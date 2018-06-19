 Новорожденные в Латвии больше не будут негражданами | Новости из Германии о Европе | DW | 18.10.2019

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Европа

Новорожденные в Латвии больше не будут негражданами

Дети, рожденные в Латвии с 1 января 2020 года, автоматически получат ее гражданство, если не будут являться гражданами другой страны.

Паспорта гражданина и негражданина Латвии

Паспорта гражданина и негражданина Латвии

Рожденные в Латвии дети больше не будут получать статус неграждан. Соответствующий закон принял в окончательном чтении латвийский сейм в четверг, 17 октября. Все дети, рожденные с 1 января 2020 года, получат ее гражданство при условии, что не будут являться гражданами другой страны.

Контекст

Каждый восьмой житель Латвии не имеет права участвовать в выборах и работать в госуправлении. Многие русскоязычные умирают, так и не получив гражданства. DW разбиралась в ситуации. (24.08.2015)

В то время как 9 мая широко отмечается среди русскоязычных жителей страны как День Победы, многие латыши считают эту дату началом советской оккупации. (04.05.2015)

Инициатором закона выступил бывший президент Латвии Раймонд Вайонис, прежний созыв парламента отклонил законопроект. По данным латвийских официальных органов, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 - 51 ребёнок, а в 2018 - 33 ребёнка.

Сколько неграждан в Латвии?

В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, более 200 тысяч из них являются негражданами. Этот статус имеют постоянные жители страны, предки которые приехали туда после 1940 года.

Неграждане не могут участвовать в выборах и референдумах, занимать ряд должностей. Чтобы получить гражданство Латвии, им необходимо пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории.

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