Новорожденные в Гельзенкирхене: немецкие СМИ бьют тревогу

В течение нескольких месяцев в одной клинике Гельзенкирхена на свет появились трое младенцев с пороками развития конечностей. Это аномально высокий показатель, заявили медики. Случаи рождения младенцев с похожими пороками развития участились во всем Северном Рейне - Вестфалии. Немецкие СМИ забили тревогу. О возможных причинах DW рассказывает немецкий неонатолог, профессор Центра детской и подростковой медицины при Университетской клинике Майнца Фред Зепп (Fred Zepp).

DW: В клинике Гельзенкирхена родилось трое детей с очень похожей патологией. Объяснить причины в данных конкретных случаях пока никто не может. Но если говорить об общих причинах, почему это происходит?

Фред Зепп: Одна из причин, которая может привести к таким порокам развития рук или ног, - генетическая предрасположенность. Причем подобные патологии зачастую сопровождаются нарушениями развития скелета - например, позвоночника.

Но, конечно, подобное нарушение может развиться и по причинам, воздействующим на эмбрион извне. Особенно, если это происходит на ранних сроках беременности, то есть до двенадцатой недели, в так называемый "эмбриональный период". Дело в том, что в это время происходит формирование всех органов. И вредное влияние внешних факторов может привести к нарушениям в развитии плода.

- А что конкретно может привести к патологии?

- К примеру, лекарства. Мы все хорошо помним историю с препаратом марки "Контерган". Его выписывали беременным в конце 1950-х годов как успокоительное средство. Как было позже установлено, прием этого лекарства препятствует нормальному эмбриональному развитию - в том числе, формированию и росту конечностей. Аналогичное побочное действие может быть и у препаратов, оказывающих влияние на кровоток у эмбрионов и способствующих сужению кровеносных сосудов.

Определенную роль могут сыграть и экологические факторы риска. Например, во Франции сейчас обсуждают возможное влияние на мутации используемых в сельском хозяйстве пестицидов. Однако пока нет никаких доказательств.

Еще одна возможная причина - инфекции. Инфицирование организма матери может привести к образованию мелких рубцовых нитей, так называемых "амниотических перетяжек". При неблагоприятном развитии событий такая волокнистая нить может опутать ручку или ножку эмбриона. В результате конечность будет выглядеть так, будто она заклеена скотчем.

- А банальная инфекция гриппа такое может спровоцировать?

- Да, вполне. Обычно наша иммунная система уничтожает микроорганизмы, находящиеся в нашем организме по причине инфекционного заболевания. Опасность наступает тогда, когда инфекция передается от матери к плоду через плаценту. Присутствие у матерей таких инфекций, как краснуха, герпес, токсоплазмоз, является распространенной причиной врожденных пороков.

Чтобы не заболеть краснухой, прививку от нее лучше делать до беременности, а вот уберечься от герпеса сложно. Заражение, которое может произойти во время заболевания гриппом, чревато тем, что человек остается носителем этого вируса на всю жизнь. Подобные "латентные вирусы" бессимптомно пребывают в организме, но при воздействии определенных факторов способны активизироваться. Так, при появлении у беременных цитомегаловирусных заболеваний в большинстве случаев речь идет не о какой-то новой инфекции, а всего лишь о реактивации вирусов герпеса. Определенный риск для плода тут есть, однако пороки развития эмбриона в подобных случаях возникают крайне редко.

- Как же выяснить теперь, что явилось причиной патологии у младенцев в Гельзенкирхене?

- Коллеги из Гельзенкирхена связались с берлинским центром Charité, где ведутся научные исследования на предмет того, что оказывает вредное влияние на здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка и при каких обстоятельствах возрастают риски. Один из возможных шагов, намеченных в данном конкретном случае, станет изучение условий, в которых протекала беременность трех рожениц из этого города. Возможно обследование новорожденных, но только если их родители дадут на это согласие. Специалисты постараются выяснить, принимали ли женщины одинаковые медикаменты во время беременности. Будет проанализирована среда, в которой живут эти семьи. Можно будет сделать генетическое обследование малышей, если родители не будут возражать. Нам известны случаи развития пороков конечностей, виной которым является наследственная предрасположенность. Возможно, природа патологий, с которыми родились младенцы в Гельзенкирхене, именно такова. С другой стороны, такое совпадение может носить и чисто случайный характер.

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