусловлено в первую очередь участием Беларуси и Армении - без их согласия документы не могут быть приняты.

Павел Климкин

Выступая по итогам встречи министров в Люксембурге, еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан отметил, что попытки создать более тесные связи между шестью странами ВП и ЕС не следует рассматривать как своего рода их "захват" Евросоюзом. "Наоборот, речь идет о создании уверенности и доверия со стороны наших соседей, что должно привести к уверенности и доверию у соседей наших соседей", - убеждал Хан, намекая, судя по всему, в первую очередь на Россию.

По-иному на это смотрит министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Для нас цели - взаимодействие со странами, окружающими нас, потому что мы не можем допустить, чтоб Россия усиливала свое влияние там", - заявил он. А вот министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей согласен в этом вопросе с Ханом. "Как бы кто ни хотел, эта инициатива не превратилась в какую-то конфронтационную концепцию, направленную против третьих государств", - указал он.

Первые конкретные достижения ВП

По мнению Макея, в рамках "Восточного партнерства" "во главе угла" должна стоять экономика. "Отрадно, что за эти девять лет (существования инициативы. - Ред.) удалось выработать определенную программу экономического взаимодействия, в рамках которой предполагается и уже реализуется ряд региональных проектов", - добавил глава МИД Беларуси.

Йоханнес Хан и Владимир Макей, июнь 2018 года

Йоханнес Хан констатирует, что ЕС и страны-партнеры "на хорошем пути" к выполнению "20 заданий": "Например, сейчас мы можем предоставлять более 50 процентов нашей поддержки малому и среднему бизнесу в национальных валютах. Это то, о чем они просили". Как известно, для малых и средних предприятий брать кредиты в евро или долларах США - это дополнительные риски, прежде всего из-за валютных колебаний. Потому ЕС и решил предоставлять кредиты в нацвалютах.

Кроме того, по словам Хана, Брюссель увеличивает количество мест для обменов ученых и студентов в рамках программы Erasmus+. А в сентябре в Тбилиси была открыта первая Европейская школа "Восточного партнерства". Это вуз, в котором молодежь из шести стран-участниц учится на бакалавра европеистики. Еврокомиссар объявил, что уже и другие страны подали заявки на открытие таких же вузов у них.

Один из чиновников ЕС на условиях анонимности сообщил DW, что из "20 заданий до 2020 года" наибольший прогресс виден в тех, где есть связь с экономикой - в сфере торговли, гармонизации цифровых рынков, Трансевропейской транспортной сети (TEN-T). "К сожалению, существенно меньше прогресса в таких вопросах, как верховенство права и реформа судебной системы", - посетовал источник DW.

Железные дороги, автотрассы и роуминг

Еврокомиссар Хан надеется, что к концу 2020 года удастся построить более 5000 километров авто- и железных дорог в рамках сети TEN-T. Эта инициатива призвана устранить пробелы в транспортных коридорах внутри ЕС. При этом несколько коридоров доходит и до стран "Восточного партнерства". Железно- и автодорожные коридоры TEN-T примыкают, например, к границам Украины со стороны Словакии и Венгрии и к границе Беларуси - из Польши.

Украинский министр Павел Климкин также говорит о наибольшем продвижении в цифровой и инфраструктурной сферах. "Касательно транспортной сети сейчас идет планирование будущих проектов. Мы смотрим, какие проекты могут получить поддержку ЕС", - отметил он, отвечая на вопрос DW. Со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани Климкин обсудил в Люксембурге проект, реализация которого позволила бы соединить ЕС, Украину и Грузию. Кроме того, он договорился о трехсторонней встрече с Грузией и Азербайджаном, которая будет посвящена грузовым перевозкам по морю.

В цифровой сфере один из центральных вопросов - роуминг. По словам Климкина, сейчас идут переговоры с украинскими операторами мобильной связи. "Это ведь не только государственное дело - мы пропишем, и они сразу исполнят. Услуги предоставляют частные компании. Мы должны понять, каким образом частные компании смогут пойти на встречу друг другу", - объяснил он. После того, как удастся выяснить, на что операторы связи согласны пойти, тогда можно будет решать, "каким образом мы можем либо устранить роуминг, либо значительно уменьшить за него оплату", добавил Климкин. Первые серьезные результаты можно ожидать в следующем году, надеется глава МИД Украины.

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